Туристический коллапс и неудачные попытки берегоукрепления: история и тяжелая «судьба» Голубых озер

«Реальное время» и команда Стратегии развития Казанки в серии статей рассказывают о судьбе Голубых озер и тех, в чьих руках их настоящее, прошлое и будущее

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

По итогам летнего сезона в этом году, как и ранее, на Голубых озерах был большой поток посетителей: туристов и жителей города. К сожалению, у многих «паломников» нет правильной культуры посещенияк этого чуда природы. Экологи, ученые и экоативисты высказывают свои опасения по этому поводу, подтверждая их не одним исследованием. И именно по их инициативе территория озер стала приоритетной на этот год в рамках Стратегии развития Казанки: сейчас здесь заканчиваются работы по берегоукреплению и идет первая очередь благоустройства. «Реальное время» и команда Стратегии развития Казанки рассказывают об истории и тяжелой «судьбе» Голубого озера, а также объясняет, какие уникальные свойства у водоема и за что он получил название «Жемчужина Татарстана».

В чем секрет уникальности Голубых озер

Нафиса Мингазова, профессор и доктор биологических наук, заведующая кафедрой природообустройства и водопользования КФУ:

Голубые озера — уникальное явление природы, которое в мире встречаются очень редко. Не каждое озеро, которое называется Голубым и имеет внешне голубой цвет, относится к типу «голубых озер», поэтому в 1970-х годах советский ученый А.В. Ступишин даже выделил их в самостоятельный тип. Голубые озера (озера «голубого» типа) — это холодноводные, минеральные (сульфатно-кальциевые) озера с высокой прозрачностью, образованные на напорных карстовых источниках (воклюзах). Они встречаются в мире, но очень редко. На сегодняшний день это озера в Республике Марий Эл: Югидем, Голубая старица, Зеленый ключ в бассейне реки Илеть.

Голубые озера Татарстана расположены на территории Высокогорского района Татарстана, вблизи деревни Щербаково. Природный комплекс включает в себя три озера — Большое Голубое, Малое Голубое и Проточное. Водоемы — старицы реки Казанки, они образовались около двух веков назад на месте карстовых провалов. Первым их описал краевед Карл Фукс в 1829 году. В 1972 году Голубые озера стали памятником природы, а с 1994 года официально входят в территории природного заказника, общей площадью 1910 га.

Самое крупное из них — Большое Голубое озеро. Оно не имеет каких-либо притоков. Считается, что котловина Большого Голубого озера — это древнее русло Казанки. Его средняя глубина составляет 1—3 метра. Но есть и карстовые воронки: Малая и Большая пучины — мощные подземные источники, восходящие из глубоких воронкообразных провалов и обеспечивающие питание озера. Геологи предполагают, что их подземные воды — «чудо из ледникового периода»: в основании карстовых разломов земной коры находится лед, поэтому озера всегда остаются холодными. Вода поступает на поверхность по трещинам на уровне ста метров под землей со скоростью 250 литров в секунду. Большая пучина имеет глубину 18 метров, а Малая — около 6 метров.

Изображение предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Необычный цвет и соленый вкус ученые связывают с сульфидом кальция. В холодной воде он почти не растворяется, и пока озера не прогреваются, они остаются бирюзовыми. Голубой цвет воде придает сернистый цинк, и он же создает эффект линзы, из-за чего озера кажутся маленькими. Температура воды в озере постоянная в течение года (6—8 °С), поэтому зимой река Казанка вблизи Голубых озер не замерзает, а летом охлаждается.

На дне водоемов наблюдается большой слой солевой грязи, очень богатой минеральными веществами. Поэтому место пользуется популярностью среди тех, кто желает укрепить свое здоровье или вылечить какие-либо кожные заболевания. Здесь расположены детские оздоровительные лагеря, санаторий «Крутушка».

Изображение предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Мукомольные мельницы и мощение времен Екатерины Великой: история Голубых озер

История голубых озер имеет богатое прошлое со множеством спорных вопросов. В XIX веке на Казанке в районе Большого Голубого озера функционировал каскад мукомольных мельниц, принадлежавших казанскому купцу 2-й гильдии Степану Сергеевичу Суслову. Он занимался переработкой в крупчатку (мука тонкого помола) пшеницы, поступавшей в Казань с низовьев Волги.

Наиболее крупным предприятием С.С. Суслова был крупчатный завод вблизи села Щербаково, на котором в разное время трудились до 80 рабочих. Большая мукомольная мельница функционировала у места впадения вод Большого Голубого озера в Казанку. В 1860-е — начале 1870-х годов Суслов построил мощеную дорогу, соединяющую его предприятия и обеспечивающую вывоз произведенной продукции в Казань и другие места. Фрагменты этой дороги сохранились к востоку от Большого Голубого озера.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

Есть мнение, что сохранившееся мощение это историческая дорога Екатерины Великой. Другие специалисты считают ее частью Алатского тракта, а кто-то просто дорогой к мельнице



Затонувший экскаватор: неудачная попытка берегоукрепления

В 1990-е годы на территории, прилегающей к озерам, провели благоустройство и берегоукрепление. Крутой поворот на Казанке в районе Малой пучины укрепили валунами (каменной наброской).

