Поражение «Ак Барса» в «Зеленом Дерби»: эмоциональная усталость или вратарское поражение?

«Ак Барс» вновь вернулся на тропу постоянных поражений и неудач?

Фото: ХК «Ак Барс»

Череда поражений «Ак Барса» обернулась серьезным эмоциональным давлением для команды Олега Знарка, а добытая «кровью и потом» через зубы победа над «Металлургом» забрала слишком много эмоциональных и физических сил, с чем после игры согласился сам наставник казанской команды. На столь значимое «Зеленое дерби», судя по всему, зарядки не хватило. Да и вратари подкачали. Как итог — поражение 2:3. О том, почему вратари не выручают в этом сезоне, Радулов все больше угасает а спортивная редакция «Реального времени».

«Салават» взял реванш за разгром в Уфе благодаря разобранному «Ак Барсу»

Несмотря на недавнюю победу над «Металлургом», сказать, что «Ак Барс» потихоньку начинает выходить из кризиса сложно. «Ак Барс» все так же нестабилен, играет нервно и скомкано. Победа получилась вымученной «через зубы». В этом плане «Салават Юлаев» смотрится на очевидном контрасте. Неровно начав сезон уфимцы нащупали свою игру и сейчас наряду с «Металлургом» и «Автомобилистом» составляют тройку сильнейших команд Востока. За прошедшие три игры уфимцы забросили 14 шайб (четыре «Нефтехимику», пять «Спартаку», пять «Северстали»).

Обида за разгромное поражение «Ак Барсу» начала проявляться еще с первого периода. Уфимцы играли агрессивно, напористо. Как итог, уже 0:2 для «Ак Барса» в конце первого периода. Ощущения тяжести в действиях хоккеистов «Ак Барса» на фоне «Салавата» были особенно очевидными. Причем не столько физически, сколько эмоционально. Уж слишком трудно далась казанцам победа над «Металлургом». Подопечные Олега Знарка в буквальном смысле на прошедшей игре оставили все силы, о чем отметил и главный тренер «Ак Барса» на послематчевой пресс-конференции.



— В какой-то мере вы правы, — подтвердил догадки корреспондентов «Реального времени» после соответствующего вопроса от них.



«Барсы» тогда играли на мандраже и мурашках по словам Александра Бурмистрова, и вследствие радовались рядовой победе, будто бы только что закончился финальный матч за Кубок Гагарина. Такие победы, как над «Металлургом», безусловно, забирают очень много сил даже у молодых игроков, не говоря уже о опытных игроках в лице Шипачева, Радулова и др.

фото: ak-bars.ru

«Салават Юлаев» смотрелся уверенно на протяжении всего матча, даже несмотря на то, что команда уже в конце первого периода лишилась своего капитана Григория Панина, а весь третий период команда находилась в глухой обороне.

«Ак Барсу» в очередной раз не хватило хладнокровия на завершающих стадиях. В конце третьего периода, за минуту до завершения встречи, «Ак Барс» должен был соорудить мощную осаду на ворота «Салавата», играя шесть на пять. Но опять-таки, то ли волнение, то ли сумасшедшее давление помешало «Ак Барсу» создать подготовленную атаку с четким завершением.

Все опять было по принципу «тык-пык-мык», как-то затолкать с помощью рикошета, удачи, или при помощи сил небесных. «Ак Барс» не смог додавить, отчасти потому, что команда окончательно выбита из доминантного состояния. Казанцы похоже уже сами признали, что топами даже в своей конференции им назвать себя сегодня сложно.

Игру сделали вратари. Победа уфимцев была отчасти основана на заслугах вратаря?

32-22 — такова статистика по броскам в створ по итогу матча. Казанцы перебросали уфимцев, имели больше моментов, контролировали практически всю вторую половину игры. С реализацией «Ак Барса», в целом, мы разобрались — волнение, неумение хладнокровно закончить атаку в силу определенного давления и переживания. Но что касается вратарей — это ниша до недавнего времени казалось неприкасаемой у «барсов».

Билялов и Мифтахов в этом сезоне тоже не выглядят надежно. Во-первых, непонятно, на кого большую ставку делает тренер вратарей «Ак Барса» — Александр Агопеев. В начале сезона играл в основном Билялов, в последних матчах делается ставка на Мифтахова, то есть ротация постоянная. Однако основная проблема во вратарской зоне «Ак Барса» связаны не с этим.

Сильная сторона вратарей «Ак Барса» — неплохая реакция с эпизодическими сейвами. В матче с «Металлургом» Амир Мифтахов в овертайме наглядно это показал, отразив шайбу лежа в самый накаленный момент игры. Однако много вопросов с тем, почему вратари «Ак Барса» не всегда находятся в правильной позиции в момент броска. Мифтахов, например, очень любит, в целом, выходить из ворот, сокращая дистанцию с нападающим соперника. И не всегда это бывает полезно. К примеру, сегодня Амир Мифтахов явно ошибся, когда не смог отразить вторую шайбу «Салавата». Он находился в полупозиции, не особо приблизившись к штанге и тем самым, не перекрыв вратарский угол, по итогу шайба попала в Амира, и уже от него закатилась в ворота.

