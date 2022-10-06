«Спрос на ИТ-ипотеку ниже плинтуса»
Льготная программа, разработанная для удержания лучших умов в России, оказалась ненужной ИТ-специалистам
Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что с момента старта программы ИТ-ипотеки в России было выдано всего 1,7 тысячи кредитов на 15,2 млрд рублей преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Татарстанские специалисты взяли в банках лишь 601,9 млн. По мнению экспертов, айтишники относятся к одной из самых мобильных групп населения, не хотят привязываться к жилью и переплачивать за него огромные, в том числе и заемные, деньги.
В мае этого года в России была анонсирована программа льготной ипотеки, разработанная специально для удержания айтишников в стране. Фактически она заработала в июне, но так и не стала популярной среди ИТ-специалистов. На 25 сентября, по данным Дом.рф, общий объем выданных ИТ-ипотек составил всего 15,2 млрд рублей. Для сравнения, по «путинской» льготной ипотеке общий объем кредитования превысил 2,4 трлн рублей, по семейной ипотеке — 1,2 трлн рублей, и даже дальневосточная ипотека оказалась более привлекательной для россиян: по ней было выдано кредитов на 170,4 млрд рублей.
При этом в ряде регионов России на начало сентября не было выдано ни одной такой ипотеки. Например, в Республике Саха, Амурской и Сахалинской областях, а также в Забайкальском крае и Бурятии это еще можно объяснить действием там дальневосточной ипотеки. По нулям, например, в Крыму, Севастополе, Алтайском крае, Хакасии, Ингушетии, Чечне и Республике Тыва.
В топе регионов по популярности ожидаемо вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Татарстан — на пятом месте.
Регионы-лидеры по выдаче ипотеки айтишникам
|
|
Регион
|
Объем выданных кредитов, млн рублей
|
1
|
Москва
|
6 473,34
|
2
|
Санкт-Петербург
|
2 436,77
|
3
|
Московская область
|
1 122,95
|
4
|
Свердловская область
|
673,56
|
5
|
Республика Татарстан
|
601,93
|
6
|
Краснодарский край
|
535,38
|
7
|
Новосибирская область
|
404,24
|
8
|
Нижегородская область
|
279,55
|
9
|
Пермский край
|
278,38
|
10
|
Воронежская область
|
192,7
По данным от Дом.рф на 25 сентября
Всего в России было выдано 1,7 тысячи ИТ-ипотек по средневзвешенной ставке 3,92%. Средневзвешенный первоначальный взнос составил 18,69%.
Татарстанский «Ак Барс банк», по данным Дом.рф, выдал ИТ-ипотек на 36,69 млн рублей. Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе банка, с июня по сентябрь по этой программе было получено 198 заявок и выдано 13 кредитов. Пик заявок и выдач пришелся на июнь и сентябрь. В пресс-службе «Ак Барса» отметили, что сейчас фиксируют незначительное снижение спроса и числа заявок по этой программе.
В пресс-службе «Сбербанка» не стали называть общее количество выданных в Татарстане ИТ-ипотек, отметив, что их количество «стабилизировалось и составляет порядка 15 штук в месяц», а основной спрос был сформирован на этапе старта программы в начале года.
Управляющий директор по ипотеке ВТБ в Татарстане Гузель Моисеева отметила, что с начала действия программы ВТБ выдал татарстанским ИТ-специалистам кредитов на 270 млн рублей, и она пользуется спросом среди заемщиков банка. Тем не менее количество выданных кредитов в ВТБ не раскрывают.
Банки-лидеры по выдачи ипотеки айтишникам
|
|
Банк
|
Объем выданных кредитов,
млн рублей
|
1
|
Сбербанк
|
6 210,88
|
2
|
Дом.рф
|
3 211,60
|
3
|
ВТБ
|
2 768,77
|
4
|
Газпромбанк
|
1 025,78
|
5
|
Альфа-банк
|
744
По данным от Дом.рф на 25 сентября
Минцифры хочет улучшить условия
В середине августа Минцифры РФ, сославшись на просьбу представителей ИТ-отрасли, предложило изменить условия для получения льготной ипотеки. Как сообщала пресс-служба, проект постановления уже подготовлен, но изменения пока не приняты.
Основные параметры, предложенные Минцифры
- ставка 3% вместо 5% годовых;
- минимальный размер заработной платы для сотрудников предлагается снизить с 150 до 120 тысяч рублей для городов-миллионников (для Москвы, с учетом высокого уровня зарплат, требование останется прежним — 150 тысяч рублей) и с 100 до 70 тысяч рублей для других населенных пунктов.
