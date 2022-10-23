На одном поле с Аршавиным, Быстровым и Пименовым: звезды футбола дали в Нижнекамске мастер-класс

Легенды спорта провели показательные матчи и примерили на себя роли операторов «Нижнекамскнефтехима»

Фото: Александр Ильин

Прикоснуться к легенде. В эти дни в Татарстане при поддержке СИБУРа и РФС проходит фестиваль футбола для тренеров и учеников школ — участниц проекта «Футбол в школе». 21, 23 октября экс-футболисты сборной России Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Руслан Пименов, экс-игрок женской сборной Елена Терехова, а также чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров провели мастер-классы «СИБУР. Уроки футбола» в Казани, 22 октября — в Нижнекамске. Сотни мальчишек и девчонок смогли встретиться, пообщаться и сыграть на одном поле со своими кумирами. Как это было — в репортаже «Реального времени».

Гостей встречали чак-чаком и хлебом с солью



Ближе к 11 часам дня в «Чулман Арене» начали собираться юные нижнекамцы. Не каждый день увидишь амбассадоров российского футбола — Андрея Аршавина, Владимира Быстрова и Руслана Пименова. Всего на мастер-класс пришли 300 мальчишек и девчонок.



— Я хочу научиться передавать мяч, делать финты и отработать технику, — предвкушая встречу с футболистами, сказал ученик лицея №38 Камиль Сабиров.



Ближе к 11 часам дня в «Чулман Арене» начали собираться юные нижнекамцы. Не каждый день увидишь амбассадоров российского футбола. Фото: Александр Ильин

— Я спрошу, как можно попасть в сборную России. Какой график у футболистов, — следом ответил его одноклассник Руслан Кашапов.



— Сегодня сбудется моя мечта. Я всегда хотел увидеть Андрея Аршавина. Он мой любимый футболист, — с трепетом в голосе сказал Арсений Спелов.



Звезды не заставили себя долго ждать. В назначенное время к футбольному манежу подъехал автобус с именитыми спортсменами. Гостей встречали чак-чаком и хлебом с солью.



— Добро пожаловать на нижнекамскую землю, — поприветствовали спортсменов девушки в национальных костюмах.

В назначенное время к футбольному манежу подъехал автобус с именитыми спортсменами. Гостей встречали чак-чаком и хлебом с солью. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Руслан Пименов отломил кусочек хлеба, посолил его и съел, как того требует обычай. Андрей Аршавин попробовал чак-чак. В самом манеже гостей встретили бурными овациями. Первым ребят поприветствовал чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров:



— Спасибо, что вы сегодня здесь собрались. Я благодарен родителям за то, что они прививают правильные ценности. Дети — это наше будущее. Сегодня мы сделаем все, чтобы этот день вам запомнился навсегда. Устроим настоящий праздник. Вперед!



Фестиваль футбола в Нижнекамске стал возможным благодаря поддержке СИБУРа и РФС. Проект «Футбол в школе» призван привлечь детей и подростков в самый популярный вид спорта в мире.

Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин отметил, что «Уроки футбола» дают хороший результат. Фото: Александр Ильин

— Это очень интересное мероприятие. Важно, что наши промышленные предприятия не просто производят продукцию, но и поддерживают детский спорт. Я благодарю компанию СИБУР, наших легендарных футболистов за прекрасный проект «Футбол в школе». Уверен, что этот урок ребята пронесут через всю свою жизнь. На примере лучших тоже хочется стать лучше, — подчеркнул мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.



Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин отметил, что «Уроки футбола» дают хороший результат. После занятий ребята проникаются футболом, начинают серьезнее относиться к тренировкам. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей.



— По нашему опыту могу сказать, что такие уроки не проходят зря. У детей что-то откладывается в голове. Сейчас в футбол приходит много девочек. В первую очередь это пропаганда здорового образа жизни, — сказал он.



— Главное — не торопитесь. Здесь необходимо качество, а не скорость, — наставлял детей Руслан Пименов. Фото: Александр Ильин

Во время мастер-классов каждый желающий мог пообщаться с любимым игроком. Девочек и мальчиков интересовало, как легендарные спортсмены начинали карьеру, часто ли пропускали тренировки, с какими трудностями сталкивались, играя за сборную. Ребята также просили показать, как правильно делать финты, передачи, чеканить мяч. Мэтры охотно делились опытом.



— Главное — не торопитесь. Здесь необходимо качество, а не скорость, — наставлял детей Руслан Пименов.



Не менее увлекательным выдался выставочный матч. Сотни детей сразились с профессиональными футболистами. Ребята разделились на команды и сменяли друг друга на поле каждые пять минут.

Больше всех повезло Роме Леонтьеву из 38-го лицея. После того как мальчик случайно забил гол в собственные ворота, звезды футбола предложили сыграть за них.



— Это было просто потрясающе. Я даже такого представить себе не мог. Круто играть с такими людьми, чувствуешь, как будто это настоящий футбол, — поделился впечатлениями Роман.



Звездный гость не подвел. Экс-капитан сборной России ловко обводил соперников и забивал голы. Юные спортсмены тоже старались изо всех сил. Фото: Александр Ильин

Музыка, аплодисменты, поддержка болельщиков — атмосфера праздника чувствовалась во всем. Трибуны не смолкали.



