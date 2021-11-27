«Учителям сложно конкурировать с соцсетями и играми»: место ли телефону в школе?

С родителей татарстанских школьников собирают согласия на изъятие мобильников у детей до конца занятий

Фото: Фото: Артема Букреев/uralskweek.kz

В сообществе родителей татарстанских школьников разгорелась дискуссия о правомерности изъятия телефонов у детей — педагоги просят пап и мам подписать соответствующие заявления о согласии. Кто-то категорически против ограничения любых прав и свобод своих чад, а некоторые родители, напротив, убеждены — мобильникам, которые могут помешать учебному процессу, в школе не место. «Реальное время» выслушало мнения педагогов, родителей, юриста и детского омбудсмена по актуальному вопросу.

«Не слишком ли много ограничений в последнее время?»

Инна Дей из Казани на свой страничке в Facebook подняла животрепещущую для многих родителей школьников тему: «Можно и нужно ли отнимать мобильные телефоны во время пребывания в учебном заведении и насколько это юридически обоснованно?».

— Уважаемые друзья. Знаю, что среди вас есть юристы. Прошу дать правовую оценку школьному распоряжению в официальном чате класса. Советы по поводу как классно, что у нас в школах их давно отбирают и вам так и надо, пожалуйста, оставьте при себе, — пишет мама и приводит текст распоряжения, распространяемого через родительские чаты:

«Уважаемые родители, добрый вечер! После проведенного педсовета, в целях большей вовлеченности в учебный процесс и во имя здоровья наших детей, пожалуйста передайте информацию в свои классы: каждый родитель в свободной форме пишет согласие на хранение телефона своего ребенка в личном шкафчике в течение учебного дня. Согласие нужно передать классному руководителю. Пожалуйста, поговорите со своими детьми о необходимости исключить телефон в течение учебы. Спасибо!».

По словам Инны, у нее лично нет ни одной жалобы на сына по поводу несвоевременного использования телефона. При этом он учится в 11-м выпускном классе.

«Желание ограничить в чем-то всех и разом изумляет. Не слишком ли много ограничений в последнее время?», — задается она вопросом.

Многие подписчики поддержали Инну в ее возмущении. Но есть и те, кто придерживается иной точки зрения. В частности, Алсу Гильмутдинова утверждает, что «не пользоваться телефоном в школе — это же понятное вполне требование. Если каждого на уроке просить отключить — 45 минут не хватит». А Лилия Фатхуллина убеждена, что такие действия — пустое сотрясание воздуха, потому что часто учебных пособий не хватает и их приходится закачивать на смартфоны.

«У нас воевали-воевали, ругали-ругали, но все без толку. Как носили, так и носят. Все это движение сошло на нет. Сами ж себе противоречат. Типа, закачивайте учебники в телефон. Нет их в школе, не хватает. Заглохло, в общем», — утверждает она.

Гульнара Чиклина пишет, что ее сын учится в 10-м классе Инженерного лицея, где соблюдают строгую дисциплину.

«Уже 5-й год на уроке никаких телефонов. На входе у охраны шкафчик — у каждого класса своя коробочка. Сдали до уроков, забрали — после. Ни один родитель не возразил. Это дисциплина. Директор лицея поддерживает дисциплину строжайше. Да, дети находят выход, если хотят смс написать маме, папе, но! Это исключение, а не правило. Простите, в театре и на концерте тоже просят выключить телефон и не пользоваться им. Это уважение к учебе, к труду педагога, ко времени ребят, которые на уроке учатся, а не в телефоне висят. Но, у нас, конечно, учебников хватает всем, в классе не больше 15—20 учеников».

«Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого»

За разъяснением обоснований запрета использования мобильных телефонов во время учебы «Реальное время» обратилось в Минобрнауки Татарстана и юридическую фирму «Татюринформ».

В пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана корреспонденту издания сообщили, что вопрос использования мобильных телефонов учащимися решается каждым образовательным учреждением самостоятельно — единой республиканской системы в этом вопросе нет. При этом рекомендовано руководствоваться методическими рекомендациями Управления Роспотребндзора о порядке использования личных устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях. В ведомстве, в частности, отметили, что «для образовательных целей мобильные средства связи не используются».

В свою очередь юрисконсульт компании «Татюринформ» Руслан Иксанов в беседе с нашим изданием признал, что вопрос о запрете мобильных устройств в общеобразовательных учреждениях все чаще поднимается для обсуждения.

«Наше мнение по данному вопросу сводится к следующему: свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. В этом контексте считаем абсолютно законными действия общеобразовательных учреждений по установлению запретов на использование мобильных устройств во время уроков, поскольку такое использование отвлекает иных учеников и учителя», — подчеркнул он.



При этом, по словам юрисконсульта, использование мобильного телефона — вопрос регулирования поведения обучающихся и дисциплины в учебном заведении. «С нашей точки зрения, обучающийся должен понимать, что во время уроков нельзя бегать, прыгать (если, конечно же, это не занятия по физической культуре), кричать. В этом же ряду находится запрет на использование мобильных устройств во время занятий», — убежден он.

Как подчеркнул собеседник, сами учебные заведения также не будут мотивировать обучающихся на использование мобильных устройств, поскольку в 2021 году вступили в силу санитарные правила 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Согласно п. 3.5.3. «для образовательных целей мобильные средства связи не используются. Размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории образовательных организаций не допускается».

Иксанов признал существующую в обсуждаемом вопросе проблему: нередко в школах мобильные телефоны отнимают. «С нашей точки зрения, подобного рода действия являются незаконными и являются нарушением ст. 35 Конституции РФ, регламентирующей вопросы охраны права частной собственности», — подчеркнул он.

Фото: vd-tv.ru

По словам эксперта к обучающемуся, нарушившему правила поведения, в том числе, запрет на использование мобильных устройств, должны быть применены педагогические меры воздействия, а также меры дисциплинарного взыскания, вплоть до отчисления из образовательного учреждения (в случае если обучающийся достиг возраста 15 лет, ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). При этом ссылки на «Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях», утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, Рособрнадзором № 01-230/13-01 14.08.2019 года в данном случае не уместны. Во-первых, указанный документ носит рекомендательный характер. Во-вторых, цели издания указанных методических рекомендаций — это минимизация вредного воздействия устройств мобильной связи на детей.

Резюмируя, Иксанов делает вывод: рекомендации ведомств — это некое проявление заботы о детях, которое должно восприниматься образовательными учреждениями правильно. Это не означает, что сотрудников общеобразовательных учреждений наделили полномочиями на применение грубой силы, утверждает он. Наоборот, их обязывают рассмотреть вопрос о минимизации использования мобильных устройств связи деликатными способами:

проводить информационно-просветительскую и разъяснительную работу о возможных негативных последствиях и эффективности учебного процесса при неупорядоченном использовании устройств мобильной связи в образовательном процессе;

обеспечить психолого-педагогическое сопровождение процесса, связанного с ограничением использования устройств мобильной связи в образовательной организации;

проводить мероприятия, направленные на воспитание культуры использования устройств мобильной связи у всех участников образовательного процесса, с использованием воспитательного потенциала совместной работы (педагогического коллектива с детьми, старшеклассников с младшими детьми) в части воспитания культуры использования устройств мобильной связи, и т.п.

«Не доставать телефон из сумки на уроке и выключить звук должно стать нормой»

Детский омбудсмен Татарстана, мама четверых детей Ирина Волынец в беседе с «Реальным временем» выразила мнение, что на уроке телефону не место — кроме случаев, когда произошло что-то чрезвычайное.

«Учителям очень сложно конкурировать с интернетом, соцсетями и играми, в которых часто на уроках проводят время дети», — убеждена она.



