«Народный контроль»: дорожный коллапс, зловоние в «Салават купере» и свалка шин в лесу

На что жаловались «открытому правительству» жители Татарстана в сентябре

За месяц на портал «Народный контроль» обратилось 4 170 татарстанцев. По традиции основной вал заявок — более 2,3 тысячи — по вопросам благоустройства: с началом осени возросло количество жалоб на проблемы уличного освещения, свалок мусора и бездомных животных. С повестки не сходит и дорожный вопрос — в этой категории свыше 1 100 обращений. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

После реконструкции дороги — «дикие пробки»

Жители Казани просят расширить дорогу до двух полос по улице Н. Фаттаха в сторону ул. Садовой. Пробки стали расти на фоне ремонта дороги: сейчас вместо трех полос транспортный поток движется по одной. Как результат, пишет в своей заявке Ренат Г., в будни до позднего вечера наблюдаются серьезные дорожные заторы.

Обращение поддержали 650 казанцев. В почти сотне комментариев жители столицы говорят о возникшей после реконструкции проблеме с движением автотранспорта.

— Пробки дикие. Непродуманное решение было сделать вместо трех полос одну. Скоро зима, уже сейчас пробки начинаются от ТЭЦ. Большегрузы на подъем добавят заторы, а если авария, то вообще караул!

Фото: uslugi.tatarstan.ru

— Невозможно попасть домой вечером после работы, это просто издевательство. Делали дорогу, чтобы уменьшить пробки, а в итоге только хуже! Дорога с работы до дома вместо 20 минут занимает 1,5 часа.

— Ужасные пробки в вечернее время. Невозможно проехать этот перекресток. Стоим по часу в пробке. До садика вовремя не доедешь. От того, что сделали новую дорогу, ничего не изменилось.

Жители предлагают не только добавить полосу движения на указанной дороге, но и сделать еще один заезд в ЖК «Салават купере»: «Не понимаю, почему при расширении дороги не учли этот участок?» — задают вопрос в комментариях.

Заявка, поданная 9 сентября, находится «в работе». Решать проблему поручено «Главтатдортрансу» при Миндортрансе РТ. Ответ пока не поступил.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

«Пока мы спим, нас травят»



Похоже, у жителей ЖК «Салават купере» проблемы не только с дорогами, но и экологией. «Невозможно открыть окна, нечем дышать», — Альфия З. в своем обращении отразила мнение сотен казанцев, живущих в этом районе столицы. Как пишет женщина, из-за удушающего запаха невозможно выйти на улицу в вечернее время. Причем такая ситуация наблюдается не первый раз.

У обращения 280 лайков. «Почему данное уведомление пинают туда-сюда? Что конкретно сделано по данному уведомлению? Куда только не писали!» — возмущаются в комментариях горожане.

— Мы, жильцы ЖК «Салават купере», требуем прекратить этот беспредел и принять все возможные меры административного воздействия к виновным!

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

— Вечером 22.09.2022 и до утра вонь особенно сильная была. У сына уже несколько дней болит голова и появился кашель, — пожаловался еще один житель.

— Зачем строят огромные, 18-этажные, дома, заселяют семьи, большинство которых с маленькими детьми, а потом допускают такую экологическую ситуацию?

По возникшей экологической проблеме еще одну заявку оставила Ольга Х.: «Становится тяжело дышать, кашель, режет глаза, щиплет нос. Запах проходит даже через оконные рамы и попадает в квартиру. Пока мы спим, нас травят. Это ужасно. Наше здоровье и здоровье детей под угрозой. Помогите нам!»

Обе заявки, изначально адресованные Министерству экологии и природных ресурсов республики, были перенаправлены в республиканское управление Роспотребнадзора. В ответ на сотни жалоб ведомство сообщило, что «о рассмотрении обращения будет сообщено дополнительно». У заявки в данный момент статус «запланировано». Разобраться с проблемой надзорному ведомству предстоит до 21 октября — эта дата обозначена контрольным сроком исполнения заявки.

«Сначала маленькие ямы были, теперь — как жерло вулкана»

«Прошу отремонтировать дорогу между ТЦ «Шатлык», магазином «Магнит» на пр. Мира и домом №57», — с такой просьбой в «Народный контроль» обратилась жительница Нижнекамска Лейсян З. По ее словам, жильцы дома уже не раз обращались в различные структуры по этому поводу.

Солидарность с автором высказали почти 30 нижнекамцев. Жители домов, соседствующих с проблемной дорогой, оставили под заявкой больше двух десятков комментариев. В них пишут, что в прошлом году во дворе дома на пр. Мира, 51 сделали ремонт дороги, но этот участок так и не привели в порядок.

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

— Весной вообще невозможно проехать. Буду благодарна, если этот вопрос решите до весны, а желательно до зимы.

— Эту дорогу просим сделать уже несколько лет. Сначала маленькие ямы были, а теперь — как жерло вулкана. Уже несколько машин там диски погнули в дождь. В доме живут инвалиды-колясочники, которые через эту дорогу ездят по делам, по бордюру это делать никак.

