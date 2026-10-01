Пенсии в 2027 году проиндексируют дважды — на 6,8 и 3,3%

Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля.

Фото: Динар Фатыхов

В 2027 году пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы дважды: с 1 февраля — на 6,8% по фактической инфляции, и с 1 апреля — дополнительно на 3,3%. Индексация учтена в проекте нового трехлетнего бюджета Социального фонда России, который внесен в Государственную думу в составе бюджетного пакета.

Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с 2025 года индексация возобновлена для работающих пенсионеров. Она отметила, что пенсионное обеспечение составляет основу доходов старшего поколения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также Голикова подчеркнула, что в России реализуется Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения, рассчитанная до 2030 года.

— Все это подчинено одной цели — чтобы люди старшего поколения были окружены заботой и чувствовали себя комфортно, — заявила Голикова.

Ранее стало известно, что в августе 2026 года число пенсионеров в России достигло 40,496 млн человек, увеличившись за месяц на 21 тыс.

Зульфат Шафигуллин