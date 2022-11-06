«Две стороны зеркала: целительные силы экотерапии для отдыха и восстановления от активной городской жизни»
«Реальное время» и команда Стратегии развития Казанки в серии статей рассказывают о судьбе Голубых озер и тех, в чьих руках их настоящее, прошлое и будущее. Часть 2-я
«Реальное время» и команда Стратегии развития Казанки продолжают рассказывать о Голубых озерах — единственной природной территории с уникальным гидрологическим объектом, которая расположена в 30-минутной транспортной доступности от центра Казани. Питание озер осуществляется из подземных родников, их вода содержит высокую концентрацию сульфатов, благодаря чему она действительно голубая и кристально чистая. За свою живописность и целебные свойства «жемчужина Казани» всегда являлась местом притяжения для туристов.
Победа во всероссийском конкурсе — старт для больших изменений
Помимо туристического интереса, территория Голубых озер с 1994 года носит статус ООПТ. Экспертные сообщества и экологи с каждым годом все больше взывали обратить внимание на назревшие проблемы природного заказника: высокую антропогенную нагрузку, риск размывания берегов и слияния озер с Казанкой. Встал ряд вопросов, которые требовали комплексного решения: необходимо было найти баланс между туризмом и бережным отношением к уникальной природе, заняться ее восстановлением.
В мае 2020 года, в рамках Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развития экотуризма в России началась работа по развитию кластера «Зеркала Татарстана». Кластер стал победителем конкурса в номинации «Победитель народного голосования», а на базе рабочей группы создали Дирекцию по развитию природных территорий в рамках Института развития городов Татарстана. И республика в целом, при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова, взяла фокус на развитие природного и загородного туризма.
Кластер включили в проект Стратегии развития Казанки по решению президента Татарстана, ведь Голубые озера являются старицами главной реки столицы республики — Казанки. Это единая экологическая система, состояние каждого элемента в которой оказывает взаимное влияние на другие:
- 4 800 га занимает территория кластера «Зеркала Татарстана»
- 3 ООПТ входят в состав кластера лесничеств и формируют ООПТ
- 13 территориальных образований входят в состав ТРК: СНТ «Щербаковка», Кадышево, Крутушка, Семиозерка, Макаровка, Щербаково, СНТ Крутушка (I, II, III), СНТ «Кактус», поселки Султан и Семь Озер
Факторы экологического риска и туристическая привлекательность
Первым этапом работ с ТРК стало изучение территории и работа с сообществами, местными жителями и туристами. Например, прошли три рабочие встречи с экспертными группами: экологи, ученые, историки-культурологи; пять велосипедных, пеших и водных прогулок-исследований с активистами, 139 человек приняли участие в создании интерактивной карты.
Основной задачей данных исследований было выявление потенциала, актуальных направлений развития и фиксация общих проблем, связанных с территорией. В рамках работ родилось определение концепции развития ТРК «Зеркала Татарстана».
Наиля Зиннатуллина — куратор программ развития городской среды в Татарстане, Фонд «Институт развития городов РТ»
Какие проблемы отметили в 2020 году на этапе формирования кластера:
- Высокая антропогенная нагрузка, которая точечно сконцентрирована на небольшой площади системы Голубых озер, что приводит к ухудшению состояния экосистемы, загрязнению природной территории.
- Слаборазвитая туристическая инфраструктура: отсутствие навигации, санитарно-гигиенических пунктов, благоустроенных туристических троп, инфостендов, туристических центров, пунктов отдыха и проката, парковки для посетителей.
- Нераскрытый природный, научный и туристический потенциал природных территорий, отсутствие стратегии экопросвещения, культуры отдыха и управления особо ценными зонами.
- Отсутствие комплексного стратегического видения развития административно-территориальных образований на территории кластера: упадок объектов исторического и архитектурного наследия.
К факторам экологического риска на территории ТРК можно отнести следующие факты, которые подробно описаны в предыдущей статье:
- деградация животного и растительного мира;
- загрязнение водных объектов и земельных ресурсов;
- размывание берегов и риск слияния Голубых озер с Казанкой;
- опасная тенденция зарастания мелководий Голубых озер;
- негативное влияние на экосистему озера массового катания на сапбордах, купаний и установленных на берегу бань.
Эти места притягательны благодаря туристическому потенциалу территории, здесь находится концентрация знаковых мест, несущих историческую и культурную ценность, а также они имеют свой ярко выраженный колорит.
Культурная ценность территории
Комплекс Седмиозерной Богородицкой пустыни
Монастырь, основанный в начале XVII века, интересен не только своим архитектурным ансамблем, но и сильным сообществом. Активисты монастыря участвуют в организации экотроп и мостков в Семиозерском лесу. На территории густого леса бьет большое количество родников: они традиционно служат местом встречи и отдыха путешественников.
