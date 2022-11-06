«Две стороны зеркала: целительные силы экотерапии для отдыха и восстановления от активной городской жизни»

«Реальное время» и команда Стратегии развития Казанки в серии статей рассказывают о судьбе Голубых озер и тех, в чьих руках их настоящее, прошлое и будущее. Часть 2-я

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

«Реальное время» и команда Стратегии развития Казанки продолжают рассказывать о Голубых озерах — единственной природной территории с уникальным гидрологическим объектом, которая расположена в 30-минутной транспортной доступности от центра Казани. Питание озер осуществляется из подземных родников, их вода содержит высокую концентрацию сульфатов, благодаря чему она действительно голубая и кристально чистая. За свою живописность и целебные свойства «жемчужина Казани» всегда являлась местом притяжения для туристов.

Победа во всероссийском конкурсе — старт для больших изменений



Помимо туристического интереса, территория Голубых озер с 1994 года носит статус ООПТ. Экспертные сообщества и экологи с каждым годом все больше взывали обратить внимание на назревшие проблемы природного заказника: высокую антропогенную нагрузку, риск размывания берегов и слияния озер с Казанкой. Встал ряд вопросов, которые требовали комплексного решения: необходимо было найти баланс между туризмом и бережным отношением к уникальной природе, заняться ее восстановлением.



В мае 2020 года, в рамках Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развития экотуризма в России началась работа по развитию кластера «Зеркала Татарстана». Кластер стал победителем конкурса в номинации «Победитель народного голосования», а на базе рабочей группы создали Дирекцию по развитию природных территорий в рамках Института развития городов Татарстана. И республика в целом, при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова, взяла фокус на развитие природного и загородного туризма.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Кластер включили в проект Стратегии развития Казанки по решению президента Татарстана, ведь Голубые озера являются старицами главной реки столицы республики — Казанки. Это единая экологическая система, состояние каждого элемента в которой оказывает взаимное влияние на другие:

4 800 га занимает территория кластера «Зеркала Татарстана»

3 ООПТ входят в состав кластера лесничеств и формируют ООПТ

13 территориальных образований входят в состав ТРК: СНТ «Щербаковка», Кадышево, Крутушка, Семиозерка, Макаровка, Щербаково, СНТ Крутушка (I, II, III), СНТ «Кактус», поселки Султан и Семь Озер

Факторы экологического риска и туристическая привлекательность



Первым этапом работ с ТРК стало изучение территории и работа с сообществами, местными жителями и туристами. Например, прошли три рабочие встречи с экспертными группами: экологи, ученые, историки-культурологи; пять велосипедных, пеших и водных прогулок-исследований с активистами, 139 человек приняли участие в создании интерактивной карты.

Основной задачей данных исследований было выявление потенциала, актуальных направлений развития и фиксация общих проблем, связанных с территорией. В рамках работ родилось определение концепции развития ТРК «Зеркала Татарстана».

Наиля Зиннатуллина — куратор программ развития городской среды в Татарстане, Фонд «Институт развития городов РТ»

Снизить антропогенное воздействие мы планируем путем создания инфраструктуры, пешеходных троп и новых точек притяжения и активностей. Мы за установления правил посещения и охранной зоны Голубых озер. Также снизить антропогенную нагрузку надеемся через альтернативные сценарии пребывания на территории и образовательную навигацию, где людям будет объясняться ценность экосистемы и какие действия могут быть вредоносными. Так, экокластер поможет снизить посещаемость этих ценных объектов, как мы предполагаем, до 50 тысяч человек в год. В рамках второй очереди после берегоукрепительных работ будет создана инфраструктура для экологических троп и маршрутов. Сейчас совместно с экологическими сообществами разработаны шесть основных маршрутов экотроп вокруг Голубых озер, но пользоваться ими можно будет только после установки базовой инфраструктуры и навигации на территории.

Какие проблемы отметили в 2020 году на этапе формирования кластера:



Высокая антропогенная нагрузка , которая точечно сконцентрирована на небольшой площади системы Голубых озер, что приводит к ухудшению состояния экосистемы, загрязнению природной территории.

, которая точечно сконцентрирована на небольшой площади системы Голубых озер, что приводит к ухудшению состояния экосистемы, загрязнению природной территории. Слаборазвитая туристическая инфраструктура : отсутствие навигации, санитарно-гигиенических пунктов, благоустроенных туристических троп, инфостендов, туристических центров, пунктов отдыха и проката, парковки для посетителей.

: отсутствие навигации, санитарно-гигиенических пунктов, благоустроенных туристических троп, инфостендов, туристических центров, пунктов отдыха и проката, парковки для посетителей. Нераскрытый природный, научный и туристический потенциал природных территорий , отсутствие стратегии экопросвещения, культуры отдыха и управления особо ценными зонами.

