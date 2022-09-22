Дом, где родился профессор Газиз Губайдуллин: джадидист, историк, репрессированный

История здания на улице Зайни Султана

Фото: Дмитрий Кояш/photobuildings.com / BY-ND

Улица Зайни Султана — одна из тех занятных коротких улиц, на которой, кажется, ничего и не сохранилось, о чем можно было бы написать целую статью. Про медресе «Марджания», Первую соборную мечеть, стоящие на пересечении одновременно и с Насыри, и с Шигабутдина Марджани, и так сочинено немало, пряничная фабрика требует отдельного исследования, покосившийся дом №10 некоего купца Музаффарова — пример халатного отношения к имуществу. Самое примечательное здание на улице имени актера и режиссера — это двенадцатый.

Сабит-Салих-Абдулгазиз



Вообще, до революции улица называлась 1-я Поперечно-Захарьевская (Захарьевской была Насыри) или просто Поперечная 1-я улица. Пишут, что в 1914-м появилось название Марджанийский переулок, но у народа оно не прижилось, потом была улица Поперечно-Насыри, а с 1958 года — Зайни Султана.

Зайни Губайдуллович играл в первой татарской труппе «Сайяр», организовывал после революции студии в Астрахани и Самаре, 2 года руководил Татарским театральным техникумом, потом, сменив несколько мест жительства, снова вернулся в Казань и стал актером Татарского академического. Жил он на третьем этаже дома на ул. Лобачевского, 4. Среди его ролей — Городничий в «Ревизоре», аферист-Сиразетдин в «Банкроте», Ишан в «Голубой шали», Лука в спектакле «На дне» и другие программные персонажи.

Дом №12 принадлежал Салиху Губайдуллину. Он родился 20 июля 1862 года в семье купца второй гильдии. У его отца Сабита было свое мануфактурное производство. Салих учился в медресе у Марджани, а потом взялся за дело родителя, расширил производство, начал выпускать шинельное сукно, текстиль, занялся доходным бизнесом (дом Меркулова-Губайдуллина расположен по адресу: ул. Островского, 53, еще один занимал часть территории Госбанка). После революции проживал в Баку и Махачкале, скончался в 1935-м.

Газиз Губайдуллин. Фото: archive.gov.tatarstan.ru

Казавшийся, на первый взгляд, достаточно прогрессивным Салих абый, тем не менее, был глубоко религиозным человеком. Его сын Абдулгазиз, который родился 15 (27) июня 1987 года, учился в медресе «Халидия», которое работало при «Голубой мечети» и находилось в доме Абдульманнафа Мустакимова, в районе ул. Фатиха Карима, неподалеку от нынешнего магазина «Бәхетле». Было оно заведением консервативным, к тому же к приходу мечети относились мещане и бывшие крестьяне. Также здесь учились драматург Галиасгар Камал и поэт Габдрахман Сунгати. Кстати, одно из названий медресе — «Айтугановское» (из этого рода происходила мать Газиза). В детстве мальчуган за свой быстрый ум и ловкость получил прозвище «Тыр-тыр Вафа».

Как водится в медресе тех лет, в нем сформировалось продвинутое движение студентов-шакирдов, ратовавших за реформы. Газиз сначала научился читать по-турецки, узнал про Жюря Верна, Вольтера и Руссо, а потом заинтересовался и русским языком. Реформа по-арабски «Эль-Ислах», так называлась газета, чья редакция находилась по адресу: ул. Тукая, 63. Работали в ней Габдулла Тукай и Фатих Амирхан, а спонсировал, тратя деньги отца, Газиз.



Личное дело студента Казанского университета Г. Губайдуллина 1910—1917 гг. Фото: archive.gov.tatarstan.ru

Клуб «Суббота»

Сын Газиза Сальман, кандидат биологических наук, оставил воспоминания об отце, благодаря чему мы можем узнать о нем многое. Губайдуллин ходил и в кружок «Шимбә», в который входили молодые татары, учившиеся и работавшие вне Татарской слободы, от Мулланура Вахитова до Рабиги Габитовой, в которую Губайдуллин был влюблен, но она ответила, что любит офицера, погибшего на русско-японской войне 1905 года. После у Газиза появился другой интерес — сестра будущего революционера Гафура Кулахметова Суфия. Когда отец узнал, что сын хочет на ней жениться, то швырнул ему в лоб конфорку от самовара. Остался шрам на всю жизнь.

