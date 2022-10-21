Историческая оптимизация: сотрудников Сбера заменят роботами и сельпо

В 2022 году банк сократил рекордное число дополнительных офисов в Татарстане

Как стало известно «Реальному времени», в этом году число офисов Сбербанка в Татарстане сократилось более чем на 73. Это самое большое сокращение за всю историю банковского сектора в Татарстане. По этому показателю республика попала в лидеры среди регионов по оптимизации банковской сети. Офисы закрываются из-за перехода банков на дистанционное обслуживание, говорят эксперты. Сколько человек из числа сотрудников остались без работы — неизвестно.

Рекордное сокращение

В сентябре Сбербанк сократил сеть отделений сразу на 527 офисов — до 12,4 тысячи, а с начала года — на 868. Одним из лидеров по сокращению офисов Сбербанка, по данным начальника аналитического управления банк БКФ Максима Осадчего, стал Татарстан, где кредитная организация закрыла в сентябре сразу 48 отделений. Обогнал республику только Краснодарский край, где закрылись 64 допофиса.

«Это самое большое сокращение за всю историю банковского сектора в Татарстане, — посчитал Максим Осадчий. — В марте Сбербанк закрыл в республике 16 допофисов, в апреле — 9, в прочие месяцы — еще меньше. За весь прошлый год Сбербанк закрыл в Татарстане 42 офиса, а в 2020 году — 31 офис».

По данным Осадчего, Краснодарский край находится на 1-м месте по числу всех банковских допофисов в России (1080 на 1 октября), Татарстан — на 2-м (863). По данным Сбербанка, текущая сеть его офисов в Татарстане насчитывает только 300 офисов. Таким образом, сеть Сбера в республике в 2022 году сократилась на 20%.

По мнению аналитика, Сбербанк закрывает офисы для сокращения издержек. Большинство банков переходят на дистанционные каналы обслуживания, офисная сеть неуклонно сокращается, особенно активно — в периферийных регионах.

Сбербанк в ответ на запрос «Реального времени» расчеты Осадчего опровергать не стал, отметив, что «поддерживает на высоком уровне доступность своих услуг».

«Мы регулярно проводим аудит сети, и если городской офис имеет малую проходимость, а в пешей доступности есть другой, более крупный, в котором работает больший штат сотрудников и предоставляется больший набор услуг, то услуги такого офиса переносятся в более крупный соседний», — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе Сбербанка.

В мобильных офисах Сбера (передвижных пунктах кассового обслуживания) можно совершать все основные виды банковских операций, добавили в банке. Такие пункты сегодня обслуживают порядка 15 районов Татарстана. Кроме того, заплатить за ЖКХ и снять наличные можно в торговых точках партнеров (их более 200 в малонаселенных пунктах). Речь идет о магазинах, партнерство с которыми банк запустил еще в 2019 году, когда начал принимать оплату услуг связи и ЖКХ на кассах.

Фото: pavlix.livejournal.com

Мобильным приложением «Сбербанк Онлайн» ежемесячно пользуются 74 млн человек, и сельская местность не исключение, где высока популярность сервиса «Сбербанк Онлайн».

Информация о том, сколько сотрудников трудились в закрытых офисах банка, не раскрывается. Предположительно, речь идет о сотнях человек.

Эхо 2016-го

Впрочем, это не первая историческая оптимизация Сбербанка. В 2016 году банк сократил штат сразу на 5,6 тысячи человек — до 325,075 тысячи человек. Тогда глава банка Герман Греф отмечал, что развитие дистанционного банковского обслуживания приведет к сокращению штата Сбербанка примерно в 2 раза. На конец 2021 года численность сотрудников группы Сбербанка составляла 288 тысяч человек.

«Отрицательный рост», да еще и в рекордном размере, отделений Сбербанка имеет под собой два основания — органическое и неорганическое, — говорит блогер и экономист Альберт Бикбов. — Органическое основание — банки сейчас уходят в онлайн, и особенно те, кто работает с населением. Концепция «финансового супермаркета» в смартфонах сегодня — это общемировая тенденция. И Сбербанк не только следует этому актуальному тренду, он ударно возводит свою цифровую экосистему, вкладывая в нее гигантские инвестиции».

Только в первом полугодии 2021 года Сбербанк инвестировал в компании своей экосистемы $1 млрд. Ровно столько же Сбербанк вложил за три года развития экосистемы с 2017 по 2019 годы. При таком подходе нужда в офлайн-каналах предоставления услуг, какими являются классические отделения, стремительно сокращается. Соответственно, сокращается и количество отделений.



Неорганическое основание (это касается не только Сбербанка), по словам Бикбова, — это шоки, обрушившиеся на банковскую систему России в связи с проведением СВО на территории Украины. Сбербанк РФ и ряд российских банков попали под разного рода санкции со стороны ведущих финансовых стран мира.

«Перечень мер санкционного давления в отношении российских банков огромен и беспрецедентен. Есть и факты рекордного снятия наличных со своих счетов в банках россиянами из-за тревожной неопределенности, как после начала СВО на Украине, так и после объявления о частичной мобилизации», — перечисляет эксперт.

Кроме того, есть определенное давление на финансовое здоровье российских банков из-за проводимой мобилизации, вернее из-за объявленных государством мер финансовой поддержки мобилизованных (разнообразные льготы по обслуживанию ранее взятых кредитов — отсрочки, списания и т.д.), напоминает Бикбов. Пока банки реализуют эти меры поддержки за свой собственный счет, что не способствует улучшению их финансового состояния.