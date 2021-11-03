В сгоревшем доме Катанова появятся жильцы

В центре Казани воссоздают утраченный деревянный памятник

В старой части Казани начали восстанавливать дом, в котором в начале ХХ века жил известный ученый-востоковед, профессор Императорского Казанского университета и Казанской духовной академии Николай Катанов. Его именем назван переулок, который до 15 июля 2005 года был Школьным. Особняк состоял в реестре памятников архитектуры регионального значения. Новый собственник планирует сделать дом жилым, о Катанове будет напоминать только табличка. Подробности — в материале «Реального времени».

Стройка на пустыре

Начавшаяся стройка в тихом Катановском переулке на месте, пустовавшем 15 лет, взбудоражила краеведов и интересующихся историей Казани горожан. Здесь, в доме 13, до самой своей смерти в 1922 году жил крупнейший тюрколог, этнограф, историк, фольклорист, языковед и общественный деятель Николай Федорович Катанов. Двухэтажное деревянное здание простояло до 2006 года, причем еще в 1997-м оно было поставлено на государственную охрану как объект культурного наследия республиканского значения.

Директор расположенного напротив Дома-музея академиков Арбузовых Наталья Кореева рассказала «Реальному времени», что изначально это был доходный дом, принадлежавший статскому советнику Александру Андреевичу Гурячкову. Дата его постройки — предположительно конец XIX века. Особняк был спроектирован, говоря современным языком, как таунхаус — он разделен на две автономные половины, у каждой из которых свое крыльцо — справа и слева. По приезду в Казань из Санкт-Петербурга в нем с семьей поселился и прожил здесь 13 лет Николай Катанов. А в июне 2006 года случился пожар.

— По словам очевидцев, дом начал гореть с двух сторон сразу. На тот момент он уже пустовал, жильцов расселили по программе ликвидации ветхого фонда. Пожар был потушен, дом сгорел не полностью, но в итоге он был разобран. С тех пор на протяжении многих лет земля пустовала. Несколько лет назад к этому дому проявил интерес Комитет по охране памятников, к нам приходили и уточняли, нет ли у нас сведений, в каком крыле находилась квартира Катанова. У нас такой информации не было. Но, по-моему, Эльмира Исхаковна Амерханова, заведующая отделом рукописей и редких книг научной библиотеки КФУ им. Лобачевского, нашла информацию о том, что он жил на втором этаже в правом крыле дома, — поделилась информацией директор Дома-музея Арбузовых.

Побывавшая на месте корреспондент «Реального времени» обнаружила, что пустырь, где располагался катановский дом, обнесен забором, на месте работает строительная техника, вырыт огромный котлован, лежат трубы. На вопрос, кто застройщик, рабочие кивнули на паспорт объекта — мол, там все написано. Зато они были уверены, что строят музей Катанова и охотно рассказали, что здание будет «посажено» именно на то место, где находился утраченный деревянный памятник. Несоразмерную двухэтажному строению глубину котлована они объяснили дополнительным подземным этажом, который появится у новодела.



Ответили они и на вопрос, почему небольшой по размерам особнячок будет строиться в течение двух лет. Оказывается, у него будет бетонный каркас, который обошьют деревом. Для этого, по словам рабочих, требуется особым способом высушенное дерево, и это займет определенное время.

Пустырь, где располагался катановский дом, обнесен забором, на месте работает строительная техника. Фото: Элеонора Рылова

Заказчик — номинальный

Из паспорта объекта следует, что восстанавливается «Дом, где в 1909—1922 гг. жил ученый-востоковед Катанов Н.Ф». Разрешение на строительство выдано 25 октября 2020 года. Заказчиком выступает Аида Николаевна Хайруллина, проектировщик — ООО «Партнерпроект», подрядчик — Рустам Ришатович Иксанов. Начало строительства — IV квартал 2021 года, окончание — IV квартал 2023 года.

По данным информационной системы СПАРК, Аида Хайруллина является генеральным директором и владельцем агентства недвижимости «Новый дом», зарегистрированного 8 лет назад, а до декабря 2017 года была совладельцем ООО «Полимер-Экспо», основной вид деятельности которого — оптовая торговля.

Мы дозвонились до Хайруллиной, которая находилась в командировке в другом городе. Она не скрывала, что является номинальным заказчиком и обещала ответить на пересланные ей вопросы. В частности, нас интересовало, кто является будущим хозяином дома, каково его предназначение, будет ли как-то увековечена память о Катанове. Позднее Аида Николаевна подтвердила лишь то, что дом Катанова будет воссоздан, а по другим вопросам воздержалась от комментариев.

