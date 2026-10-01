Штрафы за нарушение общественного порядка в России могут увеличить вдвое

В Госдуме рассчитывают, что кратное увеличение штрафов станет сдерживающим фактором для нарушителей

Фото: Мария Зверева

В Госдуму внесен проект закона, предлагающий в среднем в два раза увеличить нижние и верхние пределы административных штрафов за нарушение общественного порядка. Изменения коснутся статей Кодекса об административных правонарушениях, связанных с общественным порядком и безопасностью.

В частности, вырастут штрафы за мелкое хулиганство, распитие алкоголя и потребление наркотиков в общественных местах, курение в запрещенных местах, а также за проживание без регистрации. Кроме того, повышение коснется наказаний за нарушение правил проведения на митингах и спортивных соревнованиях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в перечень попали правонарушения, связанные с публичными действиями, направленными на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ и производство экстремистских материалов.

Авторы законопроекта рассчитывают, что кратное увеличение штрафов станет сдерживающим фактором для нарушителей.

Напомним, ранее стало известно, что правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении налоговых штрафов.

Зульфат Шафигуллин