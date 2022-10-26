СИБУР поможет переработчикам полимеров из Татарстана адаптироваться к запросам рынка

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Переработчики полимеров при поддержке СИБУРа смогут адаптироваться к запросам рынка. Встреча с партнерами и клиентами СИБУРа в Татарстане прошла на площадке компании «Казаньоргсинтез». В рамках деловой программы мероприятия руководители СИБУРа рассказали о мерах поддержки переработчиков, импортозамещении, механизмах взаимодействия с потребителями продукции.

Встреча в Казани предварила серию мероприятий ПолиЛаба в регионах присутствия СИБУРа. В ней приняли участие более 100 представителей различных предприятий-переработчиков, расположенных в республике.

Ключевой темой переговоров стало развитие полимерного кластера в Татарстане, который исторически формируется вокруг поставщиков сырья, предприятий СИБУРа — «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима». Переработчики узнали о возможностях центра прикладного НИОКР и партнерства в полимерах СИБУР ПолиЛаб. Клиенты компании имеют возможность получить лабораторную поддержку, провести совместные разработку и сертификацию продукции.

СИБУР ПолиЛаб помогает переработчикам быстро адаптироваться к условиям турбулентности макросреды, разрабатывая новые и адаптируя имеющиеся решения под их нужды, не только для поддержания загрузки их мощностей, но и развития. За 2022 год ПолиЛаб проработал 56 кейсов клиентов. У переработчиков из Татарстана также есть возможность получить эту поддержку.

Заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко, выступая на встрече, отметил, что стабильная работа крупнейших поставщиков сырья имеет решающее значение для развития всей отрасли.

— СИБУР и предприятия компании, расположенные в Татарстане, формируют комфортную среду для переработчиков. Мы видим это по ориентации на запросы клиентов. Фактически сегодня наши коллеги не только поставляют сырье для дальнейшей переработки, но и помогают своим клиентам адаптироваться к новым условиям рынка, вместе разрабатывая новые полимерные решения. Рассчитываю на то, что предприятия нашего полимерного кластера в республике в партнерстве с поставщиком сырья смогут сформировать новые и, самое главное, успешные бизнес-кейсы, — подчеркнул Олег Коробченко.

Полимерный кластер республики показывает стабильный рост и повышение мощности. Если в 2010 году из одного миллиона тонн полимеров, производимых в Татарстане, перерабатывалось чуть более 12%, то сегодня почти треть продукции «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» забирают местные переработчики.

Сегодня СИБУР продолжает прикладывать все усилия для системного развития отрасли. Расширяется сырьевая база для переработчиков благодаря сотрудничеству с другими предприятиями СИБУРа. «Нижнекамскнефтехим» и ОЭЗ «Алабуга» работают над созданием индустриального парка «Этилен 600» в Нижнекамске. Запуск индустриального парка и его обеспечение сырьем «Нижнекамскнефтехима» создает новые возможности для развития импортозамещающих производств. СИБУР вкладывается в развитие научно-исследовательской базы как на своих предприятиях, так и в сотрудничестве с вузами, например с КНИТУ-КХТИ.

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— Такой подход — залог устойчивого развития не только нас самих, но и устойчивого развития республиканской экономики, благополучия наших граждан, — отметил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин. — Сегодня в Татарстане сформировался уникальный нефтехимический, полимерный кластер, какого, например, не было ни в советский период, ни в 90-е годы. И для нас большая честь, что «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» стали центрами этого кластера.

Для стабильной работы отрасли важна полная загрузка предприятий-поставщиков сырья. Сегодня мощности «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» загружены полностью — это дает возможность малым компаниям-потребителям продукции наращивать свои объемы, создавать рабочие места и развивать таким образом следующие этапы передела.