Словом, действия первенца не оставались без внимания, но сыну удалось-таки закончить обучение в третьей мужской гимназии, находившейся в нынешнем Катановском переулке, проучиться год на юридическом факультете (на вступительных экзаменах его сочинение было признано лучшим), а потом перейти на историко-филологический факультет, жениться на Рабиге Казаковой (ее отец Мухаметшакир жил в доме на ул. Насыри, 3, а первое свидание им устроил в театре все тот же Гафур Кулахметов), начать преподавать в «Мухаммадие» и в Троицке. До революции он успел поработать в журнале «Аң», публикуя работы по истории, литературе, свои прозаические опыты. Газиз прекрасно владел тюркскими языками, говорил на арабском, персидском, русском, немецком, французском. В частности, в это время появляется его работа «Положение женщины у тюрко-татарских народов с древнейших времен до Тимура».



Типографский экземпляр научного труда Г. Губайдуллина. Фото: archive.gov.tatarstan.ru

Бакинский профессор

После революции Губайдуллин также преподает и пишет, его биография — это огромный список публикаций, назначений, городов. Он выпускает такие книги, как «История Древнего мира», «История религий», «История России», заканчивает аспирантуру, преподает в Восточном педагогическом институте. Первый раз его арестовывают по ложному доносу 13 сентября 1921 года («созыв нелегального собрания комитета помощи голодающим»), но 10 ноября выпускают. Губайдуллин издает «Историю татар», «Происхождение татар и Золотая Орда», исследует взаимоотношения соплеменников и Пугачева. С литературоведом Гали Рахимом он пишет «Историю татарской литературы. Древний период» и «Историю татарской литературы. Период феодализма».



В 1925-м Губайдуллины уезжают в Баку, здесь Газиз создает восточные факультеты в Азербайджанском университете и Высшем педагогическом институте. В первом он работает деканом восточного факультета, заведующим кафедрой истории тюрко-татарских народов, позже заведует кафедрой истории Ближнего Востока, еще он профессор кафедры мусульманского Востока Самаркандского высшего педагогического института. В 1927-м он становится первым среди татар профессором. В 1930—1931 году Губайдуллин читает лекции в Московском университете, работает в Кабардино-Балкарском педагогическом институте, после чего, в 1934-м, возвращается в Казань, потом — вновь едет в Баку.

Фото из уголовного дела/wikipedia.org

В феврале 1937 года, после увольнения из Национального архивного управления Азербайджанской Республики — новый донос. Губайдуллина обвиняют в том, что он является агентом германской, японской и турецкой разведок, членом «Центра Всесоюзной контрреволюционной пантюркистской организации «Идель-Урал», которая готовила «вооруженное отторжение национальных республик от СССР и создание единого тюркского государства». Историка и архивиста расстреляли 13 октября 1937 года. Реабилитировали 16 марта 1957-го. Его жена Рабига получает 5 лет исправительно-трудовых колоний, которые проводит в Карлаге. Как пишет старший сын Газиза Сальман, он и братья- близнецы Микаиль и Исрафиль оказались «как на необитаемом острове».

В 2002-м издательство «Рухият» выпустило сборник материалов о жизни историка. Но также мы советовали бы почитать пьесу Фатиха Амирхана «Яшьләр» («Молодежь»). Написал он ее в 1909 году, в 23 года. Главные герои — это члены семьи Губайдуллиных, однако у драматурга конфликт обострен до предела: сын, не выдерживая давления отца и не соглашаясь с тем, что его сестру выдают замуж, уходит из дома. Также интересна вторая часть, где молодые татары общаются в саду «Эрмитаж», вставляя, чтобы казаться более модными, русские слова в родную речь. Амирхан умер в 1926 году. Ну а в доме Губайдуллиных долгое время находился советский опорный пункт милиции.