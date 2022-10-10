«Вчера я был как ты, завтра ты станешь как я»

Институт истории Марджани — о происхождении татар на северо-востоке республики и острых дискуссиях с коллегами

Фото: обследование кладбища с. Новое Алимово

Поставить точку в спорах с башкирскими коллегами о национальном происхождении жителей северо-востока Татарстана постарались в своем коллективном труде сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. В новой книге «Татарские селения Восточного Закамья» представлены неизвестные страницы истории Актанышского района, результаты исследования татарских населенных пунктов с богатым историческим наследием и сыгравших заметную роль в экономике и культуре края, давших татарскому народу ряд выдающихся личностей. Как считают авторы, издание расширит представление читателей об истории северной части Восточного Закамья и поможет разобраться с особенностями формирования местного татарского населения. «Реальное время» публикует третью главу об источниках по истории Актанышского края.



Новое Алимово

Новое Алимово известно с первой половины XVIII века. В селе два кладбища, находящиеся на восточной и северной окраинах населенного пункта. Это связано с тем, что даже в наши дни Новое Алимово считается крупным селением (более 1 300 чел.), а до революции численность жителей была существенно больше. По данным 1913 г., здесь проживало 2 599 человек. Северное кладбище расположено в стороне от села, отделено от него полем, сильно заросло деревьями и кустарником. При обследовании некрополей было выявлено 11 арабографичных памятников: шесть на восточном, пять — на северном кладбище. Самый ранний памятник датируется 1840 годом. Он расположен на северном кладбище и установлен на могиле человека по имени Габдуссамад. Тот факт, что на кладбищах не сохранилось более ранних надгробий, косвенно свидетельствует о том, что жители Нового Алимово не отличались особым материальным достатком.

Надгробие Габдуссамада Габдулгаффарова. 1840 г.

Памятник Габдуссамаду, сыну Габдулгаффара (1840 г.).

Текст на лицевой стороне памятника (врезная надпись):

1) «1840 нчы йыл;

2) Габдессамад Габделгаффар;

3) углы мәрхүм <...>;

4) хәмәл 18 көнендә Аллаһ».

Перевод текста на русский язык:

«18 марта 1840 года Габдуссамад, сын Габдулгаффара, скончался... Пусть Аллах [помилует его] ».

Размер памятника: 68х50х12 см.

Памятник Ахмаджану хазрату — сыну Нуримана (1885 г.).

Текст на лицевой стороне памятника (врезная надпись):

1) «Әхмәдҗан;

2) хәзрәт;

3) Нуриман;

4) углы».

Перевод текста на русский язык:

«Ахмаджан хазрат, сын Нуримана».

Текст на оборотной стороне памятника (написан кириллицей на современном татарском языке):

«Әхмәтҗан Нуриман улы 1817—1885».

Размер памятника: 77х41х11 см.

Данный памятник Ахмаджану хазрату установлен гораздо позже его смерти (видимо взамен утраченного), во второй половине ХХ в., и представляет собой бетонную плиту с гранитной вставкой.

Также необходимо отметить два памятника, которые находятся на восточном кладбище. Один из них установлен Габдулханнану, сыну Сагабуддина (1885 г.), другой — Фархисурур, жене Габдулханнана (1894 г.) Сами памятники маленького размера, в виде вертикальных столбиков. Их особенность в оригинальной форме подачи информации и орнаментации. Надписи выполнены не горизонтально, как обычно, а вертикально снизу вверх. По краям памятников изображены колонны, вершины которых украшены минаретами мечети. Вертикальные рельефные надписи как раз ограничены этими колоннами. Аналогичные памятники также были обнаружены в Актаныше и Поисево.

Надгробие Габдулханнана Сагабуддинова. 1885 г.

Памятник Габдулханнану, сыну Сагабуддина (1885 г.).

Текст на лицевой стороне памятника (рельефная и врезная надпись):

1) «Йәмүрру әкаарибии җәнбәәти кабрии;

2) Габделхәннан Сәгъбеддин;

3) 1885 углы;

4) кә-әннә әкаарибии ләм йәгърифүүнии».

Перевод текста на русский язык:

«Мои родственники проходят мимо моей могилы, как будто мои родственники не знают меня. Габдулханнан, сын Сагабуддина. 1885 [год»].

Размер памятника: 69х22х9 см.

Памятник Фархисурур, жене Габдулханнана (1894 г.).

Текст на лицевой стороне памятника (рельефная и врезная надпись):

1) «Гаҗҗилүү бис-саләәти кабләл-фәүүт;

2) Фәрхисөрур Габделхәннан;

3) 1894 хәләле;

4) гаҗҗилүү бит-тәүбәти кабләл-мәүүт».

Перевод текста на русский язык:

«Спешите с молитвой до того, как пройдет ее время; спешите с покаянием до того, как придет смерть. Фархисурур, жена Габдулханнана. 1894 [год]».

На оборотной стороне памятника написан самый длинный аят из Корана — «Аятуль-курси».

Размер памятника: 70х25х7 см.

Реестр памятников на первом (восточном) кладбище

Реестр памятников на втором (северном) кладбище



Поисево

Село Поисево известно с начала XVIII века. В населенном пункте одно кладбище, достаточно большое по площади. Самая ранняя его часть сильно заросла деревьями и кустарником. В ходе обследования некрополя в 2021 г. сотрудниками Института истории им. Ш. Марджани было выявлено 30 исторических арабографичных надгробий. Большая часть этих памятников не отличается размерами и богатством отделки, надписи выполнены в примитивной манере. Однако некоторые из надгробий оригинальны с художественной точки зрения.

Кладбище с. Поисево

Самый ранний из памятников датируется 1830 г. и установлен на могиле женщины по имени Гульджамал.

