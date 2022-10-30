Видеоопрос: «Будете ли вы праздновать Хэллоуин?»
Россияне в этом году утратили интерес к празднованию Хэллоуина — спрос на событийные мероприятия снизился на 20%, отмечают представители общепита и индустрии развлечений. В ресторанах и клубах в дни празднования (Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября) наблюдается значительное снижение бронирования по сравнению с прошлыми годами. Предприниматели опасаются, что их усилия привлечь клиентов в эти даты негативно отразятся на выручке и с тревогой ждут провала и по новогодним праздникам.
— А вы будете праздновать Хэллоуин? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.
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