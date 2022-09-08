День в истории: как в России появилось МВД

Чем примечательна дата 8 сентября?

Фото: wikipedia.org (здание Министерства внутренних дел в Санкт-Петербурге)

Сегодня, 8 сентября, День грамотности и День солидарности журналистов, в России — День воинской славы и День финансиста. 8 сентября началась блокада Ленинграда, вышло первое издание повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море», в Нижнекамске поставили памятник Лемаеву, Александр I учредил министерства, англичане организовали футбольную лигу. Родились певица Гульзада Сафиуллина, физик Максут Зарипов, супруга Пушкина Наталья Гончарова, композитор Антонин Дворжак, поэт Расул Гамзатов. Скончались основатель фирмы Opel Адам Опель, основоположник высшего пилотажа Петр Нестеров, чехословацкий журналист Юлиус Фучик. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Лемаеву поставили памятник

8 сентября 1929 года в Подольске родился Максут Зарипов. Учился и преподавал в Казанском университете, в частности, он основатель и первый заведующий кафедрой квантовой электроники и радиоспектроскопии. С 1971 года работал в Казанском физико-техническом институте Казанского филиала Академии наук СССР: был заведующим лабораторией электронного парамагнитного резонанса, директором института, заведующим лабораторией физики твердого тела и главным научным сотрудником. С сотрудниками лаборатории открыл эффект рекристаллизации поверхностного слоя имплантированного полупроводника под действием мощного лазерного импульса, создав основу для появления новой технологии изготовления полупроводниковых приборов.

Гульзада Сафиуллина. Фото tatar-duslyk.ru

8 сентября 1946 года в селе Шека Арского района родилась певица Гульзада Сафиуллина. Во время учебы в вечерней школе работала дояркой, окончила ветеринарный институт, уехала в Узбекистан, где выучилась на театрального режиссера, после чего несколько лет работала в филармониях Самары, Оренбурга, Ульяновска. С 1980 года присоединяется к группе Ильгама Шакирова и Альфии Авзаловой. В 1990 организует компанию «Мирас», самостоятельно организует концертные туры, в частности, популяризируя и возвращая жанр духовных песнопений — мунаджатов. Выступает во многих странах мира, включая США, Италию, Грецию, Турцию. Инициатор конкурса «Сөембикә варислары» («Наследники Сююмбике») и хозяйка творческой студии. Выпустила две пластинки: «Мөнәҗәтләр, бәетләр» и «Сине эзлим».

8 сентября 2001 года в Нижнекамске открыли памятник выдающемуся деятелю Николаю Лемаеву — первому директору нижнекамского химкомбината, ныне ПАО «Нижнекамскнефтехим». Имя основоположника предприятия и всего города неразрывно связано с историей, становлением и развитием Нижнекамского нефтехимического комплекса и нефтехимической отрасли страны. С 1985 по 1990 год Николай Лемаев был министром химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР. В его честь назвали Нижнекамский колледж нефтехимии и нефтепереработки, сквер, улицы, учреждения культуры, а недавно и Международный аэропорт «Бегишево».

Открытие памятника Николаю Лемаеву. Фото: Альберт Муклоков

8 сентября 2021 года «Реальное время» рассказывало, что неожиданный уход с поста руководителя Международного конноспортивного комплекса «Казань» Сергея Василенко застал врасплох учредителей и спонсоров ипподрома. До окончания срока действия его полномочий оставалось всего две недели — не так много времени для выбора сменщика. Но вице-премьер Татарстана и глава Федерации конного спорта РТ Василь Шайхразиев заверил тогда «Реальное время», что новый руководитель будет назначен до конца сентября.

В России появились министерства

8 (20) сентября 1802 года манифестом Александра I «Об учреждении министерств» коллегии были заменены на министерства военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, юстиции, коммерции, народного просвещения, финансов и внутренних дел. Самое большое — МВД. При этом вопросы вне полномочий министра решал сам император — на основании доклада чиновника высшего ранга.

В блокадном Ленинграде. Фото RIA Novosti archive, image #907 / Boris Kudoyarov / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Линия фронта проходила в это время в 4 км от Кировского завода и в 16 км от Зимнего дворца. Город был отрезан массированными артиллерийскими обстрелами и бомбежками, в частности, разрушившими Бадаевские склады, где хранились запасы продовольствия. В ноябре в городе царил страшный голод.

Хемингуэй написал шедевр

8 сентября 1888 года в Английской футбольной лиге прошел первый матч, давший начало турниру, длившемуся до 20 апреля следующего года. При этом 8 сентября было сыграно сразу пять матчей. К примеру, «Вест Бромвич Альбион» тогда обыграл «Сток» (2:0) и возглавил турнирную таблицу. Но чемпионом стала команда «Престон Норт Энд», не проигравшая в турнире ни одного матча.

Эрнест Хемингуэй и Генри («Майк») Стратер с оставшимися 500 фунтами марлина, наполовину съеденного акулами. Фото wikipedia.org

8 сентября 1952 года Эрнест Хемингуэй впервые опубликовал книгой историю о кубинском рыбаке Сантьяго и гигантской рыбе «Старик и море». Закончил он ее годом ранее, писал долго. Изначально повесть вышла в журнале Life: тираж в пять миллионов ушел за два дня.

8 сентября 1943 года в Германии казнили чехословацкого журналиста, писателя-антифашиста Юлиуса Фучика. В 1941 году он стал членом второго центрального подпольного правления Коммунистической партии, в апреле 1942 года — арестован гестапо. В пражской тюрьме Фучик написал книгу «Репортаж с петлей на шее». 8 сентября 1958 года день его смерти стал Международным днем солидарности журналистов.