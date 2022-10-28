«Общие истоки языков и культур»: как в Казани прошел «Восточныый базар»
Вчера столица многонационального Татарстана стала центром притяжения тюркской музыкальной культуры в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоялся гала-концерт первого Международного фестиваля эстрады тюркских народов «Восточный базар в Казани». Это первый в России крупнейший интернациональный музыкальный фестиваль, объединяющий разные страны и культурные сообщества тюркского народа.
Видео: Камиль ИсмаиловОбществоКультура Татарстан
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