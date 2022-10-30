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Видеоопрос: «Будете ли вы праздновать Хэллоуин?»

00:00, 30.10.2022
Видеоопрос: «Будете ли вы праздновать Хэллоуин?»
Фото: maxpixel.net

Россияне в этом году утратили интерес к празднованию Хэллоуина — спрос на событийные мероприятия снизился на 20%, отмечают представители общепита и индустрии развлечений. В ресторанах и клубах в дни празднования (Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября) наблюдается значительное снижение бронирования по сравнению с прошлыми годами. Предприниматели опасаются, что их усилия привлечь клиентов в эти даты негативно отразятся на выручке и с тревогой ждут провала и по новогодним праздникам.

— А вы будете праздновать Хэллоуин? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.

Елизавета Пуншева
Общество Татарстан

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