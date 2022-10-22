«Можно порадоваться, что такая корпорация, как «Сибур» поддерживает футбол»

Три дня совместного проекта РФС и «Сибура»

Фото: Руслан Ишмухаметов

На три дня звездный десант бывших футболистов сборной России приехал в Татарстан. В рамках совместного проекта «СИБУР. Уроки футбола», который крупнейшая нефтегазохимическая российская компания проводит с Российским футбольным союзом, при поддержке ее татарстанских предприятий — «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» — Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Руслан Пименов, действующий чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, экс-игрок женской дружины Елена Терехова посетили не только Казань, но и Нижнекамск. Спортивная редакция «Реального времени» побывала на первом из трех дней масштабного проекта.

Андрей Аршавин: «Мы вовлечены в этот проект на протяжении последнего года»

Спортивный зал Поволжского университета спорта был переполнен настолько, что понадобилось ставить специального человека на импровизированную вахту. Охранять пришлось импровизированную площадку, внутри которой Андрей Аршавин и Руслан Пименов, которых не стоит лишний раз представлять, и старший тренер женских сборных Валентин Гавва проводили урок физкультуры для полутора десятка детишек обеих полов.

Самый титулованный амбассадор проекта Андрей Аршавин поделился своими впечатлениями с «Реальным временем»:

— Можно только порадоваться, что такая крупная корпорация, как «Сибур» поддерживает футбол, надеюсь, что география этого взаимодействия будет расширятся по России. Мы вовлечены в этот проект на протяжении последнего года, если не больше по времени. Поначалу, услышав, что на мастер-классе для школьников не будут участвовать представители спортшкол, признаться, опасался, что не все удастся, но в итоге все прошло очень здорово, динамично. У меня в команде были девочки, про которых я подумал, что футбол — это не их история, но оказалось, что им все нравится, они спрашивали, когда я дам им новое упражнение, выполняли все с удовольствием. А пиком счастья был результат товарищеского матча с мальчишками, когда они смогли отыграться с 1:3 и свести игру вничью — 3:3.

На три дня звездный десант бывших футболистов сборной России приехал в Татарстан

Это было сказано уже в конце импровизированного мастер-класса, когда Аршавин и в воротах постоял, и дал себя обвести настырным пацанам, поскольку сам защищал цвета сборной девочек, и включил режим «душнилы», не отдавая мяч, поскольку его команда горела, и держал его до той поры, пока одна девочка не предложила себя в качестве адресата, и Андрей Сергеевич выкатил мяч, чтобы она решила эпизод. Надо было спасать положение, поскольку, глядя на проигрывающих поначалу девочек, было понятно, что для них все серьезно, они не были намерены сдаваться на милость мальчикам, которые в какой-то момент повели в счете.

Более того, многое было серьезно и для Андрея Сергеева, руководителя комитета детско-юношеского футбола в республиканской федерации, который смотрел на девочек с конкретным интересом, поскольку пока что их дефицит в футболе не искоренен.

— Я вот смотрю на девочек, и обращаю внимание, что одна подвижная, вторая, и начало урока позволяет определить координированность участников этого открытого урока, — комментировал Сергеев. — А вот посмотри, как девочка обходится с мячом. Сразу видно, что это ей знакомо, может, она затем и в секцию придет. Сейчас стоит задача заинтересовать детей для людей, связанных с детско-юношеским спортом, чтобы с его помощью решить проблему 21 века — повальное увлечение гаджетами. Если кто-то из участников подобных уроков будет вовлечен в спортивные занятия, здесь даже не стоит речь о том, что это был бы обязательно футбол, то цель, думаю, будет решена. Может быть какой-то ребенок даже не осознает, что у него есть спортивные способности. А, если ребенок еще и обучаемый, то это вообще самое то. Сейчас в детском футболе требуются личности, потому, что мы столкнулись с тем, что в погоне за результатом наставники юных могут подготовить хорошую команду, могут даже выигрывать с ней на федеральном уровне, а потом оказывается, что из целой команды невозможно отобрать кого-то. Сейчас приходит осознание, что на достаточно юном возрасте не нужно гоняться за результатом, а выращивать тех, кто может индивидуально сыграть один в один, обострить.

В рамках совместного проекта «СИБУР. Уроки футбола» звездные футболисты посетили «Казаньоргсинтез»

Дмитрий Баранник: «Приятно видеть большое количество заинтересованных, счастливых лиц»

Декан кафедры теории и методики футбола и хоккея Поволжского университета спорта Валерий Поканинов, наблюдая за тренировкой, общался с седоватым мужчиной в брендированной форме «Футбол в школе», который оказался чемпионом СССР 1984 года в составе ленинградского «Зенита» Дмитрием Баранником. Корреспондент «Реального времени» во времена СССР болел в высшей лиге именно за «Зенит», поскольку казанский «Рубин» проводил год за годом во второй лиге, поэтому начать общение было легко — с благодарности за ту победу, и с просьбой о комментарии происходящего.

— Прекрасное мероприятие, на сегодняшний день это, наверное, один из ведущих спортивных проектов, касаемых общеобразовательных школ, что подтверждает большое количество заинтересованных лиц, и, что важно, счастливых лиц, — резюмировал свои впечатления Баранник, и практически в качестве алаверды ему вторил Поканинов.

