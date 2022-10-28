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«Общие истоки языков и культур»: как в Казани прошел «Восточныый базар»

08:15, 28.10.2022
«Общие истоки языков и культур»: как в Казани прошел «Восточныый базар»
Фото: скриншот видео "Реального времени"

Вчера столица многонационального Татарстана стала центром притяжения тюркской музыкальной культуры в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоялся гала-концерт первого Международного фестиваля эстрады тюркских народов «Восточный базар в Казани». Это первый в России крупнейший интернациональный музыкальный фестиваль, объединяющий разные страны и культурные сообщества тюркского народа.

Видео: Камиль Исмаилов
ОбществоКультура Татарстан

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