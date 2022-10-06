«C вечера пятницы перестали раздавать повестки работникам ОПК»

Кадровики предприятий татарстанской оборонки оформляют сотрудникам отсрочку от мобилизации и едва сдерживают наплыв молодежи

Мобилизованные до октября работники татарстанских предприятий оборонно-промышленного комплекса могут получить шанс на досрочное возвращение домой. Правительство России утвердило правила предоставления отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников ОПК. «Если в документе указано, что надо вернуть этих специалистов, мы возвращаем», — пояснил «Реальному времени» начальник отделения Татвоенкомата по работе с гражданами Сергей Котин. Пока мобилизованные граждане находятся в сборном пункте на территории «Казань-Экспо». Кто вернется к станку, не сообщается.

Квота на отсрочки в ОПК за 5 дней

Минпромторг России определил максимально возможную квоту работников ОПК, которые получат отсрочку от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. А в пятницу вышло постановление правительства РФ №1725, которое утвердило правила предоставления отсрочки этой категории граждан.

Хотя документ был опубликован в последний день сентября, фактически он заработал на этой неделе. Кадровые службы татарстанских оборонных предприятий могут начать подготовку документов на оформление отсрочки персонально для каждого работника, задействованного в исполнении гособоронзаказа.

Как следует из постановления, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации дается всем трем основным категориям сотрудников предприятия: руководителям, специалистам и рабочим, «работающим в организациях и участвующим в выполнении заданий государственного оборонного заказа». Сводный перечень предприятий ОПК, чьи работники освобождаются от частичной мобилизации, не публикуется. Во-первых, его пока нет, так как Минпромторгу РФ еще предстоит его сформировать. Причем «с разбивкой по субъектам РФ», то есть в каждом регионе министерство должно выделить определенный пул предприятий ОПК, которые задействованы в ГОЗ. А при их отборе правительство рекомендует учесть предложения ГК «Росатом» и «Роскосмоса».

Согласно постановлению, Минпромторгу России в очень короткое время предстоит подготовить сводный перечень предприятий, которые попадут под «мобилизационный зонтик». На это дается всего 5 дней со дня вступления в силу документа. К этому моменту выписки из перечня должны быть доведены до руководства Минобороны РФ, а оттуда в трехдневный срок разосланы до военных комиссариатов субъектов России.



Фото: tatarstan.ru

От каждого предприятия должны поступить списки с полным перечнем работников, которым требуется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации. Как следует из постановления, списки работников должны поступить в 3-дневный срок. В них указывается фамилия, имя и отчество граждан, год и место их рождения, категория из числа указанных в пункте 2 настоящих Правил, а также степень их участия в выполнении заданий государственного оборонного заказа.

Под бронь подпадает должность, а не работник

С первого дня частичной мобилизации Указом Президента от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» сотрудники, работающие в организациях ОПК, освобождались от мобилизации. Однако татарстанские оборонные заводы наряду с остальными предприятиями получали повестки на своих сотрудников, которые были мобилизованы. Официально их количество не называется.

По данным «Реального времени», на сборном пункте в «Казань-Экспо» находится немало специалистов ОПК. Их пытаются вернуть руководители кадровых служб предприятий. Так, удалось отозвать двух работников АО «Казанский оптико-механический завод», подтвердили на предприятии.

— Вернули, значит не было оснований забирать, — считают в руководстве КОМЗа и добавляют, что помогло вышедшее постановление правительства. — С пятницы вечера прекратили раздавать повестки нашим работникам. Как они будут трактовать, пока не готов сказать, но то, что перестали присылать повестки на все предприятия ОПК, — это факт.

Так, удалось отозвать двух работников АО «Казанский оптико-механический завод», подтвердили на предприятии. Фото: wikimedia.org/Kazaneer / CC BY-SA 3.0

Как пояснил «Реальному времени» начальник отделения «Татвоенкомата» по работе с гражданами Сергей Котин, мобилизация представителей ОПК проходила в том случае, если работник находился на должности, которая не была забронирована. «Ни Иванова, Петрова, Сидорова бронируют — бронируют должность. Ни одного человека (чья должность находится под бронью, — прим. авт.) по повестке не призвали», — заверил он. Иначе говоря, под частичную мобилизацию в первые дни попали те, кто участвует в выполнении гособоронзаказа, но его должность не была «забронирована» кадровыми службами предприятий. По словам кадровиков, одних списков недостаточно, нужно было заполнить удостоверение о брони по форме Ф-4.