Текст на лицевой стороне памятника (врезная надпись):

1) «1830 йылда;

2) ...нең 8 нче көнедә;

3) Гөлҗамал ... кызы дар-;

4) -ел-фәнадан күчде фатиха».

Перевод текста на русский язык:

«В 8-й день месяца … 1830 года Гульджамал, дочь... из тленного мира переселилась. Помолитесь за нее».

Размер памятника: 40х37х6 см.

Надгробие женщины по имени Гульджамал. 1830 г.

Также одним из ранних является памятник, установленный на могиле Маулякая, сына Габдуррахима. На его лицевой стороне выбит следующий текст (врезная и рельефная надпись):

1) «1848 йылда;

2) мизанның 28 нче көне <...>;

3) Мәүлякәй Габдеррәхим углы;

4) дарел-бәкайә рихләт...».

Перевод текста на русский язык: «28 сентября 1848 года Маулякай, сын Габдуррахима, в вечный мир переселился...»

Надпись на третьей строке, где указаны имя и отчество покойного, рельефная. Видимо, Маулякай еще до смерти заказал для себя памятник, на котором были выбиты его имя и отчество, а уже после его смерти были добавлены сведения о дате кончины. Они были нанесены врезным способом, так как на камне уже нельзя было нанести рельефную надпись.

Размер памятника: 42х44х8 см.

Надгробие Бибивазифы, дочери Габдулгаффара. 1892 г.

Памятник Бибивазифе, дочери Габдулгаффара (1892 г.).

Текст на лицевой стороне памятника (рельефная надпись):

1) «Кәфәә бил-мәүти вәәгыйзаа;

2) йәә вәәкыйфән би-кабрии;

3) мүтәфәккиран би-әмрии бил-әмси күнтү мисләкә гадән тәсыыйру мислии;

4) әд-дүнйәә сәәгатүн фәҗгальһәә таагат әд-дүнйәә бәхрун гамиикун вә әксәру нәәсин фииһәә гарикъ;

5) 1892 мүтәвәффән Бибивазыйфа Габделгаффар кызы;

6) йазылды Бәхтәгәрәй Мөхәммәдшәриф;

7) углының хәрәҗаты илән».

Перевод текста на русский язык:

«Достаточна смерть как проповедник. О, стоящий у моей могилы, размышляющий о моем состоянии. Вчера я был как ты, завтра ты станешь как я. Мир — час, так посвяти же его поклонению [Аллаху]. Мир — глубокое море, и многие люди в нем тонут. 1892 [год]. Покойная Бибивазифа, дочь Габдулгаффара. Надпись сделана за счет средств Бахтегарая, сына Мухамметшарифа».

Текст на оборотной стороне памятника (рельефная надпись):

1) «Ләә иләәһә илләәллааһ Мүхәммәдүр-расүүлүллааһ <...>».

Перевод текста на русский язык:

«Нет божества, кроме Аллаха, Мухаммед — посланник Аллаха…»

Размер памятника: 112х51х12 см.

Этот памятник также примечателен своим оригинальным художественным оформлением. Края лицевой части украшены колоннами, две верхние строки текста выполнены не горизонтально, а закруглены по форме окружности. Верхняя часть украшена минаретом мечети и деревом.

На кладбище дер. Поисево хоронили людей и из других регионов, которые здесь временно жили или приехали по торговым делам.

Например, нами был выявлен надмогильный камень жителя города Елабуги Габдрахмана, сына Ахмедши Уразманова. Текст на лицевой стороне его памятника гласит (рельефная надпись):

1) «Кәфәә бил-мәүти вәәгыйзаа;

2) мөтәвәффән мәрхүм шәһре Алабуга-;

3) -ның Габдеррахман Әхмәд-;

4) -шаһ углы Уразманыф;

5) 1887 сәнә 22 йәшенд».

Перевод на русский язык: «Достаточна смерть в качестве проповедника. Покойный из города Елабуги Габдрахман, сын Ахмедши Уразманова, скончался в 1887 году в возрасте 22 лет».

Реестр арабографичных памятников на кладбище



Надгробие Гадельбану, дочери Гайнуллы. 1909 г.

Старое Байсарово

Село Старое Байсарово основано в XVII веке. В начале XX в. здесь располагалось волостное правление, функционировали четыре мечети, то есть это был довольно крупный населенный пункт. При этом на сельском кладбище было выявлено всего два надгробных памятника, представляющих исторический интерес. Надписи на одном из них сильно повреждены: читается только первая строка эпитафии, вследствие чего невозможно установить, кому установлено надгробие. Палеографические особенности памятника позволяют утверждать, что он относится к XIX в. Второй памятник установлен на могилах Габдулкарима, сына Юсуфа, и его жены, скончавшихся в конце XIX — начале XX вв. К сожалению, на камне не указаны даты их кончины и имя жены Габдулкарима.

Надгробие Габдулкарима, сына Юсуфа. Конец XIX — начало XX вв.

Памятник Габдулкариму, сыну Юсуфа.

Текст на лицевой стороне памятника (рельефная и врезная надпись):

1) «Килдем ул;

2) дөнйайә гор-;

3) -йан бән килдем;

4) кидекемчә улды;

5) һаман;

6) Габделкәрим бине;

7) Йосыф мәга;

8) зәүҗәтиһәә».

Перевод текста на русский язык:

«Пришел в этот мир голым. Все время был таким, каким пришел. Габдулкарим, сын Юсуфа, со своей женой».

Часть текста на арабском языке написана с небольшой ошибкой, то есть с окончанием, указывающим на женский род (правильно будет «зәүҗәтиһ»).

Реестр арабографичных памятников на кладбище