А в 2013—2014 гг. проводилось берегоукрепление в районе Хрустального водопада — стока из Большого Голубого озера — стволами белой сибирской лиственницы. Но решение оказалось недолговечным, через 8—9 лет берега «поползли», произошла эрозия.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

При производстве работ затонул экскаватор. Дело в непростой геологии озер: берега мягкие, в них бьет множество подземных ручьев, которые размягчают грунт, поэтому использовать тяжелую технику нельзя. Чтобы его вытащить, воду из озера спускали по канаве, в реку Казанку, была вырублена часть деревьев. Спуск воды негативно отразился на состоянии Большого Голубого озера: высохла часть лечебных минеральных илов, засохли заросли редких водных зеленых мхов, снизилось количество редких видов — планарий, обитавших только здесь. Резко усилились процессы эвтрофирования, заболачивания, зарастания обычными видами растений, снизилось биологическое разнообразие, исчезают краснокнижные виды. Голубой цвет озер теперь встречается фрагментарно, хотя ранее был по всей поверхности природного объекта.



Голубые озера — приоритет Стратегии развития Казанки

В этом году территория Голубых озер стала приоритетной в рамках Стратегии развития Казанки — проект в результате которого в Казани появится 12 новых общественных пространств, объединенных в речной национальный парк площадью 1 500 гектаров. Проект благоустройства озер прошел экспертную и системную оценку во время участия во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в 2020 году.

Сейчас идут работы по берегоукреплению, после которых процесс эрозии остановится, и озера с рекой не сольются. Специалисты приступили к ремонту берегоукрепительного сооружения в апреле, когда птицы не успели начать процесс гнездования на берегах. Оно состоит из камня, шпунтов и почвенных грунтов. В результате появится надежное укрепление берегов стока. Параллельно с берегоукреплением идут работы по благоустройству.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

В реконструкции нуждался также мост через водопад: подпорная стенка у берега обрушивалась от потока воды, в результате чего он пришел в шаткое состояние и покосился. Специалисты реконструируют мост в новом архитектурном решении: на перилах будут планки с разным шагом, имитирующие волну.

При правильном проведении работ по берегоукреплению и формированию «обновленного» стока озера в реку Казанку можно будет обеспечить сохранение водного объекта в существующем виде не менее чем на 100 лет.

Длина нового моста будет схожей с длиной существующего — около 6 метров. Он будет находиться на том же месте, что и сейчас.

Угроза превратиться в зарастающие старицы и высокая антропогенная нагрузка

Благодаря своей уникальности Голубые озёра всегда привлекали к себе внимание людей. Но мало кто задумывается о последствиях, с которыми приходится работать на сегодняшний день.

До проведения работ Стратегией одна из угроз для Большого Голубого озера — разрушение берегов стока воды из озера в реку Казанку. Дело в том, что вода, поступающая к озеру из карстовой воронки с большой скоростью выходит через небольшой сток в Казанку, вымывая берега. Берег реки находится очень близко к Голубым озерам — есть большой риск слияния реки и озер. Об этой проблеме начали говорить еще в 80-х годах прошлого столетия. Если не сделать качественное укрепление стока, в ближайшие годы береговая эрозия только увеличится.

Еще одна проблема — чрезвычайно высокая рекреационная нагрузка. На небольшой площади системы Голубых озер сконцентрирована высокая антропогенная нагрузка — это 120 тысяч туристов в год. В настоящий момент показатель экологической емкости небольшой территории озер (3,3 га) составляет 920 человек в сутки. Для того, чтобы уникальные сульфатные и ценные бальнеологические объекты не были утеряны, эта цифра должна быть снижена почти вдвое, до 550 человек в сутки.

Летом 2021 года произошел настоящий коллапс — тысячи жителей приезжали, чтобы окунуться и покататься на сапах в крохотных озерах. Многие просто не задумываются о вреде и непоправимом уроне, который они наносят Голубым озерам, казалось бы простыми вещами:

костры и мангалы — приводят к загрязнению берега и воды сажей, взвешенными веществами;

автомобили — стоянка, мытье и проезд автомашин приводят к загрязнению озера и берега нефтепродуктами, тяжелыми металлами и т. п.;

бани на Голубом озере — происходит загрязнение воды моющими средствами и поступление в воду биогенных веществ с тел купающихся, что приводит к загрязнению и эвтрофированию;

сапборды — взмучивают лечебные илы, разрушают и нарушают их структуру, загрязняют этим воду, а также пугают птенцов и птиц на гнездах, водоплавающих и околоводных.

Если люди продолжат придерживаться этих сценариев использования, озера достаточно быстро заилятся и высохнут, превратившись в течение 5—20 лет в обычные зарастающие старицы. Раньше, 50 лет назад, Голубых озер в этом районе было больше — сейчас они превратились в заболачиваемые водоемы без уникальных свойств. Важно выработать бережное отношение к невозобновляемым природным объектам, ведь можно просто приходить любоваться на уникальный цвет организованными туристическими группами.

Фото: предоставлено командой Стратегии развития Казанки

На территории действуют правила поведения в ООПТ. Например, не разрешается:

проезжать на территорию и парковать личный транспорт;

оставлять мусор;

разводить костры, ставить мангалы и поджигать растительность;

рубить деревья и кустарники, уничтожать места природного обитания (муравейники, гнезда, норы);

изымать илы и растения;

использовать моющие средства, организовывать бани;

погружаться в подводные ключи;

кататься на лодках и сапах, устраивать массовые заплывы;

организовывать коммерческие и массовые погружения (погружения возможны только в научных целях);

портить шлагбаумы, навигацию, малые архитектурные формы на территории заказника.

За соблюдением мер следит Государственный комитет Татарстана по биологическим ресурсам. В дальнейшем Голубые озера войдут в проект туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана», реализуемого в рамках Стратегии развития Казанки.

Стратегия развития Казанки