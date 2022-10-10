День в истории: казанские «однопутки», запуск ДнепроГЭСа и экономическая блокада Советской России

Чем примечательна дата 10 октября?

Фото: Arnold Brenning / wikipedia.org

Сегодня, 10 октября, Всемирный день борьбы со смертной казнью и Всемирный день психического здоровья. В разные годы и столетия в этот день в Московском Кремле создали Пушечный приказ, в России ввели новую орфографию, в СССР торжественно открыли ДнепроГЭС, в Японии открылись XVIII летние Олимпийские игры. Родились в этот день итальянский композитор Джузеппе Верди, советский актер Бруно Фрейндлих. Скончались: русский поэт, писатель Алексей Толстой, французская певица Эдит Пиаф, советский писатель, телеведущий Глеб Скороходов. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Конец трамвайных «однопуток» и последний ректор Казанского императорского

В 1904 году в Казани началась замена одноколейных линий трамвая двухколейными, чтобы снизить нагрузку и увеличить скорость движения. Первоначально для передвижения трамваев использовали конную тягу, однако через некоторое время лошадей решили сменить на паровую тягу, поскольку животные болели, гибли, для их содержания требовалось большое количество сбруи. Паровой механизм также не получил широкого распространения из-за возможного возникновения пожара, большого количества шума и дыма. Благодаря опытам инженера Федора Аполлоновича Пироцкого в Петербурге удалось запустить первый электрический трамвай. В 1899 году такие трамваи появились и в Казани.

Последним ректором Казанского императорского университета в 1909-м был избран профессор Г.Ф. Дормидонтов. Родился в Городищах Пензенской губернии, окончил юридический факультет Казанского университета со степенью кандидата в 1876 году. Был редактором юридического отдела ученых записок Казанского университета с 1884 по 1889 год.



Фото dspkazan.com

В 1998 году в Казани после реконструкции открылся Дворец спорта. Площади спортивного сооружения увеличились на 5 тысяч кв. м, число посадочных мест — до 4 тысяч. Это была первая из трех реконструкций, остальные прошли в 2000 и 2022 годах. В 1967 году при дворце была открыта детско-юношеская спортивная школа по фигурному катанию на коньках, которой впоследствии был присвоен статус специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва. В 1972 г. была открыта детско-юношеская школа по хоккею с шайбой. Ее воспитанники являются участниками олимпийских игр, победителями и призерами первенств мира, Европы, СССР и России.

Петербург под угрозой наводнения, запуск ДнепроГЭСа

В 1503 году монахами Московского Кремля была впервые получена водка. Первоначально использовалась как антисептик. Прототип напитка создал в Х веке персидский врач Ар-Рази, он выделил этанол путем перегонки. Российская водка получилась дорогой и была доступна только богатым людям. Петр I сделал ее обязательным напитком на праздничном столе и разрешил ее пить женщинам.

В 1874 году в России объявили первое в истории штормовое предупреждение по Балтийскому флоту. Для жителей Санкт-Петербурга и самого города это несло угрозу наводнения. Однако своевременное известие позволило подготовить горожан и спасательные службы. За всю историю города было от 308 до 327 подъемов уровня воды. В августе 1703 года произошло первое крупное наводнение, когда вода поднялась на 200 см, об этом рассказано в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник».

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Самая крупная в довоенные годы гидроэлектростанция — ДнепроГЭС — была запущена в 1932 году. Ее создание стало одним из важнейших событий в истории советской электрификации и архитектуры. Разработка была связана с необходимостью облегчить судоходство по Днепру, которое было затруднено из-за большого количества порогов. Строительство продолжалось 5 лет — с 1927 по 1932 год. Им руководили академики Александр Винтер и Борис Веденеев.

Санкции против Советской России и первые Олимпийские игры в Азии

В 1919 г. верховный совет Антанты и США объявили экономическую блокаду Советской России. Причинами стали: отказ большевиков от выплаты долгов Российской империи и заключение сепаратного мира с Германией. Санкции повлекли за собой нехватку продовольствия, лекарств, одежды и обуви, топлива.

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В 1964 году в Токио открылись XVIII Олимпийские игры, первые на Азиатском континенте. В них принял участие 5 151 спортсмен. После проведения соревнований официальное время перестали фиксировать секундомером вручную. Лариса Латынина, советская гимнастка, довела количество олимпийских наград до 18.

10 октября 2000 года в Астане Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан подписали договор об учреждении Евразийского экономического сообщества — ЕврАзЭС. Международная экономическая организация была создана, чтобы ускорить процесс формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства. Ровно через 14 лет главы России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана в Минске подписали документы о ликвидации Евразийского экономического сообщества в связи с началом функционирования Евразийского экономического союза с 1 января 2015 года.