Оздоровительно-образовательный комплекс в Крутушке
Оздоровительный детский лагерь «Байтик» занимает первое место в рейтинге детских лагерей Татарстана и входит в список лучших российских лагерей. Руководство лагеря разрабатывает программы по экообразованию и проводит экологические смены, которые включают экскурсии и программы в природной среде кластера.
Санаторий «Крутушка» работает в тесной связи с лагерем и предоставляет оздоровительные услуги для детей, а также организует программы для взрослых и пожилых людей. У комплекса большие планы по развитию, которые будут интегрированы в проект развития кластера.
Фольклорные и обрядовые традиции
Древняя самобытная культура, необычные корни и своеобразные фольклорные традиции — это то, что отличает Высокогорский район от других районов не только Татарстана, но и России. Жители исторических поселений и прилегающих территорий хранят древние традиции, которые активно исследуются Фольклорно-этнографическим клубом Казани. На стратегической территории кластера в Высокогорском районе ежегодно проходит фестиваль татарской культуры «Тугерек Уен», а фольклорные ансамбли Высокой Горы регулярно занимают призовые места на всероссийских конкурсах.
Также здесь проходит Международный этнофестиваль «Крутушка», являющийся неотъемлемым культурным звеном территории, который собирает вокруг себя музыкантов, фольклорно-этнографические коллективы, специалистов в области традиционной культуры и зрителей — ценителей живого наследия разных народов России и мира.
Баланс между туризмом и бережным отношением к природе
Перед командой Стратегии развития Казанки стоит задача формирования ТРК нового формата, так как в России отсутствует устоявшаяся модель развития подобных проектов. Главной целью Стратегии стало сохранение уникальной природы Голубых озер, развитие научной деятельности, экопросветительских и экотуристических программ. Поэтому при разработке проекта учитывались альтернативные варианты отдыха на природе, здесь предполагается создание экологических маршрутов, лодочной станции и визит-центра.
На территории кластера в планах создать новые маршруты по экотропам. В общей сложности планируется 150 километров новых и обновленных пешеходных маршрутов по прибрежным территориям, в которые также войдет знаковый велосипедный маршрут «от Голубого озера до Волги», который соединит территорию кластера с центром Казани. Таким образом, кластер будет включен в сеть ключевых туристических водных, велосипедных и пешеходных маршрутов.
На территории ТРК «Зеркала Татарстана» планируется: внедрение программ сортировки и утилизации отходов, развитие экопросветительских и научно-исследовательских программ и проектов на базе экспертизы локальных сообществ и организаций.
Какие подходы буду лежать в основе новой инфраструктуры:
- Дизайн-код следует принципу «невидимой инфраструктуры», чтобы обеспечить максимальное погружение посетителей в природную среду. Принципы дизайн-кода заключаются в минимизации визуального воздействия: использовании натуральных материалов и аккуратного применения элементов отражающего металла в дизайне информационных стендов, рассказывающих и напоминающих об идентичности Голубых озер.
- Территория вокруг Голубых озер Казанки находится в ближайшем отдалении от города-миллионника, по сути, являясь для его жителей ближайшей дикой природной территорией. В связи с этим, для обеспечения комфортного пребывания путешественникам необходима минимальная инфраструктура, расположить которую необходимо в ключевых зонах активности.
- Расположение малых форм, таких как элементы навигации, столы для пикника или скамейки, было определено в тесной работе с локальными сообществами, чтобы обеспечить их органичное размещение именно в тех точках, где они действительно необходимы.
Таким образом, экосистема «Голубых озер» объединяет целебные свойства местных вод и терапевтический потенциал нетронутых лесных массивов вокруг. Проект даст горожанам возможность восстановить утраченные в урбанизированной среде связи человека и дикой природы, в непосредственной близости от дома и центра Казани.
Справка
Берегоукрепление и благоустройство Голубых озер — масштабный проект в рамках Стратегии развития Казанки, для работы над которым были задействованы все экспертные силы Татарстана. Над проектом работает большая межведомственная команда — экологи и преподаватели КФУ, представители исполкома Казани, Комитета по биологическим ресурсам РТ, Министерства экологии РТ, Министерства лесного хозяйства РТ, Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан», Дирекции парков и скверов Казани, архитектурного бюро Orchestra Design, архитектурного бюро Miriada Group, проектной группы «Мелиорация», а также администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. От города работу на Голубых озерах курирует Комитет внешнего благоустройства Казани. Такое содействие позволяет уделить внимание вопросам из самых разных сфер (начиная от экологии и заканчивая дальнейшим управлением территории) и реализовывать все с максимальной бережностью к экосистеме.
комментарии
Ныне асфальт и подземный переход.
И что?
Если человек произошел от обезьяны, то все дозволено.
Если Человек Творение Б-жье, то необходимо ограничение "что хочу, то и делаю".