Россия высылает группу сотрудников казанского Генконсульства Венгрии
Решение принято в ответ на действия Будапешта
В МИД РФ вызван временный поверенный в делах Венгрии в связи с высылкой российских дипломатов из Будапешта. Об этом сообщило российское дипведомство.
В качестве ответной меры Россия объявила о высылке группы сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Казани.
В ведомстве не уточнили точное количество высылаемых дипломатов и причины вызова венгерского представителя.
Ранее стало известно, что новое правительство Венгрии под руководством Петера Мадьяра планирует отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.
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