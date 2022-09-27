«Реальное время Live»: отсрочка от мобилизации, что взять с собой в военкомат
Как мы и предсказывали в первом прямом эфире о мобилизации, министерства и ведомства России включились в гонку предложений о предоставлении отсрочки от мобилизации для специалистов самых разных отраслей. Быстрее всех оказалось Минцифры, которое сулит бронь для имеющих дипломы по 195 специальностям, включая рекламу и PR. Кому положена отсрочка от мобилизации, каковы итоги референдумов на Донбассе, что взять с собой в военкомат и о многом другом — говорим в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.
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