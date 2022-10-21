Менделеевск: как парк стал частью культурного маршрута

Фото: Фонд «Институт развития городов РТ»

Фонд «Институт развития городов РТ» совместно с администрациями районов Татарстана запускает спецпроект «Парки, главы, города» — в рамках него главы районов отвечают на вопросы жителей о городской среде, рассказывают о развитии района и города, а также делятся социально-экономическими эффектами благоустройства. Второй участник проекта — Радмир Беляев, глава Менделеевского района. О том, как экстрим-парк влияет на молодежь, о велоинфраструктуре в городе, как программа развития общественных пространств сподвигла предприятия Менделеевска на изменения городской среды — в материале «Реального времени».

«Работа по строительству велодорожек будет продолжена, что в итоге приведет к закольцовке всего города»

Менделеевск назван в честь ученого, и в городе несколько предприятий химической направленности. Самый знаменитый из них — завод братьев Ушковых, который работал в конце XIX века. Поэтому в Менделеевске есть немало музеев, где можно узнать об истории развития химической промышленности.



В этот раз мы узнали у главы района, Радмира Беляева, о том, что же происходит с городской средой Менделеевска.



Встреча прошла в парке «Ушковские острова». Он был благоустроен еще в 2016 году — одно из пространств, обустроенных по Программе развития общественных пространств Республики Татарстан.



— В городе построили парк «Ушковские острова», рядом есть исторически важный музей, который в свое время был конторой купцов Ушковых, знаменитого рода, а где-то есть данные о том, что посещение парка стало частью экскурсионного маршрута. Можете рассказать о каких-то результатах: может, теперь в музей ходят чаще и стали приезжать, останавливаться туристы?

— Парк и музей являются элементами нескольких туристических маршрутов, как городских, так и районных. Стали приезжать туристы не только из ближайших районов и городов, но и других республик.

Сейчас ведутся ремонтные работы в музее. В настоящее время увеличилось количество посетителей, и в ближайшие 2 года, после проведение капитального ремонта, мы предполагаем увеличение туристического потока в несколько раз.

Благоустройство продолжили в 2017, 2019 и 2020, 2021 годах. Так, там появилась экстрим-зона — в городе с населением 20 тыс. человек.

— В парке «Ушковские острова» в 2020 году открылся памп-трек. Расскажите, как это повлияло на ребят и молодежь в городе — может, кто-то уже создал «экстрим-кружок»? А еще в 2020 году появилась велосипедная дорожка. Возникло ли сообщество велосипедистов?

— Да, стало больше детей, занимающихся активными видами спорта. Приезжают и из других городов для проведения мастер-классов для наших ребят.

В этом году прошел первый этап строительства велодорожки длиной 3 км, начиная от администрации с Центрального сквера, она охватила улицы Фомина, Профсоюзную, Химиков, Тукая, Татарстана и дошла до сквера «Аммоний». На следующий год работа по строительству велодорожек будет продолжена, что в итоге приведет к закольцовке всего города. И хочу отметить, что мы строим не просто велодорожки, а полноценную пешеходную и велосипедную среду, где комфортно как велосипедистам, так и просто пешеходам.

И в целом реализация республиканских программ по благоустройству и созданию общественных пространств, парков, скверов побудила в том числе и бизнес вкладывать ресурсы в эту работу.

В этом году АО «Аммоний» вложило более 500 млн рублей в развитие города, в том числе наших парков. Так, на «Ушковских островах» появился сухой фонтан, как озвучивал ранее, сквер Центральный, сквер «Аммоний», пешеходная и велодорожная инфраструктура, нанесены семь муралов, ведется разработка главного стратегического документа мастер-плана.

Фото: Фонд «Институт развития городов РТ»

В следующем году планируем продолжить строительство велодорожек, нанесение муралов и начать создание экотропы и бульвара «Аммоний» вдоль улицы Тукая.

«Люди стали больше гулять — с детьми, собаками»

С Центрального сквера стартует велопешеходный маршрут по городу, а заканчивается сквером «Аммоний». Около него есть небольшое здание. Сейчас оно пустует, но там есть скамейки и велопарковка. Радмир Ильдарович рассказывает:



— Это помещение отдали району от компании «Аммоний». Здесь заработает детский центр под названием «Менделеевская долина». В нем расположатся четыре лаборатории, которые будут способствовать разностороннему развитию детей.



— Что бы вы посоветовали посетить в Менделеевске?

— Конечно, это наши общественные пространства. «Ушковские острова» плюс музей, парк Дружбы народов, аллею Героев, бульвар Интернационалистов, скверы «Аммоний» и Центральный. У нас прекрасная природа, берег Камы, на которую можно полюбоваться с территории санатория «Ижминводы».

Мусульманам предлагаю посетить нашу центральную мечеть «Тан», которая как раз расположена на улице Профсоюзной и куда можно прийти по обновленной пешеходной сети, новую мечеть «Хусаин» в поселке, которая была построена силами благотворителей и неравнодушных жителей.

Для православных у нас есть прекрасный Богоявленский храм в поселке Тихие Горы, который считался фамильной церковью купеческой династии. Именно там, в усыпальнице придела Архистратига Божия Михаила, был похоронен в 1898 г. Петр Ушков.

— Парк Дружбы народов плавно перетекает в бульвар Интернационалистов. Он находится чуть выше парка. Его благоустраивают второй год. Как воспринимают эти изменения жители?

— Благоустройство бульвара Интернационалистов проходило в три этапа. Изначально была проведена стратегическая сессия с участием жителей города разных возрастов, на ней был рассмотрен проект тогда еще будущего бульвара.

Бульвар охватил территорию от центральной площади Дворца культуры имени Сергея Гассара и до 7-й школы.

В целом пешеходная часть стала связующим элементом между новым микрорайоном города и центром. Получается, у нас от центральной площади города до новой части, это улицы Тукая, Татарстана, есть благоустроенный и полноценный бульвар с малыми архитектурными формами, скамейками, урнами.

Также третьим этапом здесь стало ландшафтное озеленение, было посажено более 1 060 различных деревьев и кустарников. Появилось новое современное освещение.

Как мне кажется, люди стали больше гулять — с детьми, собаками. Ведь эта пешеходная часть охватывает основные социальные объекты — две школы, детский сад, магазины. И когда тебе, скажем, от дома нужно отвести ребенка в садик, школу, пойти в магазин — можно легко и с комфортом дойти пешком.

Радмир Беляев также рассказал, что в городе (как раз рядом с бульваром Интернационалистов) планируют создать химический лицей. А еще на бульваре появились павильоны, которые очень быстро занял бизнес: открылись кофейни, пекарни и многое другое.