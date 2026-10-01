В Нижнекамске установили первое в Татарстане городское укрытие

В дальнейшем власти планируют устанавливать подобные конструкции в других парках и скверах города

В парке «Семья» в Нижнекамске установили первое в Татарстане железобетонное укрытие, рассчитанное на 20 человек. Проект реализован по итогам изучения опыта Белгородской области, где подобные конструкции уже используются.

Объект осмотрел глава района Радмир Беляев. По его словам, такие сооружения необходимы в общественных пространствах, так как во время сигнала тревоги у людей не всегда есть возможность быстро добраться до стационарных защитных объектов.

В дальнейшем власти планируют устанавливать подобные конструкции в других парках и скверах города. Руководство района намерено предложить аналогичный формат укрытий бизнесу для защиты сотрудников на предприятиях.

Напомним, ночью 13 сентября вооруженные формирования Украины нанесли удары БПЛА по гражданским объектам и жилым домам Нижнекамска. В результате произошедшего погибли два человека, также были пострадавшие среди мирных жителей. Зафиксированы повреждения в жилом секторе.

После этого, власти Нижнекамска во главе с Радмиром Беляевым посетили Белгород с целью изучения опыта города в области защиты населения, организации укрытий и работы служб в условиях атак.



Зульфат Шафигуллин