При этом зарплата может быть рассчитана не только по основному месту работы, но и с работой по совместительству, если вторая компания тоже аккредитована в министерстве.
- Возрастной диапазон заемщика предлагается изменить на «от 22 до 50 лет» (вместо «от 22 до 44 лет»);
- айтишник сможет работать в аккредитованной компании, без требования о том, чтобы она пользовалась налоговыми льготами;
- работать в такой компании ему придется не менее 5 лет с даты предоставления ипотеки, далее — трудоустройство не будет проверяться;
- при увольнении из аккредитованной компании ему необходимо будет трудоустроиться в течение 6 месяцев (вместо 3 месяцев, как сейчас).
Как полагают в Минцифры, изменения сделают ИТ-ипотеку доступнее и позволят охватить большее число специалистов.
«ИТ-ипотека нужна для того, чтобы тот, кто ее разработал, поставил себе галочку»
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Максим Осадчий начальник аналитического управления банка БКФ
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Айтишники — одна из самых мобильных групп населения. Наиболее продвинутые, свободно перемещаются по миру, они не привязаны к определенной стране, многие из них могут работать удаленно.
Кроме того, они в большинстве своем молодые и преимущественно хорошо образованные люди, не обремененные имуществом и часто даже семьей, не «приросшие» к определенному месту.
Многие наиболее успешные айтишники — «люди мира», космополиты, для которых «где хорошо, там и родина». В условиях повышенных геополитических рисков России они не стремятся инвестировать в российскую недвижимость, в том числе и с помощью такого инструмента, как ипотека. Не мудрено, что в первой волне оттока из России, после 24 февраля, было очень много айтишников.
Поэтому неудивительно, что спрос на ИТ-ипотеку находится ниже плинтуса.
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Олег Сальманов главный редактор телеграм-канала «Нецифровая экономика»
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Айтишники — самая не привязанная к месту профессия. Не зря европейские страны даже вводили специальные визы для так называемых «цифровых кочевников» — людей, желающих пожить в той или иной стране, при этом удаленно работающих в другой. Поэтому сама идея ипотеки для айтишников, которая привязывает человека к месту жительства, ориентируется на уже несколько устаревшие представления. А в нынешних российских условиях связывать себя финансовыми обязательствами, которые при отъезде лягут бессмысленным бременем, таким «цифровым кочевникам» особенно странно.
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Ян Арт финансовый эксперт, член Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, кандидат экономических наук
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Когда я бываю в Казани, я хожу в фитнес-клуб в «Корстоне». И мне там, помимо фитнеса, предоставляют «льготу» — скидку на посещение стриптиз-клуба. Так вот: я хожу в «Корстон» только тогда, когда я в Казани и хочу заниматься спортом. Но если я не в Казани и не хочу заниматься спортом, то давай мне скидку на стриптиз-клуб — не давай, это не повысит мое желание находиться в Казани. История с ИТ-ипотекой из этой же серии.
Здесь даже не политика и не идеология. Если айтишнику сделают интересное предложение по работе из другой точки земного шара, он все равно туда уедет. Айтишники, которые работают здесь, — это, как правило, хорошо зарабатывающие люди, которые либо уже купили квартиру, либо у них уже есть ипотека, которая, вполне возможно, уже подходит к концу. И наконец, если айтишники снимают квартиру, то, возможно, они еще не определились элементарно, в каком городе они хотят жить.
Когда было принято это решение, я лично сразу относился к нему с очень большим скепсисом. Оно из серии классического маркетингового бонуса, которым все мы можем воспользоваться, а можем и не воспользоваться. Но этот бонус никогда на самом деле не влияет на наше решение и нужен только для того, чтобы те, кто его разработал, поставили себе галочку. Вот, например, у меня private banking и карта Infinity, и в нее входят какие-то скидки в супер-бутике в Столешниковом переулке. За те 10 лет, что я пользуюсь этой картой, я ни разу там не был. Тут абсолютная аналогия.
И второй момент (он для всей России одинаков, и для айтишников тоже) — люди берут ипотеку, исходя вовсе не из процента, как думают те, кто разрабатывают эти программы и играют с этим процентом, а исходя из общей суммы стоимости квартиры.
В России в целом недвижимость очень дорогая. И каждый из нас, когда начинает задумываться об ипотеке, оценивает, сколько миллионов он сможет потянуть. И уже во вторую очередь — эти условные пять миллионов дадут ему под 3 процента или под 6. Если человек чувствует, что он не тянет 5 миллионов, хоть под 3 процента ему предлагай, а остальным под 8 процентов, он и под 3 не возьмет. И этого у нас вечно не понимают. Поэтому все изменения ставок, как правило, не влияют на ипотечную активность. На нее влияет другое — когда вдруг возникает поветрие, что все будет дорожать, люди сразу бросаются покупать.
