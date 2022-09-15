ЭКОНС: как современные технологии помогают сделать нижнекамские производства СИБУРа более эффективными

Фото: ПАО "Нижнекамскнефтехим"

На заводе бутилового каучука НКНХ началась тестовая эксплуатация цифрового инструмента ЭКОНС. Эта система анализирует ключевые производственные параметры и демонстрирует зависимость экономических показателей предприятия от выбранного технологического режима. В операторных завода смонтировано 18 мониторов, проложено порядка 2,3 км кабелей. При размещении мониторов руководствовались обратной связью от их будущих пользователей. В настоящий момент доступ к цифровой платформе ЭКОНС уже получили начальники смен. Параллельно ведется работа по подключению к системе операторов. Подробнее о новом инструменте в материале «Реального времени».

Что такое ЭКОНС?

ЭКОНС начали внедрять на предприятиях СИБУРа в 2018 году, и сегодня она является флагманом масштабной цифровой трансформации группы. На «Нижнекамскнефтехиме» с первого этапа внедрения до вывода панелей цифровой платформы ЭКОНС прошло 4 месяца. Первым этапом стало определение первых производств внедрения ЭКОНС: после внутреннего аудита были выбраны цеха с высоким уровнем автоматизации. Вторым этапом стала организация команды специалистов, которая была сформирована из числа аппаратчиков и инженеров разных цехов предприятия, то есть сотрудники ЭКОНС знают и понимают технологический процесс.

— ЭКОНС — это мост между экономической и технологической составляющими производства. Ключевая задача ЭКОНС заключается в повышении уровня экономической эффективности технологического процесса. Но для оператора, даже с максимальной визуализацией, все это остается не более чем абстрактными цифрами, ровно до тех пор, пока он не ощущает эффект непосредственно на себе. У работника появляется возможность самому влиять на экономику предприятия и свою премию, а также чувствовать себя собственником процесса. Очень простая и результативная мотивация, — добавил эксперт Цифрового офиса Рустем Сибаев.

На «Нижнекамскнефтехиме» с первого этапа внедрения до вывода панелей цифровой платформы ЭКОНС прошло 4 месяца

В основе ЭКОНС — математические модели различной степени сложности, некоторые из них основаны на статистическом анализе. Система в режиме реального времени рассчитывает ключевые производственные показатели и выводят их на мониторы пользователя. Все параметры отображаются на панелях в виде спидометров, привычных человеческому глазу, с «желтыми» и «зелеными» диапазонами. При этом ЭКОНС позволяет не только повышать экономическую эффективность, но и сокращать негативное воздействие компании на окружающую среду. Благодаря системе операторы более эффективно контролируют расходы сырья и таким образом снижают объемы побочных продуктов переработки.

«Сбылась наша мечта — максимальное приближение к идеальным режимам технологического процесса»

В настоящий момент коллективы стартовых цехов проходят обучение. Команда внедрения ЭКОНС уделяет большое внимание работе с коллегами — операторам и начальникам смен рассказывают обо всех возможностях системы и как она повлияет на эффективность процессов.

— Мы включили в систему основные параметры, которые влияют на технологический процесс. Любые отклонения от них приводят к потерям — будь это качество продукции или какие-либо инциденты. Еще один плюс — аппаратчик с пониманием подходит к вопросу перерасхода сырья и предпринимает своевременные действия по предотвращению нецелесообразного расхода, — объяснил Рустем Сибаев.

В настоящий момент коллективы стартовых цехов проходят обучение

Начальник смены цеха 1306 Эльнар Иванов, который тоже проходит обучение новой системе, отметил, что ЭКОНС понятен и доступен, сейчас главное — научиться с ним работать:

— На самом деле сбылась наша мечта — максимальное приближение к идеальным режимам технологического процесса. Каждый аппаратчик, каждый оператор видит, что происходит у него на узле, что можно подкорректировать. Коллеги все прозрачно объясняют, пока обучаемся.

Аппаратчик-оператор узла дегазации цеха 1307 завода бутилового каучука Андрей Запускалов, также поделился своим мнением о внедрении инструмента:

— Все изменения видны в режиме реального времени, и для этого не нужно переключаться с монитора на монитор. Мы сразу можем увидеть плюсы и минусы наших действий в экономической части и моментально скорректировать режим.

ЭКОНС будет внедрен на все производства НКНХ. В данный момент прорабатываются технические возможности.

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