День в истории: Петр I строит корабли, а СССР разбирается с США

Чем примечательна дата 22 октября?

Сегодня, 22 октября, отмечается День финансово-экономической службы в Вооруженных Силах РФ, Международный день заикающихся людей. В этот день состоялось торжественное открытие речного училища в Казани, войска во главе с Петром I взяли Нотебург, начался Карибский кризис, в Казанском университете присудили премию имени Николая Лобачевского, Горький вновь стал Нижним Новгородом. Родились: певец Робертино Лоретти, писатель Иван Бунин, футболист Андрей Старостин, основоположник поп-арта Роберт Раушенберг, археолог Евгений Казаков. Скончались: патриарх Русской православной церкви и отец первого царя из рода Романовых Филарет, писатель Майн Рид, художник-постимпрессионист Поль Сезанн. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Открытие Казанского речного училища

22 октября 1897 года в Казанском университете впервые присудили премию имени Николая Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. Ее лауреатом стал норвежский математик, профессор Лейпцигского университета Софус Ли. В 2017 году формат присуждения медали и премии (в размере $75 тысяч) был изменен. Теперь КФУ присуждает ее один раз в 2 года за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики.

Фото: wikipedia.org

22 октября 1904 года в Казани открылось речное училище (ныне — Казанский филиал Волжской государственной академии водного транспорта). Училище располагалось в Адмиралтейской слободе возле устья реки Казанки, где в ХVIII веке находилось одно из крупных адмиралтейств России. С 1932 года это Казанский речной техникум с четырьми отделениями: судоводительское, эксплуатационное, диспетчерское и подготовительное. За свою историю здесь подготовили более 46 тысяч специалистов, среди них — Герой Советского Союза Михаил Девятаев.

22 октября 1934 года в деревне Кетарша Горьковского края родился археолог, историк Евгений Казаков. После окончания КГУ он работал в Институте языка, литературы и истории, а потом — в институте истории имени Марджани. С 1970-х занимался раскопками в Среднем Поволжье: Билярское и Золотаревское городища, Большетиганский и Армиевский могильники, охранные работы по программе «Казаньметро», Богдашкинское и Камаевское городища, Старокуйбышевский комплекс памятников. Один из авторов, составителей и редакторов «Археологии Татарстана», председатель Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций института истории.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

22 октября 2021 года «Реальное время» сообщило, что Казань подошла к черте, за которой уже оказались ряд российских городов, где провалиться сквозь землю — обычное дело. Этот факт уже признали и руководитель МУП «Водоканал», и мэр города Ильсур Метшин. Правда, выбрали для этого не такие прямые формулировки. Казань — не провинциальная Россошь, где нынче летом из-за порыва ветхого коллектора ушел под землю даже автомобиль нищего местного «Водоканала».

Завоевание Нотебургской крепости



22 октября 1702 года русские войска взяли шведскую крепость Нотебург (крепость Орешек), расположенную у самого истока Невы из Ладожского озера, напротив города Шлиссельбурга. С 1612 года крепость была в составе Швеции. В ходе Северной войны ее взятие было главной задачей Петра I, но флота у него для этого не было, так что царь приказал в Архангельске построить тринадцать кораблей. Штурм продолжался с перерывами 13 часов.

22 октября 1990 года Горькому вернули историческое название, Нижний Новгород. Горьким он был с 7 октября 1932 года в связи с 40-летием литературной и общественной деятельности Максима Горького. Одним из тех, кто не одобрил смену названия города, стал сам Горький.

Фото: Алексей Трефилов/wikipedia.org

Карибский кризис — и его решение



22 октября 1962 года считается началом Карибского кризиса — противостояния между СССР и США. На Кубе Советский Союз разместил воинские части, ядерные ракеты. Об их обнаружении сообщило 22 октября правительство США, а президент США Джон Кеннеди заявил об установлении морской блокады. В штате Флорида собралось 250 тысяч солдат. В результате СССР вывез ракеты Р-12 с Кубы с 5 по 9 ноября, 20 ноября было достигнуто соглашение по бомбардировщикам, 21 ноября США отменили морскую блокаду.

22 октября 1946 года в Риме родился Робертино Лоретти. Уже в детстве он пел на улицах и в кафе, стал солистом церковного хора, а в восемь лет пел в хоре Римского оперного театра. В кафе его услышал датский телепродюсер Сайр Вольмер-Сёренсен — так началась его карьера. Юный Лоретти особенно был популярен в СССР. Когда он вырос, то продолжил петь, его голос отличался низким теноровым тембром. Какое-то время занимался кинопродюсированием и коммерцией, но потом вернулся к пению — и даже приезжал в Казань.