Реальность в России такова, что не процент останавливает нас в решении, брать или не брать ипотеку.
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Булат Ганиев сооснователь «Технократии»
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Ипотеку берут, когда уверены в будущем. С учетом СВО, частичной мобилизации и летящего метеорита уверенность в будущем сегодня в дефиците. Многие держат в уме, что может произойти все, что угодно, поэтому надо держать ликвидный актив в виде налички на руках, а не право на квартиру, которую придется с большим дисконтом скидывать, если вдруг что-то пойдет совсем не по плану.
Что еще может тормозить эту программу? Во-первых, ИТ-ипотека дается только на новостройки, то есть ее нельзя использовать, чтобы купить квартиру на вторичном рынке и в моменте улучшить жилищные условия. Это делается для того, чтобы поддержать прежде всего застройщиков. Но для айтишника это означает, что жилье ты получишь в будущем, в котором многие не исключают эмиграции. Более того, многие застройщики просто переложили выгоды с льготных программ в стоимость квартиры. И условная однокомнатная квартира площадью 35 кв. м в обычном ЖК теперь стоит 8 млн рублей.
Во-вторых, сильно выросла стоимость ремонта квартиры, потому что многое ввозят по неофициальным каналам с наценками через посредников. Прогнозировать, во сколько тебе реально встанет обустройство жилья, сложно.
Айтишники всегда могут легко уехать и работать по всему миру, не привязываясь к стране. А привязаться ипотекой к стране, которая в состоянии военного конфликта, кажется довольно рискованной идей для многих.
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Анастасия Гизатова казанский риелтор, глава АН «Счастливый дом»
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ИТ-ипотека не пользуется популярностью из-за нескольких факторов. Во-первых, не все ИТ-компании аккредитованы в минцифре, то есть не все ИТ-компании Татарстана попадают в список работодателей-счастливчиков, сотрудники которых могут претендовать на такую ипотеку.
Во-вторых, эта ипотека распространяется исключительно на новостройки, и, как правило, это будет несданное жилье, потому что небольшие квартиры разбираются инвесторами на ранних стадиях.
Поэтому непонятно, кого именно в первую очередь поддерживает эта льготная ипотека — айтишников или застройщиков. ИТ-специалист по этой программе не сможет сразу купить готовое жилье, а у строительных компаний бывает ограниченный выбор на период сдачи. Выбор, скажем так, у ИТ-специалистов невелик.
А также не стоит забывать, что сами ИТ-специалисты — это кочевой народ, который легко переезжает с места на место.
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Альберт Бикбов экономист и блогер
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Давайте проведем чистый мыслительный эксперимент — исключим специальную военную операцию на Украине как фактор из наших размышлений о неудачах льготной айтишной ипотеки. Иначе анализ можно уже заканчивать сразу же. Представим абсолютно стабильную ситуацию и посмотрим, что не так с этой ипотекой.
Сразу бросается в глаза — рабский характер этой ипотеки. Нет, все это можно относить и к обычной ипотеке, но тут он проявляется особо четко из-за особенности занятости программистов. Которая имеет большей частью проектный характер и не является долговременной. Частая смена рабочих проектов для программиста — норма. А льготная ипотека привязывает к одному месту, там заложено правило — если IT-специалист увольняется со своей работы и в течение 3 месяцев не находит другую, обязательно в компании, состоящей во все том же реестре Минцифры, ставка по ипотеке может вырасти со скромных 4—5% годовых до уровня ключевой ставки плюс 2,5%—4,5% сверху. И если программисту не посчастливится устроиться в компанию, находящуюся в реестре, то остаток по ипотеке он будет оплачивать на кабальных условиях. Пропадает столь важная для программиста свобода выбора места и условий работы. И еще, если честно, льготная ставка в 5% почти не влияет на выбор ипотеки, потому что средняя стоимость квадратного метра задрана настолько, что даже для высокооплачиваемых программистов выплаты только тела ипотечного кредита становятся довольно тяжелой задачей.
Но, повторюсь, с начала проведения СВО на Украине все эти рассуждения отошли на второй план. Сегодня царит ее величество тотальная Неопределенность, когда горизонт планирования почти у всех не простирается дальше пары-другой недель. А ипотека все-таки это долгосрочный проект. И он явно несовместим с текущим уровнем неопределенности.
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