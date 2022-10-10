Глава казанского «Водоканала» потребовал субсидий за счет роста дефицита бюджета

После критики на парламентских слушаниях депутаты задумались над замораживанием тарифов ЖКХ для населения

Тему о том, что сейчас не время поднимать тарифы, горячо обсуждали сегодня депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию. В условиях частичной мобилизации татарстанские парламентарии выступили с «нетрадиционной» схемой сдерживания роста платы за услуги ЖКХ. Чтобы не ударить по кошельку граждан, депутаты предложили выплачивать монополистам бюджетные субсидии для компенсации потерь от замораживания индексации тарифов в Татарстане. Впрочем, идея не «докручена», ее взялись «обсчитать», но шансы на прохождение через Минфин РТ невелики. Детали — в материале «Реального времени».

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Сегодня в Госсовете Татарстана продолжилась «обкатка» проекта бюджета республики на 2023 год и последующие 2024-й и 2025-й. На этот раз обсуждения проходили на совместном заседании Комитета ГС РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию и его экспертного совета. ЖКХ, расходы на дорожное строительство, «мусорные» платежки — эти злободневные темы оказались в центре внимания депутатов. Правда, после критического упрека в «оторванности бюджета от реалий», прозвучавшего на парламентских слушаниях, депутаты, похоже, постарались быть «в актуальной повестке» и не обошли стороной болезненное повышение тарифов на услуги ЖКХ.

Как известно, с 1 декабря 2022-го тарифы поднимутся сразу на 9% вместо индексации на 4%. В заседании принял участие зампредседателя ГС РТ Юрий Камалтынов, приехал глава Миндортранса Фарит Ханифов и новый замминистра строительства и ЖКХ РТ Ильнур Нурмухаметов — всего около 20 представителей министерств и ведомств, общественных организаций. Провел заседание глава комитета Александр Тыгин.

В топе бюджетных расходов — дорожники и ЖКХ

Но перед этим замминистра финансов РТ Оксана Кисапова обнародовала основные расходные статьи на инфраструктурное развитие. Как и ожидалось, наиболее капиталоемкой из них оказалась «Дорожное строительство и ремонт». Если суммировать расходы по всем бюджетным источникам, то «дорожники» получат 44,6 млрд рублей. Основная часть — свыше 24,7 млрд рублей — проходит в рамках подпрограммы «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог» государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан». 15 млрд рублей заложено на софинансирование строительства платных дорог с применением механизма ГЧП. Из них 9 млрд рублей — за счет федеральных субсидий. Еще 3,5 млрд рублей из федерального бюджета выделяются на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На строительство метро заложена минимальная за последние годы сумма. По словам Оксаны Кисаповой, капитальные вложения в строительство метрополитена составят 1 млрд рублей. Для сравнения, в этом году выделили 5 млрд рублей, а сам глава «Казметростроя» Марат Рахимов заявлял на выездном заседании комитета, что в будущем году план работы оценивается в 11 млрд рублей. Остается надеяться, что это черновой вариант бюджета.

Сельские дороги будут строиться преимущественно за счет федеральных денег, но до миллиарда не дотягивают. Всего заложено 448 млн рублей, из которых 362,9 млн — федеральные субсидии. На содержание инфраструктуры садоводческих товариществ выделяется 300 млн рублей.

Замминистра финансов РТ Оксана Кисапова (справа) обнародовала основные расходные статьи на инфраструктурное развитие. Как и ожидалось, наиболее капиталоемкой из них оказалась «Дорожное строительство и ремонт». Фото: gossov.tatarstan.ru

Смета на ЖКХ скромнее — 16,7 млрд рублей. Так, на софинансирование программы капитального ремонта направят 1,3 млрд рублей, на переселение из аварийного жилья — 62,4 млн рублей, из них 90% из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. 240 млн пустят на развитие садоводческих товариществ (140 млн — на водоснабжение и 100 млн — на электроснабжение), 225 млн — на модернизацию уличного освещения в городах Татарстана.

«Нужны субсидии для сдерживания тарифов»

Парламентарии подняли вопрос о необходимости сдерживания роста тарифов на услуги ЖКХ.

— Не время сейчас поднимать тарифы, — отметил глава казанского «Водоканала» Андрей Егоров.

По его словам, сейчас было бы своевременно заморозить цены на газ, чтобы не росли остальные коммунальные тарифы, но вряд ли это произойдет.

— Сейчас газ вырастет, и по цепочке пойдет повышение по всем услугам ЖКХ. Этот процесс будет без остановки, — рассуждал он.

