Россия высылает группу сотрудников казанского Генконсульства Венгрии

Решение принято в ответ на действия Будапешта

В МИД РФ вызван временный поверенный в делах Венгрии в связи с высылкой российских дипломатов из Будапешта. Об этом сообщило российское дипведомство.

В качестве ответной меры Россия объявила о высылке группы сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Казани.

В ведомстве не уточнили точное количество высылаемых дипломатов и причины вызова венгерского представителя.

Ранее стало известно, что новое правительство Венгрии под руководством Петера Мадьяра планирует отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.

Зульфат Шафигуллин