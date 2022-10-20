Как в России заманивают работников пустыми обещаниями «брони» от мобилизации

На освобождении от призыва пытаются сыграть работодатели и кадровые агентства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На рынке труда России новый тренд — кадровые службы предприятий и рекрутинговые агентства заманивают работников обещаниями освободить их от частичной мобилизации. Кроме требований к соискателю, размера заработной платы и условий работы в объявлениях все чаще встречается фраза «Предоставляем бронь от мобилизации», или многозначительное «Бронь». «Реальное время» разбиралось, в каком случае речь идет о реальных гарантиях, а когда — лишь о рекламном ходе.

Бронь в обещание



Пока Госдума рассматривает законопроект о снятии с депутатов и сенаторов брони от мобилизации, а Минспорта России «пробивает» бронь футболистам, некоторые работодатели заманивают потенциальных сотрудников посулами брони, которой еще нет. Во многих объявлениях о приеме на работу стала светиться фраза о том, что тем, кто придет на работу, работодатель предоставляет бронь.

«Реальное время» поставило эксперимент: корреспондент, выбрав пару десятков объявлений, позвонила работодателям и рекрутинговым агентствам под видом озабоченной мамочки потенциального мобилизованного и уточнила, как именно будет предоставляться бронь мифическому сержанту-артиллеристу по имени Олег, владеющему пользующейся спросом, но не дающей гарантии брони специальностью.

К разочарованию «мамочки» выяснилось, что чуть ли не в половине случаев обещание отсрочки от службы — не более чем банальная «замануха», а реальная бронь светит только очень квалифицированным специалистам определенных профилей — и то при условии, что их незаменимость в тылу подтвердят профильное министерство и Генштаб.

Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

«Заключим контракт — подадим списки» или просто спрячем в гараже

Самый яркий пример: кадровое агентство разместило вакансию «аналитик», предлагает удаленную работу «из любой точки мира» и обещает, что «Работая с нами, ты получишь бронь от мобилизации по линии ИТ-компаний». Попытка обсудить, от каких именно компаний и каким образом будет предоставлена бронь, обнаружила полную некомпетентность менеджера агентства в мобилизационном вопросе — ни на один вопрос внятного ответа не прозвучало. А после пятого захода по кругу: кто именно и каким образом оформит отсрочку «моему сыну Олегу», который хочет работать удаленно из глухой деревни Тьмутараканово, слушать про «как только будет заключен трудовой контракт, работодатель направит документы в военкомат или Минобороны» уже совсем не хотелось.

Еще один сомнительный вариант предложила компания, «которая занимается производством комплектующих для предприятия, выполняющего гособорнзаказ». Там требовался квалифицированный токарь. «Олег» по всем параметрам подошел, однако на вопрос, есть ли у предприятия бронь, оформленная на ту должность, на которую его охотно берут, кадровичка внезапно зачастила: «Как только оформим трудовые отношения, мы подадим в военкомат список тех, кого надо бронировать». Видимо, женщина понимала, что бронируют не просто граждан по списку, а конкретные должности и специалистов (бронь, соответственно есть не у конкретного Олега, Рустама или Ильгиза, а у токаря, механика и тому подобное). Понимала, но надо же было как-то заинтересовать потенциального сотрудника.

А самый интересный диалог состоялся у «мамы Олега» с автором короткого объявления: «Ищу сварщика. Зарплата стабильная. Бронь». Мужчина, который откликнулся по телефону, оказался частным предпринимателем — владельцем «гаражного» автосервиса. Он озвучил зарплату, честно сказал, что из нее не будет делаться никаких вычетов… Смекнув, что к чему, «мама» робко поинтересовалась: «А как же вы оформите бронь, если все неофициально?» — «Да его никакой военкомат не найдет у меня в гараже! Это же не завод, где отдел кадров, воинский учет и все дела…» — объяснил специфику своей личной «брони» работодатель.

Мужчина, который откликнулся по телефону, оказался частным предпринимателем — владельцем «гаражного» автосервиса. Фото: yandex.ru/maps

Менеджер удмуртского кадрового агентства «Марин Гео Ресурс» «маме» кандидата в сварщики на вакансию с «бронью от мобилизации» пояснила, что «вначале его проверит служба безопасности, потом, при трудоустройстве, мы покупаем ему билеты и прикрепляем официальное письмо о том, что он едет проходить вахту на оборонный объект».

В кадровом агентстве «Круг» пояснили, что бронь фрезеровщику предоставляется «на время работы на заводе, и она дается после трудоустройства, должность уже имеет бронь».

А в кадровом агентстве «Бизнес Партнер» менеджер, искавшая специалиста на руководящую должность на производстве аккумуляторов, честно призналась, что около месяца назад на предприятии-работодателе ее заверили, что вопрос с бронью решат в течение месяца, и с тех пор не в курсе, как сегодня там обстоят дела. На вопрос, является ли предприятие оборонным, она ответила — нет.

Под «защитой» Минобороны

Более-менее серьезным выглядит объявление, которое разместил Уральский оптико-механический завод (Екатеринбург). Предприятие ищет в Казани полировщика оптических деталей. Почему в Казани — объяснять излишне, есть шанс переманить опытных работников с КОМЗа. Обещают много бонусов — от дотации на питание и абонемента в спорткомплекс до брони: «в соответствии с п. 9 Указа Президента РФ от 21.09.2022 №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» работники АО «ПО «УОМЗ» имеют право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации».

Также доверие вызвала «Военно-строительная компания» российского Минобороны, которая хочет заполучить из Казани машиниста асфальтоукладчика в свой подмосковный филиал. Обещает, в числе прочего, проезд на объект поездом, проживание на объекте за счет организации, суточные и «право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации на период работы».

Однако и тут, как выяснилось, все не так просто: с началом частичной мобилизации процесс получения брони в России, как выяснилось, сильно усложнился.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Привезти списки в военкомат не получится

— Бронированием сотрудников и, в частности, должностей занимается военно-учетный стол каждого предприятия, — разъяснил порядок «Реальному времени» начальник отделения «Татвоенкомата» по работе с гражданами Сергей Котин. — Военно-учетный стол бронирует должности и конкретных сотрудников, которые эти должности занимают, через профильные министерства. Например, если предприятие относится к Министерству строительства, то это министерство собирает списки компаний, без которых оно не может обойтись, при условии, что эти компании занимаются выполнением государственного заказа.

Списки должностей и фамилий занимающих их работников, по словам представителя Татвоенкомата, утверждаются Генеральным штабом ВС РФ, и только после этого их «спускают» в военные комиссариаты субъектов РФ.

— До начала частичной мобилизации бронировали только должности. А теперь бронируют не только должность, но и конкретного специалиста, — уточнил он. — Мы списки забронированных рассылаем в военные комиссариаты муниципальных образований.

Сергей Котин заметил, что «попытки предприятий приехать в военные комиссариаты со списками отсекаются»: «Люди не понимают, они говорят: «Мы работаем на оборонную промышленность, мы привезем списки в военный комиссариат и комиссариат нам поставит бронь». Но этого не будет — это противозаконно».

Реальных цифр — данных о том, сколько специалистов в Казани получили бронь, Котин не назвал — это военная тайна. Ограничился тем, что заметил:



— У нас промышленный город и получивших бронь достаточно. Но банковских специалистов и работников IT-сферы среди них не так много.