Из паспорта объекта следует, что восстанавливается «Дом, где в 1909—1922 гг. жил ученый-востоковед Катанов Н.Ф». Фото: Элеонора Рылова

Зато в интернете сохранились сведения о том, что в сентябре 2014 года Рустам Минниханов совершал очередную пешую экскурсию по исторической части Казани и осмотрел объекты культурного наследия. В основном это были памятники деревянного зодчества, которых в городе осталось мало, и многие из них сосредоточены на улицах, прилегающих к Ульянова-Ленина. Президент РТ завернул и в Катановский переулок. В отчете говорилось, что нынешний собственник участка, где стоял дом 13, «проектирует воссоздание памятника под жилой дом».

На частные средства

В Комитете РТ по охране объектов культурного наследия подтвердили, что внешне дом будет выглядеть, как утраченный памятник, но иметь современную начинку. Строительство ведется на частные средства, перед его началом были проведены комплексные научные исследования. «Подготовлена научно-проектная документация для производства работ по сохранению объекта культурного наследия. Проектные решения приняты на основании историко-архивных, библиографических и натурных (подбор аналогов) исследований.

Целью проекта реставрации стало воссоздание облика утраченного исторического деревянного дома с повторением формы здания и деревянных элементов фасада с учетом данных историко-архивных, библиографических исследований, с приспособлением для современного использования (жилой дом)», — говорится в ответе на запрос «Реального времени».

Строительство ведется на частные средства, перед его началом были проведены комплексные научные исследования. Фото: Элеонора Рылова

Там же отмечено, что основной несущей конструкцией выступит монолитный каркас, повторяющий опорные конструкции утраченного дома. Фасады будут деревянными, навесными. Декоративные элементы фасада воссоздаются по архивным фотографиям с использованием похожих аналогов.

«По проекту реставрации предусмотрены:

воссоздание утраченного объема здания по трехмерному моделированию на основе архивной фотографии;

воссоздание деревянных входных крылец с навесом;

воссоздание наружных оконных и дверных проемов, их наличников и заполнений, согласно натурным исследованиям близких аналогов; с расположением наружной рамы окон и дверей в одной плоскости с обшивкой фасада здания за счет крепления их к деревянной колоде;

воссоздание элементов фасада: профилированной деревянной обшивки, профилей карнизов, прорезных досок и декоративных элементов;

воссоздание водосточных воронок и труб по имеющимся аналогам;

воссоздание деревянного ограждения палисадника согласно архивной фотографии и подбору аналогов;

воссоздание деревянных ворот в стилевом решении с архитектурой дома», — отмечает Комитет ОКН. Также планируется благоустройство территории.

На отреставрированном доме по ул. Маяковского, 9/8 висит доска с информацией о том, что здесь жили композитор Фарид Яруллин и химик Александр Арбузов. Фото: Элеонора Рылова

Новостройка сохранит статус памятника архитектуры регионального значения. А что касается мемориальной части, в Комитете предположили, что на доме появится табличка с упоминанием имени ученого. По крайней мере так новый собственник поступил с соседним отреставрированным домом по улице Маяковского, 9/8, на котором висит доска с информацией о том, что здесь жили композитор Фарид Яруллин и химик Александр Арбузов.

«Обстановка квартиры не сохранилась»

Новость о воссоздании дома, где жил Катанов, очень обрадовала историка, профессора КНИТУ, председателя Казанского отделения Международной независимой ассоциации трезвости (МНАТ) Владимира Ловчева. Николай Катанов был одним из лидеров Казанского общества трезвости. Неслучайно самый эффективный, по воспоминаниям Ловчева, возрожденный городской праздник трезвости проходил 11 сентября 2001 года у подъезда дома Катанова, и в нем принимали участие его жильцы.

— Двумя руками — за восстановление дома и создание здесь музея. Будет очень символично: переулок, названный в честь заместителя председателя Казанского общества трезвости Катанова и два музея трезвости рядом (имеется в виду музей Арбузовых, где проходят мероприятия МНАТ, — прим. ред.), — не скрывал воодушевления Ловчев.

Приветствуя появление «соседа», Наталья Кореева выразила сомнение, что новый собственник выделит уголок под мемориал Катанова.

— Я порадовалась, узнав, что на месте катановского дома будет не что-то совсем инородное, а хотя бы приближенное внешне к тому, что было когда-то. Поскольку объектом охраны являлось только само здание, без его «начинки», поэтому все зависит от собственника: надо это ему будет или не надо. Но у меня большие сомнения. Потому что в последнее время новые музеи не создаются.