На третий период в ворота встал Тимур Билялов. После матча на вопрос журналистов «Реального времени» Олег Знарок заявил, что эта замена связана исключительно с тем, что на следующую игру в старте выйдет Тимур Билялов. Объяснение довольно странное. Ротация вратарей была и до того, но на такие шаги Знарок не шел.



И Билялов, и Мифтахов не слишком фактурные вратари в дословном понимании этого слова. Если они вовремя не занимают удобную для взятия и фиксирования шайбы зону, это чревато пропущенной шайбой. Да, их иногда спасает кошачья реакция, но зачем же себе создавать на ровном месте проблемы, чтобы потом их героически решать?

На контрасте с Мифтаховым и Биляловым сегодня сыграл вратарь «Салавата» Илья Ежов, который как раз неоднократно сегодня спасал команду во второй половине игры, о чем отметил на послематчевой пресс-конференции как главный тренер уфимцев, так и отдельные игроки «Салавата Юлаева». Да, его тоже можно обвинить, к примеру, в шайбе, которую он пропустил от Шипачева, но здесь скорее эпизод решило индивидуальное мастерство Вадима, так что эта ситуация скорее исключение. Ежов по ходу сезона идет с процентом отраженных бросков 93,4 %, что делает его одним из самых надежных вратарей лиги. Кажется, «Ак Барсу» не хватает такой фигуры на последнем рубеже.

— Можно сказать, что сегодня «Ак Барс» проиграл вратарскую дуэль? — вопрос от РВ Олегу Знарку

— Я бы не этого не сказал. У нас два отличных вратаря.

— Но замена вратаря о чем-то говорит.

— Замена вратаря бывает по разным причинам, даже чисто психологическим для команды. Не нужно винить Мифтахова, он тоже подтаскивал.

— В целом довольны вратарями в этом сезоне?

— Да, — отрезал наставник «Ак Барса».

Радулов снова подводит команду и не набирает очки. А мы предупреждали

Кризис Александра Радулова — один из явных проблемных вопросов для нынешнего «Ак Барса». Даже история безголевой засухи Вадима Шипачева после матча с «Салаватом» уже неактуальна, так как в минувшем матча 87-ый номер «Ак Барса» отметился заброшенной шайбой. Сейчас даже на пресс-конференциях Олега Знарка практически не спрашивают о том, почему Шипачев набирает так мало очков. Видимо, проблема чуть шире, нежели чем простое невезение.

Безголевая ситуация 47-го номера «Ак Барса» предстает в достаточно остром виде. Последний раз Радулов отмечался заброшенной шайбой 4 октября в домашней игре против «Автомобилиста» (4-5). Акцент на Радулова будет всегда по ходу этого сезона, все-таки это главное приобретение для «Ак Барса» по ходу трансферного окна, так еще и самое дорогое. Пока Александр, конечно, не оправдывает доверие руководства своей результативностью, и это кажется для многих чем-то удивительным, хотя еще летом наша редакция писала о том, что подписание Радулова — затея довольно сомнительная.

Все произошло ровно по «дорожной карте, которую мы представили еще в начале лета: высокие запросы и самомнение, которое в итоге бьется о самомнение местных старожил, а игровые преимущества уже давно не те, которые он показывал в прошлое пришествие в КХЛ.

«Он питается нашей ненавистью» — высказывание одного из болельщиков о Радулове, чуть позже ставшее знаменитым.

фото: ak-bars.ru

Сейчас у Радулова статистика 15 (8+7) очков по ходу этого сезона. Выглядит не так критично, запросто могло быть еще хуже, но все-таки давайте признаем, что уровень КХЛ и НХЛ несоизмерим. Радулов много агрессирует и на судей, и на игроков команд-соперников, даже в прессе ходили слухи, что это и на игроков «Ак Барса» распространяется.

Эмоциональность Радулова — одновременно и его главное оружие, и его главный враг. Все знают, что Александр всегда играет с невероятной агрессией, однако это не всегда сказывается для него плюсом. В серии против «Автомобилиста» это помогало, Радулов набирал очки. В матче против «Салавата» уже в первом периоде Александр не реализовал выход один на один с вратарем, так еще и заработал фол в нападении и обрек команду на двухминутную игру в меньшинстве.

Далее ситуация не сказать, чтобы кардинально улучшилась. У Радулова было много полумоментов, однако сложно вспомнить ситуацию, когда Александр мог 100% забросить шайбу. Безголевая засуха Радулова достигла уже семи матчей. Впереди очередные игры против «Металлурга» и «Салавата», но пока неясно, получится ли отметиться у Александра в этих матчах. А кто знает, может, Александра символично прорвет на ЦСКА?

Евгений Романов, Эрик Добролюбов