Заявка была подана 27 сентября, и уже вечером следующего дня департамент строительства, ЖКХ и благоустройства Нижнекамска отрапортовал, что «на указанном участке выполнен ремонт глубоких (аварийных) ям».

«С медперсоналом проведена профилактическая беседа»

Жители республики сетуют и на работу медучреждений. Так, нижнекамка Альбина А. обратилась в адрес Минздрава республики с просьбой навести порядок в работе городского травмпункта. В своей заявке она рассказала, что невозможно вовремя попасть на прием к травматологу. «Дали на повторный прием талон в 9.56, пришли специально пораньше, так как перед приемом сказали сделать повторный снимок, а в это время рентген просто закрыли на перерыв. Сейчас время — 11.40, до сих пор не зашли на прием к врачу. А в 12.00 уйдет на перерыв врач. Полное безобразие!» — возмущается женщина.

В ответ на жалобу Минздрав сообщил, что с медицинским персоналом отделения проведена профилактическая беседа относительно соблюдения принципов деонтологии при общении с пациентами. Автору обращения предоставили подробное расписание рентген-кабинета и врача-травматолога, уточнив, что пациентов на рентген принимают в порядке живой очереди, но больных в неотложном состоянии — без очереди.

Многочасовые очереди в БСМП

Еще одна жалоба в категории «Здравоохранение», также связанная с работой травматологического пункта, была отправлена из Набережных Челнов. Жительница автограда сообщила, что в БСМП для приема пациентов работает всего один кабинет. Пациентам приходится ждать приема с 12.00 до 19.00. «Пытались простоять очередь, медперсонал сам говорит: не стойте, не попадете сегодня на прием. И в будни, и в выходные очереди одни и те же».

Под фото автор заявки дописала, что это только треть очереди.

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

«В соседних залах сидят в эту же очередь. На вопрос, почему работает только один кабинет, отвечают, что мы не магазин «Пятерочка» и не можем вам вызвать второго. С травмами и снимками по два раза в очереди стоишь, и еще специалиста дергают на операции».

Ответ от Минздрава РТ на жалобу пока не опубликован, у заявки статус «в работе».

«Где доступная среда?»

Молодая мама пожаловалась на то, что ее с коляской не пустили на территорию Музея археологического дерева «Татарская слободка» Свияжского заповедника. По словам Алины Х., она с мужем и годовалым ребенком, который сидел в коляске, хотели посетить музей. Но сотрудники отказались пропустить их на территорию. «Почему молодая семья не может комфортно провести досуг с ребенком? Где доступная среда?» — спрашивает Алина.

В ответе на заявку Министерство культуры Татарстана принесло семье извинения за неприятный инцидент. И также сообщило, что руководству Государственного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» поручено привести «Правила посещения и экскурсионного обслуживания на территории и объектах достопримечательного места регионального значения» в соответствие с действующим законодательством — с целью предоставления равного доступа к культурным ценностям.

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Проинформировали и забыли?

Казанец Азат Д., написал в «Народный контроль», что в центре столицы, на фасаде дома на ул. Баумана, 72, находится отреставрированная старинная вывеска, написанная по штукатурке, на которой можно прочесть: «Обувь», «Магазин Соловьева», «Галантерейная торговля».

«А теперь на этом месте бездумно прикреплена вывеска «Корд Оптика», — отмечает он в заявке.

О том, что во время ремонтных работ была обнаружена старинная вывеска, написанная по штукатурке, «Реальное время» писало еще в июле. Тогда собственник здания пообещал реконструировать и законсервировать ее. Однако современная вывеска магазина оптики по-прежнему перекрывает старинную.



Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

В ответ на заявку ответственное за ее решение Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани прислало длинное пояснение, суть которого сводится к тому, что ведомство «проинформировало собственника конструкции о необходимости аннулирования ранее согласованных вывесок на фасаде здания по ул. Баумана, д. 72 с последующим демонтажем всех информационных конструкций». После чего обращение получило статус решенного.



Принять меры, пока свалка не превратилась в полигон

Жительница Пестречинского района Альбина Я. обратилась в «Народный контроль» с просьбой решить проблему со стихийной свалкой автошин для грузовиков, устроенной в лесу поблизости от поселка Первое Мая. «В нашем лесу, недалеко от трассы, кто-то свалил использованные шины большегрузов. Огромная куча. Рядом с нами по трассе как раз находятся шиномонтажи для большегрузов», — написала она.

Ее заявку поддержали еще 15 человек. В комментариях жители близлежащих сел просят ликвидировать свалку, пока она не превратилась в полигон. «Если соответствующие органы постараются, то и тех, кто вывалил покрышки в лес, найти труда не составит — в радиусе 5—10 км всего несколько шиномонтажных мастерских», — пишут сельчане.

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Адресованную Минэкологии РТ просьбу ведомство перенаправило Пестречинскому исполкому, который запланировал выезд на место «для принятия мер». Контрольный срок для решения вопроса — конец ноября этого года, пока у заявки статус «запланировано».

