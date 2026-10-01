Самокаты Whoosh уберут с улиц Казани не раньше середины ноября

В прошлом году сезон закрыли 19 ноября

Фото: Максим Платонов

В кикшеринг— сервисе Whoosh пока не планируют завершать сезон в Казани. По прогнозам синоптиков, после краткосрочного похолодания в городе установится теплая осенняя погода — ночные температуры не должны опускаться ниже нуля. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе кикшерингового сервиса.

В прошлом году сезон закрыли 19 ноября, и в компании считают, что в этом году сроки будут сопоставимыми. Падения спроса осенью не наблюдается: средняя поездка длится около 10 минут. Главное условие для работы — чтобы днем на асфальте не было наледи.

Если по утрам начнет появляться гололед, самокаты будут временно отключать. Днем, когда асфальт прогреется, доступ к поездкам будут возвращать. Это привычная практика сервиса: в режиме реального времени система отслеживает погодные условия и при необходимости ставит паузу на отдельные районы или весь город целиком.

Сейчас, в начале октября, самокаты доступны в обычном режиме. Сервис напоминает: осенняя езда требует чуть больше внимания. Поэтому сервис рекомендует выбирать не слишком быстрые модели, снижать скорость в поворотах и по возможности планировать поездки на светлое время суток.

Когда именно самокаты окончательно уберут с улиц — в компании пока не называют точной даты. Решение будут принимать по факту: ориентируются на ночные температуры, состояние асфальта и общий прогноз на ближайшие дни.

Дмитрий Зайцев