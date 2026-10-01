Маткапитал на первого ребенка в 2027 году вырастет до 778,5 тыс. рублей

На второго ребенка выплата превысит 1 млн рублей, если семья не получала ее на первенца

Фото: Динар Фатыхов

Материнский капитал на первого ребенка в 2027 году увеличится до 778,5 тысячи рублей. Об этом ТАСС сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

На второго ребенка выплата превысит 1 млн рублей, если семья не получала ее на первенца.

В 2027 году также вырастут лимиты пособий, привязанных к страховым взносам. Максимальное пособие по беременности и родам составит более 1,1 млн рублей, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих граждан превысит 95,5 тыс. рублей. Единовременная выплата при рождении ребенка увеличится до 30,4 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Максимальная выплата по больничному при стаже от восьми лет вырастет почти до 239 тыс. рублей в месяц против 207,6 тыс. рублей в 2026 году. Индексация выплат традиционно связана с прогнозируемым ростом прожиточного минимума и инфляции.

В августе сообщалось, что в России с начала 2026-го жилищные условия с помощью маткапитала улучшили 343 тысячи семей.

Зульфат Шафигуллин