По словам собеседницы, родители по логике должны быть главными инициаторами запрета телефона на уроках. «Конечно, родители каждой школы имеют право решать телефонный вопрос. Лично я как мама четверых детей прошу их не пользоваться телефоном на уроке», — говорит она.

При этом Волынец признает: сложно представить, как технически будет организован процесс сдачи мобильных на входе в школу. «А вот не доставать телефон из сумки на уроке и выключить звук должно стать нормой», — убеждена она.

«Учеников самих посадили на эту иглу»

Олег Корякин, корреспондент «Российской газеты» в Казани — отец четверых детей, двое из которых — школьники, учащиеся 3-го и 4-го классов лицея №116.

«В нашем лицее брать в школу мобильнике можно. Но их собирают до начала уроков и возвращают после окончания уроков в продленке, — рассказал собеседник. — По сути, мобильные телефоны нам и нужны только для связи с детьми, чтобы спросить как дела и сообщить, что мы за ними едем. Так что все организовано правильно — никаких претензий и поводов для конфликтов у родителей нет. Самое главное — чтобы с ребенком была связь после занятий».

По мнению многодетного отца, мобильные телефоны не нужны во время уроков — они будут только отвлекать с учетом зависимости нынешних детей от телефонов. Причем это правило должно распространяться на всех школьников, вне зависимости от класса обучения. «Чем старше дети — тем сильнее они могут злоупотреблять телефонами. Так что считаю совершенно нормальным, если такая практика будет действовать до конца школы. Не исключаю, что сами дети, в силу подросткового возраста, могут возмущаться по этому поводу. Но кроме как для шпаргалок или отвлечения от основного урока мобильным пользоваться на уроке вряд ли возможно», — отметил Корякин.

Фото: cnews.ru

Еще одна мама, дочь которой учится в Лицее Лобачевского КФУ, на условиях анонимности поделилась, как решили телефонный вопрос в их учебном заведении. Буквально на днях в родительском чате распространили следующую информацию: «Администрация лицея просит родителей написать собственноручно и передать классному руководителю следующее согласие: Я, ФИО, являясь законным представителем своего сына (дочери) ФИО ребенка, класс, несу ответственность за использование им мобильного телефона в лицее. Мой сын/дочь обязуется оставлять свой мобильный телефон в специальном боксе в классе на время урока без предупреждения учителя».

Несмотря на всю строгость учебного процесса, организованного в Лицее Лобачевского, до недавнего времени детям было разрешено пользоваться мобильными телефонами, утверждает собеседница. «А они же дети. Раньше, в своих школах, они сидели учились, зубрили. А когда пришли в 6-й класс лицея, они буквально вырвались на свободу. Было просто до дури — дети играли на телефонах не только на переменах, но и во время уроков под столом. Ну и плюс ко всему гуглили ответы на вопросы», — говорит она. И если в предыдущих школах с ребенком можно было договориться на кнопочный телефон или вообще на его отсутствие, то в лицее сам учебный процесс требует наличие смартфона.

«Телефон — это наш враг. Но без него — тоже никак. Раньше я возмущалась, почему в школе разрешают телефон. Вот сейчас приняли это решение о запрете использования во время учебной деятельности», — говорит собеседница. Однако, по ее мнению, не учтено множество вопросов. Во-первых, возникает проблема сохранности гаджета в ящике на входе. Во-вторых, большая часть детей оплачивают обеды банковской картой, привязанной к телефону и т. д. В итоге родители и администрация учебного заведения пришли к консенсусу — дети при входе в класс оставляют телефоны в специальном контейнере и забирают после звонка. Однако это не решает вопрос проведения времени на переменах. Кроме того, некоторые находчивые учащиеся носят два телефона и лишь один из них оставляют в контейнере.

«В глубине души все против мобильных в школах. Но технически осуществить этот запрет очень сложно с учетом организации питания, домашки, наличия электронного дневника, чата с учителями. Учеников самих посадили на эту иглу», — резюмирует она.