Чтобы повышение не ударило по кошельку граждан, он предложил заморозить тарифы для населения, а выпадающие доходы компенсировать поставщикам коммунальных услуг выплатой бюджетных субсидий.

— Будут выпадающие доходы. Нужно предусмотреть в бюджетах. Нужны дотации, субсидии, — объяснил Андрей Егоров.

— Вашу логику я понял, что нужны субсидии для сдерживания тарифов. Но тут надо с тарифным комитетом предметно поработать. Для кого субсидии — водное хозяйство, автобусы, — отреагировал глава комитета Александр Тыгин.

— Да всех это коснется, — замахнулся на повальное субсидирование инициатор идеи.

«Не время сейчас поднимать тарифы», — отметил глава казанского «Водоканала» Андрей Егоров (слева). Фото: gossov.tatarstan.ru

— Нам с ведомствами надо сесть и подсчитать, — согласился глава парламентского комитета. — Нужно уйти от декларации и перейти к конкретике и подсчитать, во сколько обойдутся субсидии, — пояснил он.

Но, видимо, субсидирование роста тарифов может вылиться в приличную сумму.

— Дефицит бюджета (он запланирован в 27 млрд) должен быть увеличен, — нашел решение глава «Водоканала».

В итоге комитет согласился смоделировать последствия тарифного регулирования.

Тут же депутаты предложили внести ограничения при проведении госзакупок по 44-ФЗ и запретить покупать технику у недружественных стран.

— В законе не сказано, что нужно применять технику дружественных производителей. Но есть поставщики, которые продолжают поставлять технику недружественных стран. Они сбивают цену и выходят в победители, — объясняют они.

«Реальное время» также рассказывало, что «Водоканал», три четверти сетей которого находятся в состоянии высокого износа, тратит значительные суммы на обеспечение своих работников спецодеждой. С 2019 года предприятие направило на ее закупку свыше 82,6 млн рублей.

Кроме того, «Водоканал» выделил на услуги такси по перевозке своих сотрудников по Казани 3,17 миллиона рублей. Еще 1,5 миллиона рублей предприятие предусмотрело на техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей для обеспечения своих нужд.

Белорусские дорожники пришли на 5 лет

О дорожных реалиях рассказал глава Минтранса РТ Фарит Ханифов. По его словам, на больших дорожных объектах «чувствуется дефицит, и не только дорожно-строительных ресурсов, людей и механизмов, усложнилась доставка материалов по железной дороге». Чтобы не останавливать работы, Минтранс пригласил белорусских дорожных строителей. В этом году крупнейший белорусский холдинг «Белавтодор» привлечен к строительству дороги Шали — Бавлы в Татарстане.

— Процесс занял 2—3 месяца, сегодня дорожники вписались на объект Шали — Бавлы, где взяли свои километры, отработали финансовую схему валютного механизма, — отметил он.

О дорожных реалиях рассказал глава Минтранса РТ Фарит Ханифов (справа). Фото: gossov.tatarstan.ru

По его словам, надо привлекать не просто людские ресурсы, а производственные ресурсы:

— «Белавтодор» — готовый трест, это единица боевая. Плюсы будут несомненные — у них свой авторитет, регалии, субординация, которая отличается от нашей. Если бы мы пригласили белорусов как людей, то многого бы не получилось. Они приехали со своей техникой, инженерно-техническими кадрами, своими заводами — асфальтобетонными, смесительными, они встали и начали работать по своей технологии. Мы им помогаем обживаться.

Он попросил законодательно закрепить особый статус таких предприятий. Минтранс планирует расширять эту практику. На следующей неделе он едет договариваться с азиатскими строителями.

— Такие компании появятся в дорожной и строительной сфере — нам нужно продумать. Отработанная система их адаптации есть, но осталось много пробелов, — отметил Ханифов.

По словам министра, с приходом белорусских дорожников федеральные власти готовы увеличить срок республиканских контрактов с 3 до 5—7 лет.

— Маратом Хуснуллиным ставится вопрос о пятилетнем планировании и контрактации. Контрактация (имеются в виду законтрактованные объемы дорожных работ, — прим. авт.) испробована на федеральных объектах, на республиканских — пока нет, — рассказал спикер.

В отдельную дискуссию вылилось обсуждение программы капитального ремонта жилья. С одной стороны, Минстрой думает над повышением платы, а с другой — над оптимизацией объектов, так как бюджет ремонтных работ остался на уровне прошлого года. Окончательного решения нет. «Деньги — те же, а объемы работ меньше», — отметил Тыгин.

В итоге депутаты рекомендовали утвердить проект бюджета большинством голосов. Правда, воздержались члены КПРФ.