Маткапитал на первого ребенка в 2027 году вырастет до 778,5 тыс. рублей
На второго ребенка выплата превысит 1 млн рублей, если семья не получала ее на первенца
Материнский капитал на первого ребенка в 2027 году увеличится до 778,5 тысячи рублей. Об этом ТАСС сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
На второго ребенка выплата превысит 1 млн рублей, если семья не получала ее на первенца.
В 2027 году также вырастут лимиты пособий, привязанных к страховым взносам. Максимальное пособие по беременности и родам составит более 1,1 млн рублей, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих граждан превысит 95,5 тыс. рублей. Единовременная выплата при рождении ребенка увеличится до 30,4 тыс. рублей.
Максимальная выплата по больничному при стаже от восьми лет вырастет почти до 239 тыс. рублей в месяц против 207,6 тыс. рублей в 2026 году. Индексация выплат традиционно связана с прогнозируемым ростом прожиточного минимума и инфляции.
В августе сообщалось, что в России с начала 2026-го жилищные условия с помощью маткапитала улучшили 343 тысячи семей.
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