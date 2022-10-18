«У нас в компании 40 человек, пока никто не решился взять жилье по IT-ипотеке»
Сотрудник казанской IT-компании о причинах, по которым ипотека для айтишников не пользуется спросом
По итогам вышедшей в «Реальном времени» статьи о невысоком спросе на IT-ипотеку редакция получила еще один отклик. Свое мнение о причинах непопулярности программы высказал Ильдар Суфияров, замдиректора казанской IT-компании «Технаксис» по взаимодействию с органами власти. Два года назад он ушел в сферу цифровых технологий и возглавил соответствующий отдел в Госкомитете РТ по тарифам. В авторской колонке для нашего издания он рассказывает о недочетах ипотечной программы для заемщиков-айтишников.
С февраля никто из сотрудников нашей компании никуда не уехал
Тезис о том, что айтишник — сотрудник мобильный, поэтому ему не нужна жилищная привязка, имеет место быть. Но он актуален, если рассматривать IT-отрасль только с точки зрения чистой разработки. Но IT сегодня — не только про тех, кто пишет коды, то есть непосредственно программистов. Их в IT-компании может быть всего порядка 20% от общего числа сотрудников.
К примеру, компания разрабатывает нужные программы, создает актуальные цифровые решения, но все это нужно правильно продать — для этого необходимы маркетологи, продажники, хорошие финансовые директора, чтобы потом, например, из небольшой компании, можно было создать нечто большее. Я не представляю, как, допустим, финансовый директор может удаленно работать, например, из Грузии. Кстати, начиная с февраля никто из сотрудников нашей компании никуда не уехал, все на месте, все работают.
Причем сегодня, как правило, компании сложнее всего найти именно таких специалистов, которые бы, например, одновременно разбирались и в маркетинге, и в цифровой отрасли. Одно дело суметь написать, создать программу, но ведь ее надо еще суметь продать. Думаю, что без таких экспертов IT-компаниям непросто будет существовать и развиваться.
Допустим, наша компания активно ищет сейлз-менеджеров, сейчас довольно проблематично найти таких специалистов — они разбираются и в продажах, и в IT. И таких сотрудников так называемого менеджерского состава в компании, в зависимости от ее специфики работы, насчитывается обычно минимум 50%.
Мой посыл в том, что тем разработчикам, которые легко перемещаются из города в город, из одной страны мира в другую, постоянное жилье, тем более ипотечное, по сути, не нужно даже при нулевой ставке. Но вот тем, кто выполняет все остальные задачи и функции в IT-компаниях, тоже хотелось бы решить свой жилищный вопрос на условиях этой специальной ипотеки.
«Эта история сегодня мне не подходит»
У нас в компании сегодня работают 40 человек, из них пока никто не решился взять жилье по IT-ипотеке. Я сам интересовался этим вопросом, изучил все ее детали и условия: в том числе в части средней зарплаты, что можно работать только в одной компании, или что квартиру можно брать только в новостройке. Взвесив все за и против, я понял, что эта история сегодня мне не подходит.
IT-ипотеку государство предложило этой весной, когда ключевая ставка составляла 14%. Естественно, тогда приобретение жилья всего под 5% годовых было довольно заманчивым. Но постепенно Центробанк снизил ставку до 7,5%, и сегодня, когда вернулись и другие льготные ставки, эти 5% уже не выглядят сильно привлекательными.
Айтишники начнут разогревать рынок вторичного жилья
Я довольно активно интересуюсь рынком недвижимости, пусть и с точки зрения урбанистики, но и здесь идет привязка к ценам. После введения эскроу-счетов разница между первичным и вторичным жильем стала не столь велика. Раньше при долевом строительстве еще на стадии котлована взять квартиру в будущей новостройке можно было по очень выгодной цене. Сейчас ситуация другая.
В свое время на вторичный рынок жилья хотели распространить социальную ипотеку, но идея не прошла. И тут понятна логика правительства, почему ставку делают именно на первичку — нужно квадратные метры строить, планы выполнять.
Сейчас, по данным экспертов, в новостройках не распродается до 40% жилья, и прогнозируют, что эта цифра будет только расти. Как поддержать рынок новостроек? Распространить льготную программу на вторичный рынок! Об этом какое-то время назад уже говорил российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Лучший вариант — начать с айтишников и протестировать, что из этого выйдет. Думаю, айтишники начнут разогревать рынок вторичного жилья, за которым подтянется и первичка.
«Поколение такое, что если что-то не нравится, уходят»
Еще один момент — привязка по условиям этой ипотеки к одному месту работы в течение многих лет. Понятно, что всю жизнь работать на одном месте, в одной и той же компании невозможно. Сегодня молодежь, поколение такое, что если что-то не нравится, уходят, никто не пересиживает. Поэтому человек может 2-3 месяца, как говорится, смотреть по сторонам, искать, перезагружаться, а когда на тебя будет давить ипотека, решения об уходе с места работы будут приниматься гораздо сложнее.
Но за три месяца иногда очень сложно найти стоящее место работы. Я сам, как человек, не стесняющийся менять место работы, могу сказать, что трех месяцев для адекватного поиска — мало. Вот 6 месяцев — почему бы нет? Поэтому, как вариант, можно изменить пороговое значение: например, отработал в компании полгода, можешь брать IT-ипотеку, но в случае перехода в другую компанию или если вдруг случилось банкротство, думаю, нужно сохранить условия: платишь и платишь за нее.
«Порог даже в 120 тысяч рублей — очень высокий»
Еще один момент, который мешает популярности IT-ипотеки, — порог по зарплате. Порог даже в 120 тысяч рублей, который предложило Министерство цифрового развития России, очень высокий. К примеру, менеджер IT-компании за месяц эту сумму вряд ли зарабатывает. Да, сами разработчики, пишущие коды, получают столько и даже гораздо больше, но менеджеры — вряд ли, по крайней мере в Татарстане.
Если бы понизили планку до 70-50 тысяч рублей — было бы очень хорошо. Также может есть смысл сделать привязку к средней зарплате по субъекту России, но с коэффициентом 1,5.
Подводя итог в целом, скажу, что данный вид ипотеки достаточно интересен. Если правительство России прислушается к гласу сотрудников IT-сферы, к предложениям Минцифры и внесет в программу айтишной ипотеки эти и другие корректировки, тогда вполне возможно, что IT-ипотека станет более популярной и выгодной, значит, и число желающих вступить в нее может значительно возрасти.
Справка
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