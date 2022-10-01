С железнодорожной станции Свияжск снимут статус выявленного памятника
Построенный в XIX веке вокзал был деревянным, но он и другие старинные постройки на сегодня утрачены
Эксперты посчитали, что комплекс железнодорожной станции Свияжск в Зеленодольском районе нецелесообразно включать в реестр памятников, поскольку исторические постройки здесь не уцелели — сплошь новострой. Государственную историко-культурную экспертизу объекта начали еще в конце августа, и работы шли почти месяц. Оригинальная станция, построенная в конце XIX века, была деревянной. Сегодня же на ее месте — относительно новое кирпичное здание. От старого вокзала уцелело лишь 4% фундамента. Об интересной истории станции, которая пережила и белогвардейскую атаку Владимира Каппеля, и конную переправу через Волгу, и визит Льва Троцкого — в материале «Реального времени».
«Выявленный объект культурного наследия утрачен»
Эксперты должны были доказать или опровергнуть возможность включения станции Свияжск в Единый государственный реестр памятников. Что интересно, заказала экспертизу не местная компания, а осетинская «Барса» из Моздокского района республики Северная Осетия — Алания. Главным экспертом выступила Лейсан Ахтямова, руководитель группы реставрации ГУП «Татинвестгражданпроект». Для экспертизы были подняты фонды Национального архива РТ, документы Национальной библиотеки имени Н.И. Лобачевкого, Национальной библиотеки РТ, а также материалы, предоставленные Министерством культуры РТ и Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия и ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана».
Любопытно, что железнодорожная станция Свияжск впервые была поставлена под государственную охрану еще 20 лет назад, в 2002 году, на основании списка вновь выявленных объектов РТ, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Однако предмет охраны комплекса не был определен и утвержден, как и границы территории комплекса железнодорожной станции. Мало того: «На сегодняшний день выявленный объект культурного наследия утрачен. На земельном участке размещено современное здание железнодорожного вокзала 1998 года постройки. Собственником объекта является ОАО «Российские железные дороги», — говорится в акте госэкспертизы.
Сохранилось лишь 4% оригинального фундамента
Почему комплекс был поставлен на охрану в 2002 году как выявленный объект культурного наследия, если к тому моменту уже 4 года на месте старого вокзала стоял новый, неизвестно. Зато известно, что старое здание было деревянным, тогда как новое построили из красного кирпича. Характерно и то, что, по словам экспертов, от первоначального объекта уцелел только фундамент старого здания, да и то — всего 4%. По всем остальным пунктам, от наружных стен и перекрытий до фасадной части и интерьеров, — 100% утрат.
Необходимость в экспертизе была продиктована намерением осетинской фирмы «Барса» провести ряд работ на объекте: установить систему видеонаблюдения на вокзале, проложить кабель, смонтировать новые опоры освещения. А так как вокзал в статусе выявленного памятника, компания вынуждена была обратиться с заявлением в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
Почему рядом со Свияжском построили станцию
Как пишет эксперт, согласно паспорту памятника истории и культуры (еще советскому, от 1990 года, когда деревянный вокзал существовал), комплекс зданий станции Свияжск был вытянут цепочкой вдоль дорожного полотна, сформировавшегося на участке в 1892—1893 годах в центре села Нижние Вязовые Зеленодольского района. Сам поселок располагался на правом берегу Волги у пересечения реки, железной дороги и старого плечам автомагистрали Нижний Новгород — Казань. Сама станция Свияжск расположена в средней части территории, ограниченной Казанью (40 км до вокзала) и Зеленодольском (3—5 км), и именно вокруг нее сосредоточена основная производственная, торговая и культурная деятельность: ветки железной дороги от станции уходят в трех направлениях (Москва, Казань, Ульяновск).
Село гораздо старше станции Свияжск, его начали заселять еще в 1555 году. До 1920 года Нижние Вязовые входили в Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губернии. Затем были в составе Свияжского кантона Татарской АССР, до 1931 года — в Верхнеуслонском районе, а с февраля 1963 года перешли в Зеленодольский район.
