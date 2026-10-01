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В Татарстане начали выдавать паспорта оленям

09:49, 01.10.2026

Теперь учитывать животных станет проще и понятнее

В Татарстане начали выдавать паспорта оленям
Фото: предоставлено комитетом по биоресурсам Татарстана

В Татарстане впервые чипировали маралов — процедура прошла в «Свияжском охотхозяйстве» Зеленодольского района.

Чипирование проводят путем подкожного введения микрочипа в среднюю треть шеи. Перед этим животное обездвиживают — это обязательный этап.

Для идентификации используют беспроводной сканер: он считывает код с расстояния 15—20 см за несколько секунд.

Система нужна для учета поголовья, анализа состава стада, селекционно‑племенной работы, а также для ветеринарного и зоотехнического контроля.

В работе были задействованы специалисты ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира», ветеринары Зеленодольского районного государственного ветеринарного объединения и зоотехники.

В Госкомитете РТ по биоресурсам считают электронные паспорта животных перспективным инструментом для отрасли.

Дмитрий Зайцев

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