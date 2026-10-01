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Россия высылает группу сотрудников казанского Генконсульства Венгрии

12:53, 01.10.2026

Решение принято в ответ на действия Будапешта

Россия высылает группу сотрудников казанского Генконсульства Венгрии
Фото: Ram Kozhiev на Unsplash

В МИД РФ вызван временный поверенный в делах Венгрии в связи с высылкой российских дипломатов из Будапешта. Об этом сообщило российское дипведомство.

В качестве ответной меры Россия объявила о высылке группы сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Казани.

В ведомстве не уточнили точное количество высылаемых дипломатов и причины вызова венгерского представителя.

Ранее стало известно, что новое правительство Венгрии под руководством Петера Мадьяра планирует отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.

Зульфат Шафигуллин

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