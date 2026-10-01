В Казани на два года ограничат движение по улице Фучика

Ограничения вводятся из-за строительства второго участка метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани с 1 октября 2026 года по 3 июля 2028 года ограничат движение транспорта по улице Юлиуса Фучика. Соответствующая информация опубликована Мэрией города.

Ограничения вводятся из-за строительства второго участка метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова».

Согласно распоряжению исполкома, полностью перекроют движение в районе дома №7 по улице Сафиуллина. Объезд будет организован по прилегающим улицам, однако конкретные схемы движения в документе не уточняются.

Реальное время / realnoevremya.ru

На данный момент до 3 февраля 2027 года остается в силе ограничение движения транспорта на участке от дома №94 по ул. Юлиуса Фучика до проезжей части ул. Чингиза Айтматова.

Напомним, в июне сообщалось, что для строительства участка второй линии казанского метро — от станции «Фучика» до «Академика Сахарова» — из бюджета Татарстана выделят дополнительные 500 миллионов рублей. В мае республика уже направляла на проект 1,5 миллиарда рублей.

Зульфат Шафигуллин