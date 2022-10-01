С железнодорожной станции Свияжск снимут статус выявленного памятника

Построенный в XIX веке вокзал был деревянным, но он и другие старинные постройки на сегодня утрачены

Фото: использовано фото из акта госэкспертизы

Эксперты посчитали, что комплекс железнодорожной станции Свияжск в Зеленодольском районе нецелесообразно включать в реестр памятников, поскольку исторические постройки здесь не уцелели — сплошь новострой. Государственную историко-культурную экспертизу объекта начали еще в конце августа, и работы шли почти месяц. Оригинальная станция, построенная в конце XIX века, была деревянной. Сегодня же на ее месте — относительно новое кирпичное здание. От старого вокзала уцелело лишь 4% фундамента. Об интересной истории станции, которая пережила и белогвардейскую атаку Владимира Каппеля, и конную переправу через Волгу, и визит Льва Троцкого — в материале «Реального времени».

«Выявленный объект культурного наследия утрачен»



Эксперты должны были доказать или опровергнуть возможность включения станции Свияжск в Единый государственный реестр памятников. Что интересно, заказала экспертизу не местная компания, а осетинская «Барса» из Моздокского района республики Северная Осетия — Алания. Главным экспертом выступила Лейсан Ахтямова, руководитель группы реставрации ГУП «Татинвестгражданпроект». Для экспертизы были подняты фонды Национального архива РТ, документы Национальной библиотеки имени Н.И. Лобачевкого, Национальной библиотеки РТ, а также материалы, предоставленные Министерством культуры РТ и Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия и ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана».

1 / 6 из акта госэкспертизы

из акта госэкспертизы

из акта госэкспертизы

из акта госэкспертизы

из акта госэкспертизы

из акта госэкспертизы

Любопытно, что железнодорожная станция Свияжск впервые была поставлена под государственную охрану еще 20 лет назад, в 2002 году, на основании списка вновь выявленных объектов РТ, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Однако предмет охраны комплекса не был определен и утвержден, как и границы территории комплекса железнодорожной станции. Мало того: «На сегодняшний день выявленный объект культурного наследия утрачен. На земельном участке размещено современное здание железнодорожного вокзала 1998 года постройки. Собственником объекта является ОАО «Российские железные дороги», — говорится в акте госэкспертизы.

Сохранилось лишь 4% оригинального фундамента

Почему комплекс был поставлен на охрану в 2002 году как выявленный объект культурного наследия, если к тому моменту уже 4 года на месте старого вокзала стоял новый, неизвестно. Зато известно, что старое здание было деревянным, тогда как новое построили из красного кирпича. Характерно и то, что, по словам экспертов, от первоначального объекта уцелел только фундамент старого здания, да и то — всего 4%. По всем остальным пунктам, от наружных стен и перекрытий до фасадной части и интерьеров, — 100% утрат.

Необходимость в экспертизе была продиктована намерением осетинской фирмы «Барса» провести ряд работ на объекте: установить систему видеонаблюдения на вокзале, проложить кабель, смонтировать новые опоры освещения. А так как вокзал в статусе выявленного памятника, компания вынуждена была обратиться с заявлением в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Почему рядом со Свияжском построили станцию

Как пишет эксперт, согласно паспорту памятника истории и культуры (еще советскому, от 1990 года, когда деревянный вокзал существовал), комплекс зданий станции Свияжск был вытянут цепочкой вдоль дорожного полотна, сформировавшегося на участке в 1892—1893 годах в центре села Нижние Вязовые Зеленодольского района. Сам поселок располагался на правом берегу Волги у пересечения реки, железной дороги и старого плечам автомагистрали Нижний Новгород — Казань. Сама станция Свияжск расположена в средней части территории, ограниченной Казанью (40 км до вокзала) и Зеленодольском (3—5 км), и именно вокруг нее сосредоточена основная производственная, торговая и культурная деятельность: ветки железной дороги от станции уходят в трех направлениях (Москва, Казань, Ульяновск).

Село гораздо старше станции Свияжск, его начали заселять еще в 1555 году. До 1920 года Нижние Вязовые входили в Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губернии. Затем были в составе Свияжского кантона Татарской АССР, до 1931 года — в Верхнеуслонском районе, а с февраля 1963 года перешли в Зеленодольский район.

Торжественно украшенный поезд на станции Свияжск в честь открытия Романовского моста. Фото 1913 г.

