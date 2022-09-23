Гид по улице Пушкина: хореография, авиация, химия

Прогулки по Правой Театральной. Часть 2-я

Площадь Свободы, которую мы пересекаем в путешествии по Пушкина, до революции называлась Театральной и не так поражала в размерах, поскольку сам театр располагался в районе памятника Ленину. Впервые площадь сформировалась благодаря регулярному плану застройки Кафтырева в 1768 году, а название получила в 1838 году, уже по проекту Фомы Петонди, к тому времени здесь уже с 1802 года строили театры. Также здесь проходили воинские учения и экзекуции.

Театр оперы и балета (площадь Свободы, 2)

Сначала театр был деревянный и крепостной. Содержал его Павел Есипов, собравший труппу сначала в селе Юматовка Свияжского уезда, а в 1798-м выпросивший у императора Павла I разрешение на право организации в Казани городского публичного театра. К 1810-му разорился, субсидии просил, но не получил, в 1814-м умер, а здание разобрали в 1815-м. Следующий деревянный театр построил другой антрепренер Петр Соколов из Харькова. Ставил в том числе «Горе от ума» и «Ревизора». Здание сгорело в 1842-м, Соколов уехал в Уфу, а потом в Екатеринбург. Через десять лет появился каменный театр, который горел в 1860-м и 1874-м, а потом в 1919-м. Советский театр должны были построить к концу 1930-х, но все средства пошли на фронт, так что стройка возобновилась в 1948 году. Театр оперы открылся в 1956 году. Исмагил Гайнутдинов превратил наработки москвичей Николая Круглова и Николая Скворцова в образец татарской архитектуры за счет активного использования национальных орнаментов — не только снаружи, но и внутри здания.

Фото: Максим Платонов

Дом «Электроприбора» (Пушкина, 58)

Дом 1952 года построен для работников завода, открывшегося под названием «Авиаприбор» в Москве и выпускавшего авиационные приборы собственной разработки. В 1941-м завод эвакуировали в Казань, он начал работать не только для летчиков, но и для для танковой, судостроительной промышленности. Свое нынешнее название получил в 1967 году.

Фото: yandex.ru/maps

Дом Крестовникова (Пушкина, 56)

Дом и флигель 1876 года постройки — одного из братьев Крестовниковых, Константина Константиновича, одного из семерых детей Константина Козьмича, чей отец, переславский купец 1-й гильдии, основал эту династию бизнесменов. Крестовниковы открыли в 1855 году завод по производству стеариновых свечей и мыла в конце нынешней улицы Тукая. Константин уехал в Москву в 1880-е, а дом продал помещику Гроссу. В 1940-е здесь был госпиталь. После — подразделения института усовершенствования врачей, а с 1998 года — подразделения Академии наук Татарстана.

Фото: wikimapia.org

Дом Федора Никифорова — Виктора Парамонова (Пушкина, 54)

Дом на углу с Горького был известен в советское время как помещение казанской публичной библиотеки, куда ходил Ленин. Владел им сначала купец Федор Никифоров, а с 1880-х годов — Владимир Парамонов, перестроивший его силами Петра Романова и превративший в доходный, в частности на первом этаже работали мастерские и конторы. В советское время здесь жили люди и располагались точки обслуживания населения.

Фото: Максим Кокунин / realnoevremya.ru

Державинский и Николаевский сады

От Державинского остался клочок земли, а раньше он был раз в пять больше. Основали его в 1872 году. Памятник Гавриле Державину стоял там же, примерно, где сейчас находится Ленинский монумент. Перед памятником находился фонтан. Далее начиналась Николаевская площадь. В конце XVIII века это была Кузнечная площадь с кузницами и озером. Когда сгорел театр в 1842-м, на этом месте возникла площадь, названная в честь Николая I, с лавками и развлечениями. Когда в 1890-м здесь провели Всероссийскую научно-промышленную выставку (строил здание архитектор Генрих Руш), то после, в 1891-м, разбили сад. Фонтан появился в 1894 году. Сейчас это Ленинский или Университетский сад. На месте туалета в углу стояло питейное заведение торгового дома «Наследники Д.И. Вараксина», которым поначалу владел городской глава (был пару лет), а также глава Казанского водочного завода Дмитрий Вараксин. Завод находился в начале Спартаковской улицы. Кстати, место, где сейчас стоит памятник Бутлерову — это остатки площади.