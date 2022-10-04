Наталья Малых: «Рынок скоро «перебьет» сентябрьские минимумы — покупать пока не стоит»

Аналитик ФГ «Финам» — о панике на российском рынке акций, новых рисках и перспективах

После объявления частичной мобилизации российский рынок акций потерял в цене порядка 20%, а после сообщения о проведении референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, индекс Московской биржи опустился ниже отметки в 1900 пунктов. После вхождения новых регионов в Россию Запад не преминул ответить новыми санкциями. Каких новых потрясений ждать рынку в авторской колонке для «Реального времени» рассуждает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.



В ожидании новых санкций

В последней декаде сентября российский рынок акций пошатнула серия новостей, которые обрушили его почти на 20%, а в моменте падение достигало 24%. Были объявлены референдумы в четырех областях Юго-Восточной Украины и частичная мобилизация, что означает новый виток эскалации в конфликте. В корпоративной жизни правительство сообщило о том, что планирует увеличить налоговую нагрузку на экспортные сырьевые компании. И сейчас Индекс МосБиржи торгуется ниже психологической отметки 2 000 пунктов.

После референдумов и вхождения этих областей в состав России логично ожидать новых санкций как от ЕС, так и от США. Вероятнее всего, будет расширен список ограничений против отдельных лиц и бизнесов, а также санкций против финансовой отрасли. По сообщению WSJ, санкции могут затронуть АСВ, платежную систему «Мир», НКЦ и НРД, а также могут отключить от SWIFT еще некоторые банки и запретить ввоз некоторых товаров. Запад также не оставляет надежд ввести ценовой «потолок» на российскую нефть в начале декабря, когда вступает в действие эмбарго ЕС. При этом Европейский союз может отменить запрет на транспортировку цемента, удобрений и другой продукции из России.

Повышение налогов будет ограничивать восстановление рынка

Большее влияние на рынок может оказать повышение налогов на экспортные сырьевые компании и частичная мобилизация. Планы правительства профинансировать государственные расходы для финансирования бюджетного дефицита за счет экспортеров сырьевых товаров вполне понятны. В следующем году власти рассчитывают собрать с недропользователей около 1,4 трлн рублей и суммарно до 2025 года — 3 трлн рублей.

Детали пока неизвестны, но это может коснуться поставщиков угольных, нефтегазовых компаний, а также производителей удобрений. Высокая стоимость этих товаров на фоне продовольственного и энергетического кризиса открывают возможность заработать сверхприбыли, и даже в случае увеличения налоговой нагрузки, компании не должны стать убыточными, просто прибыль уменьшится. Для акционеров компаний, в свою очередь, это негативная карта — чем выше налоги, тем меньше ее капитализация и меньше пространства для выплаты. С учетом того, что наш рынок акций имеет серьезный сырьевой уклон, повышение налогов будет ограничивать восстановление.



Фото piqsels.com

Частичная мобилизация в моменте спровоцировала резкую распродажу из-за потребности в ликвидности для перекладывания ее в менее рискованные варианты или даже для эмиграции. Далее это событие окажет влияние на потребительский рынок — люди, скорее всего, снизят выборочное потребление и будут больше сберегать.



Стоит пересмотреть свои риски

Как будет двигаться рынок дальше? С учетом высокой неопределенности и эскалации конфликта сейчас нет драйверов для разворота и какого-то существенного ралли. Вероятно, что рынок в скором времени «перебьет» сентябрьские минимумы, и поэтому покупать пока не стоит, даже если очень хочется. Стоит пересмотреть свои риски, и если акции занимают львиную долю в портфеле, то имеет смысл снизить уровень риска и переложить частично в дружественную валюту, золото в слитках или цифровом виде или гособлигации.

V-образный разворот сейчас выглядит фантастическим сценарием — для этого нужно, чтобы случилось что-то очень хорошее. Больше шансов увидеть боковик в районе минимумов — это мой базовый сценарий. Поэтому среднесрочные инвестиции или даже краткосрочные спекуляции могут иметь больше смысла.

Фото: Максим Платонов

Можно, конечно, делать постепенные долгосрочные вложения, но нужно понимать, что ждать придется очень долго, и деньги будут по сути заморожены на длительное время. Именно военный успех России будет определять результат инвестиций, а экономика со временем адаптируется — у нас есть ресурсы для этого и сторонники в развивающихся странах, которые хотят торговать с РФ. В случае успеха на мировой арене на российский рынок капитала также можно ожидать поступления иностранной ликвидности из дружественных стран, в основном из азиатских и ближневосточных фондов. Сейчас для них риски высоки, но в будущем после завершения конфликта прямые и портфельные инвестиции в наш рынок могут быть интересны в попытке диверсифицировать свои вложения в незападные активы из-за риска санкций, как это было с российскими резервами.



Наталья Малых