В обновленные центры «Нижнекамскнефтехима» ежедневно за помощью обращаются до 50 пациентов

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Прошел уже почти месяц с открытия обновленных Центров здоровья на НКНХ. Ежедневно туда обращаются около 50 нефтехимиков — разболелась голова, закололо в груди, не дает разогнуть спину остеохондроз. А кому-то нужно оформить санаторно-курортную справку или получить направление к узкому специалисту. С каждым вопросом помогают медицинские работники — они оказывают первую помощь, назначают лечение и при необходимости проводят физиотерапию.

В Центр здоровья нефтехимики приходят и за корректировкой лечения

В Центр здоровья, который круглосуточно работает на территории РМЗ, нефтехимики чаще всего обращаются с гипертоническим кризом, анемией и жалобами на боли в животе.

— Гипертоники забывают или вовсе не принимают лекарства, которые уже назначил лечащий врач, и приходят к нам с головной болью и таким давлением, что приходится вызывать скорую, — рассказала главный эксперт медицинской безопасности и охраны здоровья «Нижнекамскнефтехима» Ольга Куракина. — Всем, у кого есть заболевания сердца, необходимо измерять давление утром и вечером и даже при хорошем самочувствии пить все препараты, прописанные доктором.

А анемия дает о себе знать быстрой утомляемостью, слабостью и бледностью. Однако врач не только советует принимать препараты железа, но и хотя бы стараться вести здоровый образ жизни — высыпаться, вводить в рацион побольше клетчатки, придерживаться умеренной физической нагрузки и отказаться от вредных привычек. Эти же советы подходят и тем, кто страдает гастритами, гастродуоденитами, холециститами, язвами и прочими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

В Центр здоровья, который круглосуточно работает на территории РМЗ, нефтехимики чаще всего обращаются с гипертоническим кризом, анемией и жалобами на боли в животе

— Многие раз в день наедаются «от живота», кто-то перебивается перекусами, поэтому мы и имеем эти заболевания. Причем чаще всего ими страдают мужчины старше 40. Конечно, о себе дают знать стрессы и курение. Но если женщины следят за собой, вовремя обращаются к врачам и принимают лечение, то сильный пол терпит до последнего. Поэтому у мужчин так много осложнений, — добавила Ольга Куракина.

В Центр здоровья нефтехимики приходят и за корректировкой лечения. Например, пациенту с диабетом уже не помогает терапия, назначенная несколько лет назад. После осмотра и сбора анамнеза цеховой терапевт подбирает и выписывает препараты замены, а также при необходимости назначает анализы или направляет сотрудника на консультацию к узкому специалисту.

«Нам всем нужно не только правильно питаться, больше двигаться и меньше стрессовать»

Медицинские работники отмечают, что сейчас Центры здоровья гораздо лучше укомплектованы оборудованием, чем, например, 10 лет назад. Сейчас в экстренной ситуации здесь могут снять ЭКГ, а также провести сердечно-легочную реанимацию с помощью кислородного баллона и дефибриллятора.

— Слава богу, реанимацию мы пока не делали, но зато электрокардиограф помогает нам обследовать человека с болями в груди до приезда скорой, — рассказала фельдшер Алия Загртдинова, которая работает в промышленной медицине уже 10 лет. — Если говорить об изменениях за последние годы, то инфаркты и инсульты помолодели. Раньше проблемы с сердцем и сосудами появлялись после 40 лет, а сейчас инфаркт может случиться и у 25-летнего парня. То же самое касается повышенного давления — молодежь не обращает внимания на свое самочувствие, а потом молодые люди обращаются к нам с головной болью.

Электрокардиограф помогает нам обследовать человека с болями в груди до приезда скорой, — рассказала фельдшер Алия Загртдинова

Медицинские работники напоминают, что в Центре здоровья можно не только оформить санаторно-курортные карты, но и пройти физиотерапию и процедуры. Например, о себе дал знать артрит и у человека разболелась коленка. В этом случае пациент сможет пройти курс физиотерапии прямо в центре, а фельдшеры сделают уколы.

— Также мы вакцинируем нефтехимиков, но если от COVID-19 сотрудники прививаются чаще, то желающих получить вакцину от гриппа мало, — констатирует фельдшер Юлия Кирдяшова. — А для такого большого коллектива очень важно создать иммунную прослойку до подъема заболеваемости. Конечно, привитый человек может заразиться, но болеть он будет в легкой форме — максимум три дня с температурой 38°С, а потом он будет просто долечивать насморк и кашель. Непривитый же может слечь с гриппом на две недели с температурой под 40°.

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А по ослабленному организму вирус ударит еще сильнее, поэтому важно вакцинироваться тем, кто находится в зоне риска — пожилым, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также тем, кто по долгу службы контактирует с большим количеством людей.

— Конечно, мы лечим и советуем придерживаться здорового образа жизни, но иногда, просто выслушав человека, можно ему помочь, — добавила Алия Загртдинова. — Пару недель назад к нам пришла женщина с головной болью. Смотрю, а у нее руки трясутся. Померили давление, уровень сахара в крови. Спрашиваю, как давно болит, в каком месте, как она спит. В итоге женщина рассказала, что дома неприятности, проблемы с дочерью. То есть у человека голова настолько загружена мыслями о проблемах, что появились проблемы со здоровьем. Дала пациентке таблетки, выслушала ее, и женщине стало легче. Нам всем нужно не только правильно питаться, больше двигаться и меньше стрессовать, но и быть внимательнее друг к другу и проявлять больше сочувствия. Если коллеге стало плохо, вызывайте скорую, а если человек без настроения и как будто сам не свой, то просто поддержите добрым словом.