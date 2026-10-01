Жилинспекция Татарстана зафиксировала 115 тысяч жалоб за пять лет

Чаще всего жители жалуются на вопросы начислений, проблемы с отоплением и горячей водой

Фото: Артем Дергунов

За 2021—2026 годы в Госжилинспекцию Татарстана поступило 114 930 обращений, из которых 52,6% оказались повторными.

Чаще всего жители жалуются на вопросы начислений, проблемы с отоплением и горячей водой, содержание придомовых территорий и неисправность окон, дверей и домофонов.

Доля Казани в общей статистике постепенно снижается: если в 2021 году на столицу приходилось 55% жалоб, то сейчас показатель опустился до 51,8%. При этом активность в других городах выросла — в Набережных Челнах число обращений за пять лет увеличилось вдвое (до 3 000), а в Альметьевском районе — почти в три раза (до 1 259).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основной поток жалоб генерирует небольшая группа заявителей: 985 человек (около 23% авторов) отправили более 25 тысяч обращений. Абсолютный рекордсмен — житель Казани с улицы Декабристов, который отправил почти 1 900 обращений. В других городах показатели скромнее: житель Альметьевска написал 238 жалоб, Лениногорска — 163, Тетюш — 131, Набережных Челнов — 116.

Напомним, ранее Минстрой, коммунальщики и Госжилинспекция отчитались о работе, проделанной в преддверии зимы.

Зульфат Шафигуллин