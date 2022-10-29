День в истории: поезд императора сошел с рельсов

Чем примечательна дата 29 октября?

Фото: Алексей Иваницкий / Общественное достояние / wikipedia.org

Сегодня, 29 октября, Всемирный день борьбы с инсультом, Всемирный день псориаза, День рождения комсомола и День вневедомственной охраны Росгвардии. В разные годы и столетия в этот день в Москве открылся Театр Революции, началась Будапештская наступательная операция советских войск в Великой Отечественной войне, Ангела Меркель объявила об уходе с поста канцлера ФРГ, а в Казани запустили тоннелепроходческий комплекс на вторую линию метрополитена. Родились глава Центробанка Эльвира Набиуллина, физик Абрам Иоффе, политический деятель Евгений Примаков. Умерли писатель Николай Чернышевский, родоначальник жанра «желтой прессы» и основатель собственной премии Джозеф Пулитцер, джазовый кларнетист Вуди Герман, художник Константин Васильев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Капсула времени из 1987-го

29 октября 1905 года в Казани вышел первый номер первого периодического издания на татарском языке — газеты «Казан мухбире» («Казанский вестник»). Изданием занимался местный юрист Саид-Гирей Алкин. Просуществовала газета не так долго — до декабря 1911 года. Однако за шесть лет успели напечатать 416 номеров, из которых читатели могли узнать об изменениях в законодательстве, о новых правительственных указах и распоряжениях местных властей, основных положениях программ политических партий и самых главных новостях. Почитать в «Казан мухбире» можно было и материалы «Женской рубрики».

Фото tatmuseum.ru

29 октября 1963 года в Уфе в семье шофера и аппаратчицы на приборостроительном производстве родилась Эльвира Набиуллина. Училась на экономическом факультете МГУ. В начале 90-х главный специалист дирекции постоянного комитета правления Научно-промышленного союза СССР по вопросам экономической реформы, в конце — заместитель министра экономики РФ. С сентября 2007-го — министр экономического развития и торговли, а с мая 2008-го — министр экономического развития РФ. В апреле 2013-го впервые возглавила Центробанк, сейчас занимает эту должность уже в третий раз.

29 октября 1995 года скончался драматург и режиссер Риза Ишмурат. Родился в деревне Бадряш Янаульского района Башкортостана, учился в медресе «Усмания» и в педагогическом техникуме в Уфе, а потом — в Татарском государственном театральном техникуме. Работал режиссером в Татарском театре имени Камала. Первые его пьесы, типа «Йокы патшалыгында» («В царстве сна»), были поставлены в 1920-е.

Фото kitaphane.tatarstan.ru

29 октября 2017 года на улице Гаврилова вскрыли капсулу времени из 1987 года. Житель дома №48 Фердавес Сахбетдинов 30 лет назад заложил ее и в наши дни извлек. Само письмо написано в 1982 году. «Помните и продолжайте славный путь Ленинского комсомола от первых союзов рабочей и крестьянской молодежи, активных участников Гражданской войны, ударников первых пятилеток, строителей Днепрогэса, Магнитогорского металлургического комбината, железной дороги Турксиб, героев Великой Отечественной войны, славных тружеников восстановления народного хозяйства и городов страны, разрушенных фашистскими захватчиками, первых героев космических трасс, великих строек Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера», — говорится в послании комсомольцев потомкам.



29 октября 2021 года «Реальное время» сообщило, что на фоне резкого падения покупательского трафика торговые центры оказались не в состоянии идти на новые уступки своим арендаторам, утверждают управляющие самих ТЦ. В условиях неопределенности срока действия очередных коронавирусных ограничений «храмы торговли» боятся менять действующие договорные условия.

Фото: Ринат Назметдинов

Театр Революции

29 октября 1888 года Российская империя могла остаться без своего государя — поезд императора Александра III, в котором находился он и его семья, сошел с рельсов. Происшествие случилось на 295-м километре линии Курск — Харьков — Азов у станции Борки под Харьковом. Трагедия унесла жизни 20 человек. Сам Александр III чудом не пострадал. Как оказалось, ЧП было неминуемо — в конструкции поезда, на котором император возвращался с отдыха в Крыму, имелись значительные нарушения основных правил его эксплуатации.

29 октября 1989 года Верховный совет РСФСР принял поправки к Конституции, которыми в стране учреждался Съезд народных депутатов как высший орган государственной власти. Первые и единственные выборы в него состоялись на следующий год после создания, 4 марта. Спустя почти два с половиной месяца открылся и первый съезд народных депутатов. Существовал Съезд народных депутатов недолго. Уже в 1993-м указом президента РФ Бориса Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» работа Съезда народных депутатов пришла к своему логическому завершению.





Фото Charles S. Kline / wikipedia.org / Public Domain

Космос покоряют и в 77 лет

29 октября 1969 года в США между двумя терминалами компьютерной сети, размещенными на расстоянии 640 километров друг от друга, было передано первое информационное сообщение — слово login. Так было отправлено первое послание через научно-военную сеть ARPANET, которая считается предшественницей современного интернета. Передали его из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а получили в научно-исследовательской организации SRI International, расположенной рядом с Сан-Франциско.

29 октября 1998 года американец Джон Гленн в возрасте 77 лет отправился в полет и провел на орбите 8 суток 21 час и 44 минуты. До своего знаменательного полета в космосе Гленн был лишь раз — в феврале 1962 года. Тогда он третьим в истории, после советских космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова, смог совершить орбитальный полет. Гленн трижды облетел Землю.