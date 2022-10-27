В Казани обсудили развитие полимерного кластера республики

СИБУР взял на себя помощь переработчикам полимеров в адаптации к новым запросам рынка

Фото: Владимир Васильев

74% медицинских изделий из полимеров в России являются импортными. Речь не идет о каком-то высокотехнологичном оборудовании. Перчатки, халаты, шприцы, пробирки — все это в страну завозили из-за рубежа. В машиностроении или в строительстве ситуация аналогичная. При этом, например, в 2021 году в России было произведено 7,2 млн тонн полимеров, 44,5% из них отправлено на экспорт. В связи с санкционным давлением возникла необходимость менять эту парадигму, российские производители сфокусировались на местном рынке. Как переработчикам адаптироваться к новым запросам рынка? Этот вопрос стал основным на встрече с партнерами и клиентами СИБУРа в Татарстане, который прошел на площадке «Казаньоргсинтеза». Подробнее — в материале «Реального времени».

Татарстан перерабатывает 30% производимых в республике полимеров

Накануне на КОСе собрались более 100 представителей различных предприятий — переработчиков полимеров, расположенных в республике. Ключевой темой встречи стало развитие полимерного кластера в Татарстане.

Насколько это актуально сегодня, говорят цифры: в 2021ом году в Россию ввезли 1,5 млн тонн полимерных изделий, из них более 500 тыс. тонн — из недружественных стран. Президент союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман в начале мероприятия обозначил цифру — 365 тыс. тонн. Именно такой потенциал, по его словам, в 2023 году имеет Россия для замены импорта.

Накануне на КОСе собрались более 100 представителей различных предприятий — переработчиков полимеров, расположенных в республике

Заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко, выступая на встрече, отметил, что стабильная работа крупнейших поставщиков сырья имеет решающее значение для развития всей отрасли.

— СИБУР и предприятия компании, расположенные в Татарстане, формируют комфортную среду для переработчиков. Мы видим это по ориентации на запросы клиентов. Фактически сегодня наши коллеги не только поставляют сырье для дальнейшей переработки, но и помогают своим клиентам адаптироваться к новым условиям рынка, вместе разрабатывая новые полимерные решения. Рассчитываю на то, что предприятия нашего полимерного кластера в республике в партнерстве с поставщиком сырья смогут сформировать новые и, самое главное, успешные бизнес-кейсы, — подчеркнул Олег Коробченко.

На сегодняшний день, по словам министра, только 30% производимых в Татарстане полимеров перерабатываются внутри республики. Но при этом полимерный кластер показывает стабильный рост и повышение мощности. В 2010 году, например, из одного миллиона тонн полимеров, производимых в Татарстане, перерабатывалось чуть более 12%. Но Олег Коробченко ясно дал понять, что 30% — это далеко не предел, республика может показать более высокие результаты:

— У нас есть для этого все, при необходимости готовы оказать дополнительную поддержку: выделить субсидии, содействовать в подборе территории и оборудования, — подчеркнул он.

Полимерный кластер в Республике Татарстан исторически формируется вокруг поставщиков сырья, предприятий СИБУРа — «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима»

Возможности СИБУРа для бизнеса Татарстана

Полимерный кластер в Республике Татарстан исторически формируется вокруг поставщиков сырья, предприятий СИБУРа — «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима», поэтому основное внимание участников встречи было направлено на то, что предлагает холдинг местным переработчикам.

Сегодня СИБУР продолжает прикладывать все усилия для системного развития отрасли. Расширяется сырьевая база для переработчиков благодаря сотрудничеству с другими предприятиями СИБУРа. «Нижнекамскнефтехим» и ОЭЗ «Алабуга» работают над созданием индустриального парка «Этилен 600» в Нижнекамске. Запуск индустриального парка и его обеспеченность сырьем «Нижнекамскнефтехима» создает новые возможности для развития импортозамещающих производств. СИБУР вкладывается в развитие научно-исследовательской базы как на своих предприятиях, так и в сотрудничестве с вузами, например, с КНИТУ-КХТИ.

— Такой подход — залог устойчивого развития не только нас самих, но и устойчивого развития республиканской экономики, благополучия наших граждан, — отметил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

По словам организаторов, опыт таких встреч будет нарастать, встреча в Казани предварила серию мероприятий «ПолиЛаба» в регионах присутствия СИБУРа

Участники встречи узнали и о возможностях «СИБУР ПолиЛаб», Именно здесь помогают переработчикам оперативно разрабатывать новые и адаптировать имеющиеся решения под потребности рынка не только для поддержания загрузки их мощностей, но и развития. За 2022 год «ПолиЛаб» проработал 56 кейсов клиентов.

— У компании в портфеле есть практически все типы марок полимеров. Придя в СИБУР, вы можете максимально покрыть свои потребности. Мы являемся прикладным центром. Все, что идет к нашим клиентам, изначально комплексно тестируется у нас, — рассказал генеральный директор «СИБУР ПолиЛаб» Константин Вернигоров.

По его словам, в «СИБУР ПолиЛаб» клиенты компании имеют возможность получить лабораторную поддержку, провести совместные разработку и сертификацию продукции. Одним словом, от идеи «я хочу производить вот это» до конечного продукта.

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Работа «ПолиЛаба» в действии

У переработчиков из Татарстана также есть возможность получить полную поддержку в «ПолиЛабе». Наладить контакт можно было прямо здесь. И речь не о кулуарных беседах — мероприятие было максимально ориентировано на практику. Во второй половине дне на площадке казанского предприятия СИБУРа прошли тематические станции для переработчиков, где «ПолиЛаб» развернул свою. К его представителям можно было подойти со своим вопросом, проблемой или даже уже с готовым кейсом. Сотрудники компании все записывали, брали контакты, отвечали на вопросы.

Судя по активности, развернувшейся вокруг этой станции (только за 15 минут к сотрудникам подошли семь-восемь заинтересованных представителей татарстанского бизнеса), сотрудничество уже можно считать налаженным.

— Мы обратились в «СИБУР ПолиЛаб» с определенным вопросом, они готовы его рассмотреть и дать свои рекомендации, — рассказал один из участников мероприятия, представитель завода полимерных материалов «Бакелит» Альберт Мотыгуллин. Он также поделился впечатлениями от мероприятия, отметив, что такая обратная связь была необходима переработчикам. И выразил надежду, что практика будет продолжаться.

По словам организаторов, опыт таких встреч будет нарастать, встреча в Казани предварила серию мероприятий «ПолиЛаба» в регионах присутствия СИБУРа,

Завершили мероприятие экскурсией на производственные площадки «Казаньоргсинтеза», где переработчики смогли своими глазами увидеть процесс производства и пообщаться с сотрудниками завода.