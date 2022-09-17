Видеоопрос: «Как вы относитесь к запрету мобильных телефонов в школах и почему?»
С начала учебного года в школах России запретили использовать мобильные телефоны во время занятий. И хотя школьники по-прежнему могут позвонить на перемене, эта инициатива вызвала жаркие споры как среди родителей, так и среди педагогического сообщества. В Татарстане дискуссии разгорелись задолго до введения новых правил, еще прошлой осенью, когда с мам и пап учеников ряда школ начинали собирать согласия на изъятие сотовых у их детей на уроках.
— Как вы относитесь к запрету на использование мобильных телефонов в школах? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев на улицах города.
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