Как строились первые железнодорожные станции в царской России
Нижние Вязовые относятся к одному из старейших поселений Казанского Поволжья. При этом их выгодное месторасположение позволило развиваться окружающей территории, когда с ростом числа железных дорог еще в Российской империи появились стандартные типовые проекты как для вокзалов и станций, так и для технических зданий. Отдельно — для обслуживания пассажиров, отдельно — для обслуживания подвижного состава. Возводились паровозные депо, мастерские, жилые дома для персонала, обслуживающего железные дороги, сторожевые будки, водонапорные башни, семафоры, колонки. В 1870-е годы по тем же типовым проектам начали строить паровозные сараи (они и стали впоследствии депо), вагонные мастерские и кузницы.
Причем сами станции были разделены на четыре класса. К первым двум отнесли только Москву, Петербург и некоторые губернские города — там, что любопытно, строительству станций и вокзалов предшествовали архитектурные конкурсы (то есть, они-то не были типовыми). Участникам ставили задачу добиться неповторимости и новизны проекта. А вот станции III и IV класса — строились по типовым архитектурным проектам.
Та же станция Свияжск была построена в 1892—1893 годах акционерным обществом Московско-Казанской железной дороги благодаря главному строителю линии Рязань — Казань инженеру А.И. Антоновичу, начальнику участка Алатырь — Казань П. Житницкому и инженеру участка Свияжск — Тюрлема Н. Баталину. То есть, как мы видим, уже тогда станция обслуживала не одно направление.
Путейский околоток, амбулатория, водонапорная башня
Саму станцию построили в 12 км от одноименного городка Свияжск и назвали ее так из соображений престижа, как так Свияжск «был крупным религиозным центром Среднего Поволжья». Остров-град уже в XIX веке называли в народе «монастырским городом», к тому моменту многие первоначально деревянные церкви и монастыри Свияжска стали каменными. А 9 июля 2017 года решением комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО архитектурный ансамбль Свияжского Успенского монастыря был включен в Список всемирного наследия.
Сегодня станция Свияжск — если бы ее не перестроили из деревянной в кирпичную, как когда-то перестроили деревянные церкви в каменные — могла бы дать наглядную картину железнодорожного развития XIX века. Она включала в себя не только сам центральный корпус, но и путейский околоток, амбулаторию, кондукторский резерв, волжскую железнодорожную переправу, водонапорную башню. Внутри главного корпуса располагался буфет, вокзал, телеграф, товарная контора, зал ожидания и касса. Стоит отметить, что здание не было просто построено из бревен: срубные конструкции были обшиты горизонтальным тесом, углы обработаны лопатками, опоясывал его резной фриз. Фактически все объекты были деревянными, за исключением, по понятной причине, водонапорной башни — она была кирпичной и предназначалась для обеспечения паровозов.
- Станция Свияжск. Фото 1970-х г.
- Станция Свияжск. Фото 1970-х г.
- Станция Свияжск. Фото 1990 г. Источник: паспорт памятника истории и культуры
- Мемориальная табличка на здании вокзала. Фото 1990 г. Источник: паспорт памятника истории и культуры
От атаки Каппеля до средней школы и первых электропоездов
Станция — место исторических событий: в августе — сентябре 1918 года она стала временным губернским центром и главным штабом боевых действий Красной Армии с белочехами под Казанью. Для этого была создана 5-я армия, что не помешало 29 августа добровольческому отряду Каппеля наступить на станцию. Но после оперативного совещания под председательством, кстати говоря, Льва Троцкого белогвардейцы были разгромлены. Уже в советские времена на конном дворе с конюшнями (рядом с ним стояли контора и общежитие конюхов волжской переправы) разместили начальную школу для детей железнодорожников, а в 1935 году школа стала всеобщей и средней.
Саму же станцию расширили, добавив шесть путей, в военные годы, например, появилась линия на Ульяновск, существующая и поныне. Но только в 1970-х началось движение пригородных электропоездов, и лишь к 1986 году все поезда перешли на электротягу (то есть до этого еще можно было увидеть обычные паровозы). Собирались делать большую реконструкцию, чему, очевидно, помешал распад СССР. Однако в 1996 году старое здание вокзала с прилегающей вспомогательной застройкой снесли и почти сразу же начали строить новое — открыли его уже через два года, буквально за пару недель до дефолта 1 августа 1998 года, при участии первого президента республики Минтимера Шаймиева. Открытие нового вокзала приурочили к Дню железнодорожника.
комментарии