— Аршавин! Аршавин! — скандировали болельщики.



Звездный гость не подвел. Экс-капитан сборной России ловко обводил соперников и забивал голы. Юные спортсмены тоже старались изо всех сил. В итоге победила дружба. Игра закончилась со счетом 7:7. Следом с профессионалами сразились учителя физкультуры, волонтеры и тренеры ДЮСШ ФК «Нефтехимик».



После искрометных матчей состоялась автограф-сессия. Именитые футболисты с удовольствием раздавали автографы и позировали перед объективами фотоаппаратов и видеокамер.



— Эмоции зашкаливают. С детьми всегда приятно тренироваться. Очень хорошее мероприятие, душа радуется, когда смотришь на счастливых ребят, — сказал Владимир Быстров.



— Я уже второй раз в Нижнекамске. До этого был на центральном стадионе. Сегодня мы приехали на «Чулман Арену». Здесь шикарное поле и достаточно высокий уровень подготовки спортсменов. Всегда с радостью приезжаю в Татарстан. Регион идет впереди, — подчеркнул Руслан Пименов.



После искрометных матчей состоялась автограф-сессия. Фото: Александр Ильин

— У меня в детстве не было возможности встретиться с кумиром. Сегодня ребята смогли прикоснуться к профессиональному спорту, пообщаться с людьми, которые многого добились в жизни. Если мы хотим развивать спорт в регионах, то такие мероприятия необходимо проводить чаще, — уверена экс-игрок женской сборной Елена Терехова.



Кроме футбольных мастер-классов, легенды российского футбола дали мальчикам и девочкам несколько экологических советов. Например, что раздельный сбор пластика может подарить вещам вторую жизнь и превратить то, что было раньше отходами, в полезные для людей материалы. Для этого пригодились экоурны для раздельного сбора пластика, которые установил СИБУР на стадионах ФК «Нефтехимик».



«Здесь трудятся настоящие мужики»

На этом сюрпризы не закончились. Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Руслан Пименов, Елена Терехова, Борис Никоноров посетили «Нижнекамскнефтехим». До начала экскурсии легенды спорта прошли инструктаж по технике безопасности, получили специальную одежду и средства индивидуальной защиты.



На этом сюрпризы не закончились. Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Руслан Пименов, Елена Терехова, Борис Никоноров посетили «Нижнекамскнефтехим». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— В этом году нашему предприятию исполнилось 55 лет. «Нижнекамскнефтехим» — крупнейший производитель синтетического каучука и сырья для его синтеза. Помимо каучуков общего и специального назначения, в номенклатуру производимой продукции входят полистирол, полипропилен, полиэтилен, окись этилена, окись пропилена, альфа-олефины, поверхностно-активные вещества, — начал экскурсию главный инженер «Нижнекамскнефтехима» Ирек Аглямов.



На территории нижнекамского предприятия СИБУРа гости осмотрели завод синтетических каучуков — производство СКДЛ. Выпуск каучука для модификации полистирольных пластиков был запущен в 2007 году. В 2013 году копилку марок пополнил бутадиен-стирольный блок-сополимер ДССК-2012, предназначенный для производства АБС-пластика. В 2021 году «Нижнекамскнефтехим» запустил производство растворного бутадиен-стирольного каучука (ДССК).



Сотрудники предприятия попросили гостей набить как можно больше мячей, сделанных из местного каучука. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Просто так отпускать легендарных спортсменов никто не собирался. Сотрудники предприятия попросили гостей набить как можно больше мячей, сделанных из местного каучука. Белые круглые шары лихо взмывали в воздух и отскакивали от пола. В завершение Владимир Быстров сделал из них импровизированного человечка.



— Теперь это будет талисманом «Нижнекамскнефтехима», — пошутил он.



— Теперь это будет талисманом «Нижнекамскнефтехима», — пошутил Быстров. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В этот же день футболисты впервые в жизни приняли участие в загрузке контейнера с каучуком. Вес одного брикета составляет 30 килограммов. Примерить на себя роль сотрудника «Нижнекамскнефтехима» решился Владимир Быстров.



— Здесь трудятся настоящие мужики. За один час необходимо поднять 4 тысячи килограммов. Впечатляет, — не скрывая эмоции, сказал он.



Примерить на себя роль сотрудника «Нижнекамскнефтехима» решился Владимир Быстров. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Общение с коллективом продолжилось в актовом зале «Нижнекамскнефтехима». Первый вопрос из зала был адресован Андрею Аршавину. 1 апреля 2009 года нападающий «Арсенала» и сборной России вошел в историю — он забил четыре мяча «Ливерпулю» на «Энфилде».



— Что вы чувствовали, когда забили покер?



— В этот день я очень устал. Был опустошенным. Ничего не чувствовал. У меня не было сил, — ответил спортсмен.



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Нефтехимиков также интересовало, каким образом можно поднять уровень российского футбола. По мнению спортсменов, ставку необходимо делать на детский спорт, чтобы вырастить будущих чемпионов мира. Завершилось мероприятие фотосессией и раздачей автографов.