К тому же она рассказала, что от обстановки квартиры Катанова ничего не сохранилось. У ученого были наследники, и возможно, они покидали дом, увозя предметы мебели.

— Большая научная коллекция, которую лично собирал Николай Федорович Катанов хранится в этнографическом музее Казанского университета и в Национальном музее Республики Татарстан. Он передавал туда абсолютно безвозмездно предметы этнографического характера после своих экспедиций на Алтай. В частности, в этнографическом музее КФУ в их стационарной экспозиции выставлены шаманские принадлежности, что большая редкость для любого подобного музея. Его научные труды опубликованы и хранятся в отделе рукописей и редких книг КФУ. Я совершенно случайно взяла там и пользовалась журналом, который находился в личной библиотеке Катанова. Известно, что, когда наступили трудные времена, он выставил на продажу часть своей огромной библиотеки, и ее купил турецкий премьер-министр Хильми-паша, но что-то, видимо, после его смерти было передано в университетскую библиотеку, — пояснила Кореева.

Группа учащихся Красноярской гимназии. Катанов сидит в центре. Не позднее 1884 года. Фото: wikipedia.org

Первый ученый из Хакасии, проживший в Казани 28 лет

Директор Дома-музея Арбузовых посетовала, что казанцы мало знают о Катанове и перевирают каждый раз название переулка, поэтому экскурсоводы музея обязательно рассказывают об этом недооцененном современниками и потомками ученом.

Николай Федорович Катанов родился 6 (19) мая 1862 года в Енисейской губернии (ныне Республика Хакасия), в степной местности Изюм (Узюм). В автобиографии для словаря С.А. Венгерова в 1897 году Катанов писал: «Отец мой был татарин племени Сагай, а мать татарка племени Каш, колена Пюрют, отец по профессии был улусный писарь своего племени. Как я, так и родители мои — христиане православного вероисповедания».

После окончания в 1876 году Аскизского училища смышленый мальчик поступил в гимназию в Красноярске, которую окончил с золотой медалью. В 1884—1888 годах учился на факультете восточных языков Санкт-Петербургского университета. После его окончания в составе научной экспедиции Академии наук посетил Сибирь, Монголию, Китайский Туркестан, где изучал обычаи, быт, язык, фольклор местных тюркских народов. В конце 1893 года Катанов сдал экзамены на степень магистра турецко-татарской словесности и был назначен в Казанский университет экстраординарным (нештатным) профессором.

На рубеже XIX—XX веков Катановым была составлена «Азбука для башкирского языка» на основе русской графики. В 1903-м он защитил докторскую диссертацию «Опыт исследования урянхайского языка», вошедшую в золотой фонд мировой тюркологии (вторую докторскую степень ему без защиты диссертации присудили в Казанском университете в 1907 году). Профессор Катанов одно время являлся также членом Казанского временного комитета по делам печати, в котором занимался рассмотрением книг на татарском языке. В 1911 году он перешел в Казанскую Духовную Академию, в которой преподавал до 1917 года, после чего вновь вернулся в университет.

Семья Катановых в 1904 году. Фото: wikipedia.org

Катанов владел почти всеми европейскими языками, многими восточными, знал древние и мертвые классические языки, свободно читал тюркские руны, шумерскую клинопись, египетские и китайские иероглифы, санскритское письмо, арабскую вязь, древне-уйгурскую и арамейскую графику. В своих трудах он использовал 114 языков народов мира, переписывался с учеными из Англии, Бельгии, Венгрии, Германии, Франции, Финляндии на их родном языке.

Катанов вел активную общественную деятельность. Особое значение для него имело участие в трезвенническом движении Казани, бескорыстным адептом которого он оставался до последних дней своей жизни. Ученый в разное время состоял действительным и почетным членом Казанского общества трезвости (КОТ), а также членом его комитета и секретарем, много публиковался в журнале «Деятель». Катанов также был старостой храма во имя Всемилостивого Спаса, действовавшего при КОТ.

После Октябрьской революции Катанову удалось избежать преследования со стороны новых властей. Но суровые условия жизни подорвали здоровье Николая Федоровича, осенью 1921 года его разбил паралич, а 10 марта 1922 года он умер. Катанова похоронили в ограде казанского Преображенского монастыря, а после его разрушения останки ученого были перенесены на Арское кладбище Казани.

В 1994 году созданному Хакасскому государственному университету присвоено имя Катанова, учреждена одноименная премия и ежегодно проходят «катановские чтения». В 2007 году в Абакане на проспекте В.И. Ленина установлен памятник ученому работы красноярского скульптора Константина Зинича.