— Здорово, и то, что приехали такие знаменитые футболисты, и удалось создать такую заинтересованность у участников открытого урока. Я на многих подобных занятиях, проводимых в стенах нашего вуза, бываю, и выражу мнение, что этот — лучший. Даже не потому, что это любимый мною футбол, а потому, что заинтересованность ощущается со всех сторон участников этого проекта: и приглашенных футболистов, и учителей физкультуры, и детишек. Задача проекта «Футбол — в школе» состоит в том, чтобы вооружить учителей физкультуры, пусть даже и не профильных, практическими и методическими знаниями в области футбола, которые можно было бы применить в практической деятельности.

Спортсмены не только осмотрели заводы в рамках экскурсии, но и попробовали себя в роли рабочих

Косвенно подтверждая абсолютную популярность футбола в мире спортивных игр на открытом уроке были и многочисленные представители других спортивных дисциплин, преподаваемых в Поволжском университете спорта. Многократный чемпион мира по борьбе на поясах Габдыжалил Сулейманов выразил мнение, что проведение открытых уроков «позволяет посмотреть профессионалов своего дела воочию, и, возможно, выбрать для себя какой-то вид спорта для занятий. У нас в борьбе на поясах подобные мастер-классы очень популярны». А живая легенда университета спорта Юрий Болтиков был еще более эмоционален, сказав, что «главное зажигать интерес у всех участников, учителей, детей, самим гореть тем, что любишь, и чем делишься с окружающими. Посмотрите на детей, они, может быть, только родились, когда Аршавин уже зарекомендовал себя звездой футбола, чему они не были свидетелями, но им интересно то действо, в которое он их вовлек вместе с другими ведущими уроков.

Чемпион мира по футболу Борис Никаноров: «Не теряйте мечту, верьте в себя»

Переодевшись из спортивной формы в спецовку «Казаньоргсинтеза» Андрей Аршавин, по общему мнению окружающих, смотрелся очень органично, выглядя со стороны, как главный инженер, не менее. Это было во время экскурсии участников проекта на предприятие «Казаньоргсинтез», поскольку, как говорится, не футболом единым.

Спортсмены не только осмотрели заводы в рамках экскурсии, но и попробовали себя в роли рабочих. Пройдя инструктаж по технике безопасности, футболисты отправились на линию FFS-пленки завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления «Казаньоргсинтеза». Здесь изготавливается трехслойная рукавная пленка для промышленной упаковки: мешков, пакетов. Первая такая линия на Казаньоргсинтезе была запущена в 2018 году.

Так как сам процесс изготовления пленки автоматизирован, приобщиться к заводскому труду звезды спорта смогли уже на этапе выхода готовой продукции. Борис Никоноров научился скреплять рулоны рукавной пленки с поддонами, а Руслан Пименов вошел в роль оператора установки, которая упаковывает рулоны их для дальнейшей отправки потребителям. Все работы гости предприятия делали под руководством опытных инструкторов из числа сотрудников цеха.

Все работы гости предприятия делали под руководством опытных инструкторов из числа сотрудников цеха

— Я по молодости провел два года в нефтехимической промышленности, отработав это время на ярославском нефтеперерабатывающем заводе. Понятно, что «Казаньоргсинтез» это несколько иное производство, чем НПЗ в Ярославле, но отрасль-то одна, нефтехимическая, и я прямо отмечал, что есть схожие моменты. Поэтому сегодняшняя экскурсия на «Казаньоргсинтез» была не в новинку, а некоторое возвращение в молодость, флэшбек, или как говорили в одном советском фильме — «Руки-то помнят». И это реально так, поскольку, когда мне предложили сейчас что-то сделать, я невольно начал искать глазами перчатки, поскольку — что-что, а техника безопасности — это дело святое.

И, может быть, мои слова покажутся важными для кого-то. Не попав, после окончания спортшколы в Ярославле в дублирующий состав «Шинника», я в какой-то период времени считал, что жизнь практически кончилась. Знаю, что такое разочарование, и очень хотел бы довести до понимания, что в подобный момент очень важно не потерять веру в осуществление своей мечты. Надо просто работать над собой, могу это говорить с полной уверенностью, поскольку та неудача закалила мой характер, дух, и помогла в конечном итоге достичь большого результата, когда в 2021 году мы в составе сборной России выиграли домашний чемпионат мира по пляжному футболу. Два года работы на заводе, потом еще трудился в других местах, как бы сказали реперы был на «самом дне», «прохавал жизнь с самого низа», так оно и есть на самом деле. Кстати, это помогает больше ценить то, чего я сейчас достиг. Пацаны, не теряйте мечту, верьте в себя!, — поделился впечатлениями Борис Никоноров.

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Свой мотивирующий монолог Никаноров произносил перед церемонией фотографирования с сотрудниками КОСа, которые пришли на импровизированную встречу с футбольными кумирами. Несмотря на то, что делегация проекта «СИБУР. Уроки в школу» спешила переехать в Нижнекамск, никому не было отказано в совместной фотографии и автографе. В воскресенье состоится третья встреча с любителями футбола, снова в Казани, когда все участники соберутся на площадке футбольно-легкоатлетического манежа.