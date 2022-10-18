«У нас в компании 40 человек, пока никто не решился взять жилье по IT-ипотеке»

Сотрудник казанской IT-компании о причинах, по которым ипотека для айтишников не пользуется спросом

Фото: предоставлено Ильнуром Суфияровым

По итогам вышедшей в «Реальном времени» статьи о невысоком спросе на IT-ипотеку редакция получила еще один отклик. Свое мнение о причинах непопулярности программы высказал Ильдар Суфияров, замдиректора казанской IT-компании «Технаксис» по взаимодействию с органами власти. Два года назад он ушел в сферу цифровых технологий и возглавил соответствующий отдел в Госкомитете РТ по тарифам. В авторской колонке для нашего издания он рассказывает о недочетах ипотечной программы для заемщиков-айтишников.

С февраля никто из сотрудников нашей компании никуда не уехал

Тезис о том, что айтишник — сотрудник мобильный, поэтому ему не нужна жилищная привязка, имеет место быть. Но он актуален, если рассматривать IT-отрасль только с точки зрения чистой разработки. Но IT сегодня — не только про тех, кто пишет коды, то есть непосредственно программистов. Их в IT-компании может быть всего порядка 20% от общего числа сотрудников.

К примеру, компания разрабатывает нужные программы, создает актуальные цифровые решения, но все это нужно правильно продать — для этого необходимы маркетологи, продажники, хорошие финансовые директора, чтобы потом, например, из небольшой компании, можно было создать нечто большее. Я не представляю, как, допустим, финансовый директор может удаленно работать, например, из Грузии. Кстати, начиная с февраля никто из сотрудников нашей компании никуда не уехал, все на месте, все работают.

«Начиная с февраля никто из сотрудников нашей компании никуда не уехал, все работают». Фото предоставлено Ильдаром Суфияровым.

Причем сегодня, как правило, компании сложнее всего найти именно таких специалистов, которые бы, например, одновременно разбирались и в маркетинге, и в цифровой отрасли. Одно дело суметь написать, создать программу, но ведь ее надо еще суметь продать. Думаю, что без таких экспертов IT-компаниям непросто будет существовать и развиваться.

Допустим, наша компания активно ищет сейлз-менеджеров, сейчас довольно проблематично найти таких специалистов — они разбираются и в продажах, и в IT. И таких сотрудников так называемого менеджерского состава в компании, в зависимости от ее специфики работы, насчитывается обычно минимум 50%.

Мой посыл в том, что тем разработчикам, которые легко перемещаются из города в город, из одной страны мира в другую, постоянное жилье, тем более ипотечное, по сути, не нужно даже при нулевой ставке. Но вот тем, кто выполняет все остальные задачи и функции в IT-компаниях, тоже хотелось бы решить свой жилищный вопрос на условиях этой специальной ипотеки.

«Эта история сегодня мне не подходит»

У нас в компании сегодня работают 40 человек, из них пока никто не решился взять жилье по IT-ипотеке. Я сам интересовался этим вопросом, изучил все ее детали и условия: в том числе в части средней зарплаты, что можно работать только в одной компании, или что квартиру можно брать только в новостройке. Взвесив все за и против, я понял, что эта история сегодня мне не подходит.

«Я сам интересовался этим вопросом и понял, что эта история мне не подходит», говорит Ильдар Суфияров. Фото предоставлено автором

IT-ипотеку государство предложило этой весной, когда ключевая ставка составляла 14%. Естественно, тогда приобретение жилья всего под 5% годовых было довольно заманчивым. Но постепенно Центробанк снизил ставку до 7,5%, и сегодня, когда вернулись и другие льготные ставки, эти 5% уже не выглядят сильно привлекательными.

Айтишники начнут разогревать рынок вторичного жилья

Я довольно активно интересуюсь рынком недвижимости, пусть и с точки зрения урбанистики, но и здесь идет привязка к ценам. После введения эскроу-счетов разница между первичным и вторичным жильем стала не столь велика. Раньше при долевом строительстве еще на стадии котлована взять квартиру в будущей новостройке можно было по очень выгодной цене. Сейчас ситуация другая.

В свое время на вторичный рынок жилья хотели распространить социальную ипотеку, но идея не прошла. И тут понятна логика правительства, почему ставку делают именно на первичку — нужно квадратные метры строить, планы выполнять.

Сейчас, по данным экспертов, в новостройках не распродается до 40% жилья, и прогнозируют, что эта цифра будет только расти. Как поддержать рынок новостроек? Распространить льготную программу на вторичный рынок! Об этом какое-то время назад уже говорил российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Лучший вариант — начать с айтишников и протестировать, что из этого выйдет. Думаю, айтишники начнут разогревать рынок вторичного жилья, за которым подтянется и первичка.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Поколение такое, что если что-то не нравится, уходят»

Еще один момент — привязка по условиям этой ипотеки к одному месту работы в течение многих лет. Понятно, что всю жизнь работать на одном месте, в одной и той же компании невозможно. Сегодня молодежь, поколение такое, что если что-то не нравится, уходят, никто не пересиживает. Поэтому человек может 2-3 месяца, как говорится, смотреть по сторонам, искать, перезагружаться, а когда на тебя будет давить ипотека, решения об уходе с места работы будут приниматься гораздо сложнее.

Но за три месяца иногда очень сложно найти стоящее место работы. Я сам, как человек, не стесняющийся менять место работы, могу сказать, что трех месяцев для адекватного поиска — мало. Вот 6 месяцев — почему бы нет? Поэтому, как вариант, можно изменить пороговое значение: например, отработал в компании полгода, можешь брать IT-ипотеку, но в случае перехода в другую компанию или если вдруг случилось банкротство, думаю, нужно сохранить условия: платишь и платишь за нее.

«Порог даже в 120 тысяч рублей — очень высокий»

Еще один момент, который мешает популярности IT-ипотеки, — порог по зарплате. Порог даже в 120 тысяч рублей, который предложило Министерство цифрового развития России, очень высокий. К примеру, менеджер IT-компании за месяц эту сумму вряд ли зарабатывает. Да, сами разработчики, пишущие коды, получают столько и даже гораздо больше, но менеджеры — вряд ли, по крайней мере в Татарстане.

Если бы понизили планку до 70-50 тысяч рублей — было бы очень хорошо. Также может есть смысл сделать привязку к средней зарплате по субъекту России, но с коэффициентом 1,5.

Фото предоставлено Ильдаром Суфияровым.

Подводя итог в целом, скажу, что данный вид ипотеки достаточно интересен. Если правительство России прислушается к гласу сотрудников IT-сферы, к предложениям Минцифры и внесет в программу айтишной ипотеки эти и другие корректировки, тогда вполне возможно, что IT-ипотека станет более популярной и выгодной, значит, и число желающих вступить в нее может значительно возрасти.

Ангелина Панченко