«Мы играем с ними в эти игры»

Директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков в беседе с «Реальным временем» рассказал, что в специализированном олимпиадно-научном центре приказом директора действует запрет на использование телефонов в школе в учебное время — с 8:30 до 15 часов. При этом телефоны у детей не собираются перед уроками в специальные шкафчики, потому что они могут понадобиться для организации учебного процесса. Если самому учителю необходимо, чтобы на уроках дети воспользовались мобильными телефонами — это без проблем делается. Кроме того, всем 11-классникам разрешается пользоваться телефоном без спросу — им доверяют.

«В 15:15 — пожалуйста, пользуйтесь все. Если хотите позвонить в учебное время — выходите во двор и тоже пользуйтесь. Мы играем с ними в эти игры. Вторая возможность — попросить у учителя позвонить или посмотреть в телефоне нужную книжку. Любой учитель всегда разрешит и скажет — вот тебе 10 минут, пожалуйста, пользуйся, — рассказал Шмаков. — То есть у нас действует не разрешительный, а заявительный порядок. Школьник сообщает, что ему очень надо воспользоваться телефоном». Если же возникают спорные моменты, они решаются на еженедельных линейках совместно учительским составом и учащимися.



Фото: burunen.ru

По словам Шмакова, телефон — это наркотик сродни сигаретам, алкоголю, кофе и т. д. «Надо понимать, что наркотик — это плохо. К нему привыкаешь, а отвыкнуть очень сложно. У нас есть несколько учеников-телефонных наркоманов. Им очень сложно оторваться от телефона. Но очень важно с ними договариваться. Даже в хороших школах всюду принята административно-командная система, где учитель в положении сверху. Мы принципиально в другом положении — разговариваем и обсуждаем с детьми вместе. У нас даже есть помещение в школе, куда взрослым не разрешено заходить. При этом я знаю, что иногда они сидят там в телефонах. И это предмет для разговора и договоров. Мы с ними по-честному разговариваем, — утверждает директор «СОлНЦа». — И даже интеллектуальная увлеченность не отменяет того, что дети — это дети. Но при этом детей нельзя унижать. Пользование телефоном — это не мат. Это не что-то неприличное. Телефон им нужен, и с ними нужно договариваться о правилах его использования».

Если ребенок с упоением играет в телефон — а это всегда видно, собеседник просит учащегося отдать ему телефон. «Именно прошу, а не заставляю. Он может позвонить родителям и сказать, что не хочет отдавать мне телефон. Но ему проще отдать мне телефон, чем звонить по этому поводу родителям», — говорит Шмаков.

«Иногда на уроках без смартфонов — никуда»

Известный татарстанский педагог, основатель физико-математической школы «Квант», заслуженный учитель РФ Валентина Алексеевна Сочнева убеждена: в старших классах без телефонов никуда. По ее словам, в смартфонах старшеклассников часто бывают закачаны задачники и другие пособия, которых нет в библиотеках.

«У нас нет в достаточном количестве задачников, учебников, которые нужны нам. Да и то, что присылают в библиотеки, зачастую никому не нужно и никуда не годится, — говорит педагог. — Так что иногда на уроках без смартфонов — никуда, мы просто не можем без них обойтись. Задачники у нас такие, каких в библиотеке нет. И в «Кванте» дети обходятся без телефонов — там связи нет, да им и некогда». По словам собеседницы, на ее уроках математики дети только математикой и занимаются и не отвлекаются на смартфоны не по учебным нуждам.



Когда же речь идет об учащихся младших классов — могут действовать другие правила, считает Сочнева. По словам педагога, ее правнук учится в школе в Дербышках и прекрасно обходится без телефона в школе и даже без телевизора дома. «Я иногда удивляюсь: люди едут в транспорте, сунут ребенку в коляске смартфон, и он смотрит мультфильмы. Некоторые, чтобы отвязаться от ребенка, сунут ему телефон и он делает, что хочет», — возмущается она.