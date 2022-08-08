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По Казанке с 8 августа начнет курсировать речной трамвайчик

10:25, 08.08.2022 1
По Казанке с 8 августа начнет курсировать речной трамвайчик
Фото: мэрия Казани

По Казанке с 8 августа ежедневно начнет курсировать речной трамвайчик, сообщили в мэрии Казани.

В день будет выполняться пять рейсов — в 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00. Прогулки «Вдохновение столицей» будут по 40 минут. Путешествие начнется и завершится на причале у Центра семьи «Казан».

Во время прогулки можно будет узнать, какой была Казанка чуть более чем полвека назад, сколько мостов соединяют берега Казанки в черте города и какое благоустройство ждет берега реки в ближайшем будущем.

В июле директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова сообщала, что в Казани запустят речные трамвайчики в этом году. Также в городе планируют построить яхт-клуб клуб и заправки для яхт, а еще организовать остановки вдоль Волги. На территориях, которые могли бы способствовать развитию автотуризма, могут создать автокемпинги. Перспектива — ближайшие пять лет.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:43
    Лето кончается, они трамвайчик речной запустили. Г- Гениальный Татарстан.
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