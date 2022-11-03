День в истории: Джалиль встал у кремля, Лайка полетела в космос

Чем примечательна дата 3 ноября?

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня, 3 ноября, День осведомленности о стрессе, учрежденный международной профильной ассоциацией без малого полвека назад. 3 ноября было подписано Русско-монгольское соглашение о признании автономии Внешней Монголии, в Киево-Печерской лавре взорвали Успенский собор, в СССР запустили в космос аппарат «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту, открыли Всемирный торговый центр в Нью-Йорке после теракта. Родились художник Ильдар Ханов, император Японии Муцухито, поэт, переводчик, критик Самуил Маршак. Умерли ученый Габдулла Шинаси, математик Александр Ляпунов, художник Анри Матисс, поэт Расул Гамзатов, композитор Поль Мориа, государственный деятель Виктор Черномырдин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Мусе Джалилю — памятник

3 ноября 1890 года родился советский антрополог, археолог, этнограф Глеб Бонч-Осмоловский. В 1909 году он поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета по естественному разряду, но окончил его только после Первой мировой войны и революции, в 1923 году. В университете он интересовался палеолитом и этнографией. В ноябре 1941 года, во время блокады Ленинграда, Бонч-Осмоловский в группе сотрудников Института материальной культуры АН СССР эвакуировался в Казань вместе с женой. С 1942 года он преподавал в Казанском государственном университете антропогенез, работал над рукописью третьего тома монографии и одновременно был сотрудником Института физиологии АН СССР. Бонч-Осмоловский скончался 1 ноября 1943 года в Казани. Похоронен на Арском кладбище, его могила — памятник федерального значения.

Фото wikipedia.org

3 ноября 1938 года был расстрелян татарский ученый Габдулла Ибрагимов, он же Габдулла Шинаси. Учился в оренбургском медресе «Хусаиния», преподавал в Казанском университете, в Восточном педагогическом институте, в институте сельского и лесного хозяйства, позже трудился в Наркомате образования ТАССР. Автор многих работ по химии, физике, биологии, медицине на татарском языке, в том числе совместно с Хамидом Муштари.

3 ноября 1940 года в Старом Аракчино родился художник, архитектор и скульптор Ильдар Ханов. После Казанского художественного училища поступил в институт имени Сурикова. Самые его известные работы расположены в Набережных Челнах. Это скульптура «Родина-мать», а также монументальные композиции «Древо жизни», «Пробуждение», «Эволюция» и «Ангел-хранитель». Занимался целительством. В 1993 году Ханов начал строить в родном поселке Храм Всех Религий, своеобразный музей религий, культур и цивилизаций. Умер 9 февраля 2013 года в Москве. Строительство храма продолжилось после некоторой паузы.

Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

3 ноября 1966 года в Казани открыли памятник Мусе Джалилю. Он расположен у южного фасада Казанского кремля, напротив зданий Городской думы и Национального музея Республики Татарстан, близ места, где в 1894—1918 годах был памятник Александру II. В 1974 году скульптура была включена в список памятников культуры РСФСР, подлежащих охране как памятники государственного значения.



3 ноября 2021 года «Реальное время» рассказало, что в старой части Казани начали восстанавливать дом, в котором в начале ХХ века жил известный ученый-востоковед, профессор Императорского Казанского университета и Казанской духовной академии Николай Катанов. Его именем назван переулок, который до 15 июля 2005 года был Школьным. Особняк состоял в реестре памятников архитектуры регионального значения. Новый собственник планирует сделать дом жилым, о Катанове будет напоминать только табличка.

Фото: Элеонора Рылова

Лайка на борту

3 ноября 1887 года родился Самуил Маршак, автор таких произведений, как «Дом, который построил Джек», «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке», «Кошкин дом», и других, по которым было нарисовано немало мультфильмов. Кстати, последним литературным секретарем Маршака был Владимир Познер.

3 ноября 1957 года в космос полетел «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту. История этого эксперимента началась в конце 1948 года, когда по инициативе Сергея Королева стартовала работа по определению реакций высокоорганизованного живого существа на воздействие условий ракетного полета. «Биологическим объектом» была выбрана собака. Исследования проводились на полигоне Капустин Яр при пусках так называемых «геофизических» или «академических» ракет.

Фото: Laika ac / wikipedia.org / CC-BY-SA-2.0

Внешней Монголии — автономию

3 ноября 1912 года в Урге (Улан-Батор) было подписано русско-монгольское соглашение о признании автономии Внешней Монголии. Соглашение подписали представитель российского правительства Иван Коростовец и уполномоченные правительства Внешней Монголии Сайн Ноин Хан, Чин-Сузукту Цин-Ван Лама. Признавая автономию Внешней Монголии, царское правительство обязывалось оказывать «помощь к тому, чтобы сохранился установленный ею автономный строй».

3 ноября 2014 года открылся Всемирный торговый центр в Нью-Йорке — через 13 лет после теракта 11 сентября. В этот день издательский дом Conde начал переезд в манхэттенскую башню One World Trade Center, построенную на месте разрушенных башен Всемирного торгового центра.

