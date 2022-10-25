День в истории: микроволновку — в студию, Тайвань — вон из ООН

Чем примечательна дата 25 октября?

Сегодня, 25 октября, в России празднуются День таможенника и День работника кабельной промышленности. 25 октября вышел первый номер газеты «Клич юного коммунара», стартовала эстафета флага Универсиады-2013, завершилась Гражданская война, прошли съемки «Поля чудес», Тайвань исключили из ООН, появилась первая бытовая микроволновая печь. Родились писатель Нурихан Фаттах, композитор Александр Гречанинов, художник Пабло Пикассо. Скончались князь Сергей Волконский, художник Робер Делоне, певец Муслим Магомаев, председатель президиума Верховного Совета Татарской АССР в 1983—1986 годах Анвар Багаутдинов и композитор Бату Мулюков. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Эстафета стартовала

25 октября 1919 года вышел первый номер газеты «Клич юного коммунара» — органа Казанского губернского комитета Российского коммунистического союза молодежи. Издание выходило раз в две недели. Позднее газета называлась «Комсомолец Татарии», «Комсомолец Татарстана» и «Молодежь Татарстана» (последний номер вышел в декабре 2013 года).

Фото muzeisb.ru

25 октября 1928 года в селе Кючтовыл Янаульского района Башкортостана родился писатель Нурихан Фаттах. Первое стихотворение опубликовал в журнале «Совет әдәбияты» в 1944 году. Работал в Татарском книжном издательстве, журналистом в районной газете «Сталин байрагы». Первый роман «Сезнеңчә ничек» («Как по-вашему?») вышел в 1957 году. Самые известные его произведения — исторические: «Итил-река течет» («Итил суы ака торур») и «Свистящие стрелы» («Сызгыра торган уклар»).

25 октября 1929 года госкомитет по яналифу (новый тюркский алфавит, — прим. ред.) ТАССР принял решение о выпуске на латинской графике полного собрания сочинений татарских классиков. В него вошли работы за авторством Газима Тукаева, Галимджана Ибрагимова, Галиаскара Камала.

25 октября 2011 года стартовала эстафета флага Универсиады-2013 в Казани по Татарстану. Началась она в Елабужском филиале Казанского федерального университета. В рамках презентации флага Универсиады в Елабужском университете прошла встреча со студенческим активом городских вузов с руководителем аппарата исполнительной дирекции «Казань 2013» Ларисой Сулимой, директором молодежного информационного агентства New Media Алсу Саетовой и проректором филиала КФУ по учебной работе Айратом Галявиевым.

Фото: tatarstan.ru

25 октября 2021 года «Реальное время» сообщило, что татарстанские власти активизировали на фоне пандемии борьбу с недобросовестными налогоплательщиками и злоупотреблениями в этой сфере. Управление Федеральной налоговой службы довело до стадии возбуждения 32 уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов, которые грозят потерями казне в 3,2 млрд рублей.



Гражданская закончилась



25 октября 1922 года в Советской России завершилась Гражданская война. Последней операцией стала Приморская. Отразив наступление Земской рати под командованием генерал-лейтенанта Дитерихса в начале октября, войска Красной армии под командованием Уборевича перешли в контрнаступление. 8—9 октября штурмом был взят Спасский укрепрайон. 13—14 октября на подступах к Никольск-Уссурийскому (ныне Уссурийск) были разгромлены основные белогвардейские силы, а 19 октября войска Красной армии вышли к Владивостоку. 25 октября части Народно-революционной армии Дальневосточной республики вошли во Владивосток. Одиночные бои велись еще примерно год, а отдельные белопартизанские отряды действовали еще несколько лет.

25 октября 1990 года прошли съемки первого выпуска телеигры «Поле чудес» — одной из первых программ телекомпании ВИD и проектов Владислава Листьева. За основу была взята американская программа «Колесо Фортуны». Премьера вышла в эфир на Первой программе Центрального телевидения на следующий день — 26 октября. Первым ведущим был сам Листьев, а с 1 ноября 1991 года им стал Леонид Якубович.

Фото: wikipedia.org

Бутерброд нагрелся



25 октября 1971 года Тайвань, который в 1949 году после гражданской войны откололся от Китая, был исключен из Организации Объединенных Наций. Его место в организации было передано КНР. С 1971 года в ООН было только пекинское правительство. Попытки вернуться в состав ООН Тайвань возобновил лишь в начале 1990-х годов, получая отказ за отказом.

25 октября 1955 года миру впервые была представлена бытовая микроволновая печь. Американский инженер Перси Спенсер заметил способность сверхвысокочастотного излучения к нагреванию продуктов и запатентовал микроволновую печь. В момент изобретения он работал в компании Raytheon, занимающейся изготовлением оборудования для радаров. Проводя эксперименты с очередным магнетроном (электронным электровакуумным прибором, величина протекающего тока в котором управляется электрическим и магнитным полями), он заметил, что кусок шоколада в его кармане расплавился. Есть и другая версия: в магнетроне нагрелся бутерброд. Первая в мире СВЧ-печь была выпущена в 1947-м, она была предназначена для быстрого размораживания продуктов и использовалась исключительно военными.

