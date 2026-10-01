Минниханов встретился с ветеранами госслужбы Татарстана

Раис Татарстана поблагодарил ветеранов за вклад в развитие республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с ветеранами государственной службы республики в честь Международного дня пожилых людей. Встреча прошла в новом Центре уникального мастерства (ЦУМ) в Казани.

Минниханов поблагодарил ветеранов за вклад в развитие республики и сообщил, что 2027 год в Татарстане будет объявлен Годом первого президента республики Минтимера Шаймиева, которому в следующем году исполнится 90 лет.

— Мы с большим уважением относимся к старшему поколению. Своим трудом вы внесли огромный вклад в развитие Татарстана. Сегодня вы продолжаете вдохновлять нас примером искреннего служения людям, — заявил Минниханов.

Раис отметил, что Татарстан демонстрирует устойчивость экономики и реализует крупные проекты, такие как новый Центр уникального мастерства для сохранения традиционных ремесел. Он также подчеркнул, что за достижениями региона стоят конкретные люди, упомянув заслуги Минтимера Шаймиева.

В завершение встречи Рустам Минниханов вручил ряду ветеранов госслужбы государственные награды за вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана.

Напомним, накануне стало известно, что Банк России выпустит памятную монету к 90-летию первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Зульфат Шафигуллин