С выходом президентского Указа №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» бронирование рабочих мест на предприятиях ОПК было приостановлено и уже не возможно до окончания специальной военной операции (СВО). Поэтому немало работников ОПК призывного возраста, оказавшихся на должностях без подтвержденной брони, но участвующих в ГОЗ, получили повестки и отправились на призывные комиссии.

Кроме того, под мобилизацию попали работники смежных предприятий, которые являются поставщиками необходимых комплектующих для головных исполнителей ГОЗ, и что с ними будет, пока неизвестно.

Если мобилизовали до 30 сентября

— Как только вышло постановление от 30 числа, мы начинаем по нему работать. Если в документе указано, что надо вернуть этих специалистов, мы возвращаем, — рассказал «Реальному времени» начальник отделения Татвоенкомата по работе с гражданами Сергей Котин.

Фото: tatarstan.ru

Какое количество предприятий получили бронь и отсрочку до 30 сентября, собеседник издания не сообщил: «В каждом субъекте разное количество предприятий. Не могу назвать ни количество, ни названия. Документ же выпустило не Минобороны РФ, а правительство РФ». По его словам, все организации согласно утвержденному графику подавали определенные списки, которые рассматривались в военкоматах.

— Все, кто имел бронь и им положена бронь, начали подавать списки. Но списки менялись. Почему? Кто-то после 21 числа увольнялся, кто-то устраивался, жизнь-то не остановилась. Кто приходил на бронированное место, его включали в срочном порядке и отправляли. Эти списки регулярно отслеживали, если возникал вопрос, тогда возвращали обратно на место работы, — пояснил Сергей Котин.

По словам собеседника издания, не на всех оборонных предприятиях 100% сотрудников получили бронь. «У каждого предприятия есть перечень должностей под бронью. Например, у грузчика второго разряда или посудомойщика в столовой их нет. А вообще, сейчас списки «бронированных» должностей у руководителей есть. Они знают, какие должности подлежат бронированию».

Кто сохранил всех сотрудников

Как стало известно «Реальному времени», на оборонных предприятиях одного из крупных татарстанских холдингов сохранили свои кадры: «По Татарстану ни одного работника не ушло, оборонные предприятия холдинга не потеряли ни одного сотрудника», — рассказал источник в аппарате компании. В общей сложности на этих предприятиях трудится около 2 тысяч человек.

— Сам процесс бронирования приостанавливается, но есть вопрос отсрочки для работников ОПК — это разные понятия. Бронирование — это то, что всегда велось. Это значит, должность под бронью. Это определяется Минобороны РФ, — рассказал собеседник издания. — Отсрочка — персональная, она дается на время работы. Если он устроился после объявления частичной мобилизации, то брони у него может не быть, но есть отсрочка.

Фото: tatarstan.ru

С объявлением указа о частичной мобилизации предприятия холдинга ощутили приток кадров.



— Большое количество молодых людей стали устраиваться на работу. Люди пошли узнавать, какие вакансии имеются. Удалось закрыть рядовые вакансии, вернулись те, кто ушел во время отсутствия заказов и падения заработной платы, — рассказали в компании.

Зарплата на предприятиях в связи с мобилизацией не изменилась. «Как есть индексация, так и проводится. Сварщики могут запросто до 100 тысяч получить», — заверил собеседник издания.



С каждым днем вакансий на оборонных предприятиях остается все меньше. Так, на КОМЗе их осталось всего 14, и то надо внимательно смотреть — находятся ли они «под бронью». По словам руководителей ОПК, под «мобилизационный зонтик» попадают те, кто проработал не менее 3 месяцев до объявления частичной мобилизации.