Как строились первые железнодорожные станции в царской России

Нижние Вязовые относятся к одному из старейших поселений Казанского Поволжья. При этом их выгодное месторасположение позволило развиваться окружающей территории, когда с ростом числа железных дорог еще в Российской империи появились стандартные типовые проекты как для вокзалов и станций, так и для технических зданий. Отдельно — для обслуживания пассажиров, отдельно — для обслуживания подвижного состава. Возводились паровозные депо, мастерские, жилые дома для персонала, обслуживающего железные дороги, сторожевые будки, водонапорные башни, семафоры, колонки. В 1870-е годы по тем же типовым проектам начали строить паровозные сараи (они и стали впоследствии депо), вагонные мастерские и кузницы.

Причем сами станции были разделены на четыре класса. К первым двум отнесли только Москву, Петербург и некоторые губернские города — там, что любопытно, строительству станций и вокзалов предшествовали архитектурные конкурсы (то есть, они-то не были типовыми). Участникам ставили задачу добиться неповторимости и новизны проекта. А вот станции III и IV класса — строились по типовым архитектурным проектам.

Та же станция Свияжск была построена в 1892—1893 годах акционерным обществом Московско-Казанской железной дороги благодаря главному строителю линии Рязань — Казань инженеру А.И. Антоновичу, начальнику участка Алатырь — Казань П. Житницкому и инженеру участка Свияжск — Тюрлема Н. Баталину. То есть, как мы видим, уже тогда станция обслуживала не одно направление.

Станция Свияжск. Фото 1913 г. Источник: А.М. Турунов. Объекты культурного наследия Республики Татарстан

Путейский околоток, амбулатория, водонапорная башня

Саму станцию построили в 12 км от одноименного городка Свияжск и назвали ее так из соображений престижа, как так Свияжск «был крупным религиозным центром Среднего Поволжья». Остров-град уже в XIX веке называли в народе «монастырским городом», к тому моменту многие первоначально деревянные церкви и монастыри Свияжска стали каменными. А 9 июля 2017 года решением комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО архитектурный ансамбль Свияжского Успенского монастыря был включен в Список всемирного наследия.

Сегодня станция Свияжск — если бы ее не перестроили из деревянной в кирпичную, как когда-то перестроили деревянные церкви в каменные — могла бы дать наглядную картину железнодорожного развития XIX века. Она включала в себя не только сам центральный корпус, но и путейский околоток, амбулаторию, кондукторский резерв, волжскую железнодорожную переправу, водонапорную башню. Внутри главного корпуса располагался буфет, вокзал, телеграф, товарная контора, зал ожидания и касса. Стоит отметить, что здание не было просто построено из бревен: срубные конструкции были обшиты горизонтальным тесом, углы обработаны лопатками, опоясывал его резной фриз. Фактически все объекты были деревянными, за исключением, по понятной причине, водонапорной башни — она была кирпичной и предназначалась для обеспечения паровозов.

1 / 4 Станция Свияжск. Фото 1970-х г.

Станция Свияжск. Фото 1970-х г.

Станция Свияжск. Фото 1990 г. Источник: паспорт памятника истории и культуры

Мемориальная табличка на здании вокзала. Фото 1990 г. Источник: паспорт памятника истории и культуры

От атаки Каппеля до средней школы и первых электропоездов

Станция — место исторических событий: в августе — сентябре 1918 года она стала временным губернским центром и главным штабом боевых действий Красной Армии с белочехами под Казанью. Для этого была создана 5-я армия, что не помешало 29 августа добровольческому отряду Каппеля наступить на станцию. Но после оперативного совещания под председательством, кстати говоря, Льва Троцкого белогвардейцы были разгромлены. Уже в советские времена на конном дворе с конюшнями (рядом с ним стояли контора и общежитие конюхов волжской переправы) разместили начальную школу для детей железнодорожников, а в 1935 году школа стала всеобщей и средней.

Саму же станцию расширили, добавив шесть путей, в военные годы, например, появилась линия на Ульяновск, существующая и поныне. Но только в 1970-х началось движение пригородных электропоездов, и лишь к 1986 году все поезда перешли на электротягу (то есть до этого еще можно было увидеть обычные паровозы). Собирались делать большую реконструкцию, чему, очевидно, помешал распад СССР. Однако в 1996 году старое здание вокзала с прилегающей вспомогательной застройкой снесли и почти сразу же начали строить новое — открыли его уже через два года, буквально за пару недель до дефолта 1 августа 1998 года, при участии первого президента республики Минтимера Шаймиева. Открытие нового вокзала приурочили к Дню железнодорожника.