, отсутствие стратегии экопросвещения, культуры отдыха и управления особо ценными зонами. Отсутствие комплексного стратегического видения развития административно-территориальных образований на территории кластера : упадок объектов исторического и архитектурного наследия.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

К факторам экологического риска на территории ТРК можно отнести следующие факты, которые подробно описаны в предыдущей статье:

деградация животного и растительного мира;

загрязнение водных объектов и земельных ресурсов;

размывание берегов и риск слияния Голубых озер с Казанкой;

опасная тенденция зарастания мелководий Голубых озер;

негативное влияние на экосистему озера массового катания на сапбордах, купаний и установленных на берегу бань.

Эти места притягательны благодаря туристическому потенциалу территории, здесь находится концентрация знаковых мест, несущих историческую и культурную ценность, а также они имеют свой ярко выраженный колорит.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Культурная ценность территории

Комплекс Седмиозерной Богородицкой пустыни

Монастырь, основанный в начале XVII века, интересен не только своим архитектурным ансамблем, но и сильным сообществом. Активисты монастыря участвуют в организации экотроп и мостков в Семиозерском лесу. На территории густого леса бьет большое количество родников: они традиционно служат местом встречи и отдыха путешественников.



Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Оздоровительно-образовательный комплекс в Крутушке

Оздоровительный детский лагерь «Байтик» занимает первое место в рейтинге детских лагерей Татарстана и входит в список лучших российских лагерей. Руководство лагеря разрабатывает программы по экообразованию и проводит экологические смены, которые включают экскурсии и программы в природной среде кластера.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Санаторий «Крутушка» работает в тесной связи с лагерем и предоставляет оздоровительные услуги для детей, а также организует программы для взрослых и пожилых людей. У комплекса большие планы по развитию, которые будут интегрированы в проект развития кластера.

Фольклорные и обрядовые традиции

Древняя самобытная культура, необычные корни и своеобразные фольклорные традиции — это то, что отличает Высокогорский район от других районов не только Татарстана, но и России. Жители исторических поселений и прилегающих территорий хранят древние традиции, которые активно исследуются Фольклорно-этнографическим клубом Казани. На стратегической территории кластера в Высокогорском районе ежегодно проходит фестиваль татарской культуры «Тугерек Уен», а фольклорные ансамбли Высокой Горы регулярно занимают призовые места на всероссийских конкурсах.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Также здесь проходит Международный этнофестиваль «Крутушка», являющийся неотъемлемым культурным звеном территории, который собирает вокруг себя музыкантов, фольклорно-этнографические коллективы, специалистов в области традиционной культуры и зрителей — ценителей живого наследия разных народов России и мира.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Баланс между туризмом и бережным отношением к природе



Перед командой Стратегии развития Казанки стоит задача формирования ТРК нового формата, так как в России отсутствует устоявшаяся модель развития подобных проектов. Главной целью Стратегии стало сохранение уникальной природы Голубых озер, развитие научной деятельности, экопросветительских и экотуристических программ. Поэтому при разработке проекта учитывались альтернативные варианты отдыха на природе, здесь предполагается создание экологических маршрутов, лодочной станции и визит-центра.

На территории кластера в планах создать новые маршруты по экотропам. В общей сложности планируется 150 километров новых и обновленных пешеходных маршрутов по прибрежным территориям, в которые также войдет знаковый велосипедный маршрут «от Голубого озера до Волги», который соединит территорию кластера с центром Казани. Таким образом, кластер будет включен в сеть ключевых туристических водных, велосипедных и пешеходных маршрутов.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

На территории ТРК «Зеркала Татарстана» планируется: внедрение программ сортировки и утилизации отходов, развитие экопросветительских и научно-исследовательских программ и проектов на базе экспертизы локальных сообществ и организаций.

Какие подходы буду лежать в основе новой инфраструктуры:

Дизайн-код следует принципу «невидимой инфраструктуры», чтобы обеспечить максимальное погружение посетителей в природную среду. Принципы дизайн-кода заключаются в минимизации визуального воздействия: использовании натуральных материалов и аккуратного применения элементов отражающего металла в дизайне информационных стендов, рассказывающих и напоминающих об идентичности Голубых озер.

Принципы дизайн-кода заключаются в минимизации визуального воздействия: использовании натуральных материалов и аккуратного применения элементов отражающего металла в дизайне информационных стендов, рассказывающих и напоминающих об идентичности Голубых озер. Территория вокруг Голубых озер Казанки находится в ближайшем отдалении от города-миллионника, по сути, являясь для его жителей ближайшей дикой природной территорией . В связи с этим, для обеспечения комфортного пребывания путешественникам необходима минимальная инфраструктура, расположить которую необходимо в ключевых зонах активности.

. В связи с этим, для обеспечения комфортного пребывания путешественникам необходима минимальная инфраструктура, расположить которую необходимо в ключевых зонах активности. Расположение малых форм, таких как элементы навигации, столы для пикника или скамейки, было определено в тесной работе с локальными сообществами , чтобы обеспечить их органичное размещение именно в тех точках, где они действительно необходимы.

Таким образом, экосистема «Голубых озер» объединяет целебные свойства местных вод и терапевтический потенциал нетронутых лесных массивов вокруг. Проект даст горожанам возможность восстановить утраченные в урбанизированной среде связи человека и дикой природы, в непосредственной близости от дома и центра Казани.



Стратегия развития Казанки