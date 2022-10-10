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День возмездия: Крымский мост, ракетные обстрелы Украины, «Белорусский фронт» — «РВ Live» / 10.10.2022

15:00, 10.10.2022 1
День возмездия: Крымский мост, ракетные обстрелы Украины, «Белорусский фронт» — «РВ Live» / 10.10.2022

Утром в понедельник на критическую инфраструктуру Украины обрушились ракетные удары высокоточным оружием: повреждено 11 важных объектов в восьми регионах и Киеве. Произошедшее трактуется как ответ на теракт, в результате которого два дня назад был поврежден Крымский мост. «Киев поставил себя на одну доску с террористическими формированиями, самыми одиозными группировками», — заявил Владимир Путин. Обсуждаем события этого дня с блогером и экономистом Альбертом Бикбовым в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
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