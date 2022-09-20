День в истории: Бестужевские курсы, Каннский фестиваль, Камский тракторный завод

Чем примечательна дата 20 сентября?

Фото: из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Сегодня, 20 сентября, в России — День рекрутера. 20 сентября в ТАССР решили строить Камский тракторный завод, Фердинанд Магеллан отправился в кругосветное путешествие, в Петербурге открыли первую в стране консерваторию и Бестужевские женские курсы, во Франции стартовал первый Каннский кинофестиваль, а Кремлевский мост признали аварийным. Родились мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен, биолог-анатом, преподаватель Казанского университета Петр Лесгафт, композитор Загид Хабибуллин, выпускник Казанского университета, нарком здравоохранения РСФСР Николай Семашко, киноактриса и певица Софи Лорен. Умерли биолог Виктор Попов, композитор Ян Сибелиус, первая леди СССР Раиса Горбачева, космонавт Герман Титов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

КамТЗ — в Елабуге

20 сентября (3 октября по новому стилю) 1910 года в Орске родился Загид Хабибуллин. Учился в Казани в музыкальном техникуме, работал скрипачом и заведующим музыкальной частью рабочего театра Казанского льнокомбината (театр Алафузова), после поступил на композиторское отделение рабфака при Московской консерватории. Один из известнейших песенников — он соавтор таких композиций, как «Бормалы су», «Казах дустыма», обработок народных песен «Сарман» и «Су буйлап».



Состав Союза композиторов ТАССР во второй половине 1940-х годов. Первый ряд (слева направо): Юрий Виноградов, Назиб Жиганов, Салих Сайдашев, Мансур Музафаров, Александр Ключарев. Второй ряд: Андрей Рыжкин, Хуснул Валиуллин, Альберт Леман, Загид Хабибуллин, Джаудат Файзи. Фото из фондов Национальной библиотеки РТ

20 сентября 1980 года скончался биолог Виктор Попов, организатор систематического учета животных Волжско-Камского региона по единой унифицированной методике и организатор кафедры охраны природы в КГУ, первой в России. В семье он был десятым ребенком, в семь лет лишился матери, в 15 — отца. Учится в Казанском институте сельского хозяйства и лесоводства. Работал, в частности, в Комиссии по охране природы, спасая многие территории от прямого хозяйственного использования.



20 сентября 1984 года было принято совместное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве в Елабуге масштабного комплекса заводов производственного объединения «Камский тракторный завод», на котором планировалось выпускать универсальные пропашные тракторы мощностью 150 лошадиных сил с использованием дизельных двигателей и прочей унификации с запущенным на полную мощность соседним комплексом заводов грузовых автомобилей и дизелей КАМАЗ. Строить завод предполагалось вместе с жилыми домами, объектами социально-культурного, бытового и коммунального назначения. 26 октября экскаваторщик Лутфулла Ишмурзин вытащил первый ковш грунта под фундамент жилого дома, который был сдан 30 октября 1985-го.

20 сентября 1984 года признали аварийным Кремлевский (Ленинский) мост, эксплуатируемый с 1957 года. Железобетонный трехпролетный Кремлевский транспортный мост имел длину 142 метра и ширину около 25 метров (ширина проезжей части — 19,6). Еще в ходе строительства началась просадка левобережного устоя моста, а в 1984 году мост признали аварийным, после чего потребовалось укрепить основания опор.



Фото: Максим Платонов

20 сентября 2021 года «Реальное время» писало, что жители казанского микрорайона «Солнечный город» вторую неделю страдают от сильного запаха газа. Он стоит не в домах, а на улице, но это все равно внушает тревогу: во-первых, людям не нравится дышать загрязненным воздухом, во-вторых, если это газ, он может скапливаться где-нибудь в низинке на местности и в конце концов рвануть. Но это почему-то не вызывает должной озабоченности ни у кого, кроме жителей микрорайона.

Консерватория — для Чайковского

20 сентября 1862 года в Петербурге открылась первая в России консерватория, которая стала первым в России высшим музыкальным учебным заведением. Первым артистическим директором консерватории стал Рубинштейн, которому сразу же был пожалован чин действительного статского советника. Он же стал профессором по классу фортепиано. Профессорами были и другие выдающиеся музыканты. В первый год было принято 179 учеников. Первым выпускником по классу композиции стал Петр Чайковский, который окончил консерваторию в 1865 году с большой серебряной медалью.

20 сентября 1878 года в Петербурге открыли Бестужевские курсы, одно из первых женских высших учебных заведений в России. Название они получили в честь первого директора — профессора Константина Бестужева-Рюмина. Курсы работали в здании Александровской женской гимназии на Гороховой улице, 20. На них поступило 468 постоянных слушательниц и 346 вольнослушательниц.

Фото: wikipedia.org

Магеллан поплыл

20 сентября 1519 года мореплаватель Фердинанд Магеллан отправился в кругосветное путешествие. Он отбыл из порта Санлукар во главе флотилии из пяти судов («Тринидад», «Сан-Антонио», «Сантьяго», «Консепсион» и «Виктория») по направлению к Рио-де-Жанейро. Он, как и Колумб, был сторонником идеи, что Земля круглая, следовательно, путешествие на запад приведет на восток. Путешествие Магеллана считается одним из величайших событий XVI века: отправившиеся на запад экспедиции вернулись обратно с востока и доказали таким образом, что Земля имеет форму шара; впервые европейцы пересекли самый большой из океанов — Тихий, открыв проход из Атлантики. Кроме того, экспедиция выяснила, что большую часть поверхности земли занимает не суша, как думали Колумб и его современники, а океаны.

20 сентября 1946 года состоялось открытие I Каннского кинофестиваля. Запуск его планировался сначала на осень 1939 года. По идее организаторов, фестиваль должен был представлять альтернативу Венецианскому, попавшему под влияние официальных нацистских властей. Программа была готова, почетным председателем жюри был назначен Луи Люмьер (изобретатель кинематографа). Но 1 сентября началась Вторая мировая война. С 1946-го кинофестиваль проводится ежегодно, хотя в некоторые годы по различным причинам он отменялся. C 1951-го он был перенесен на весну. К концу шестидесятых кинофестиваль приобрел статус респектабельного фестиваля — с развитой инфраструктурой, отработанными механизмами и умело режиссируемой интригой, что стало залогом развития и успеха следующих смотров.