Зачем России расширять экспорт в Нигерию
Страны Африки сегодня — один из приоритетов российской внешней политики. Самый быстрорастущий регион в мире может стать нашим важным торговым партнером. Наращивание импорта здесь выгодно для обеих сторон, к тому же нашу страну с континентом связывает история многолетних взаимоотношений. Стремительно развивающееся геополитическое сближение многое говорит о перспективах дальнейшего сотрудничества, отмечает эксперт рынка Наталья Пчелкина. В авторской колонке для «Реального времени» аналитик рассказывает о новых контрактах между российским и африканским бизнесом.
Центр притяжения
Политологи и экономисты сходятся во мнении, что сейчас в истории назревает новый принцип взаимодействия между странами. Основанный на балансе и полицентричности, он даст всем государствам возможность выстраивать свои торговые отношения с выгодой.
Главный принцип Москвы — взаимовыгодное межгосударственное партнерство, которое позволит всем участникам торговых отношений получить выгоду и ресурсы для роста. Это особенно важно для стран с неразвитой экономикой, которые, благодаря новым контрактам, могут получить толчок к новому этапу развития.
В условиях санкций и фактически экономической блокады России именно в отношениях с африканскими странами наша страна может добиться успеха. И это будет принципиально иной уровень дружбы, не как во времена СССР, когда колоссальные средства вкладывались в развитие социалистической ориентации стран Африки. Первое и самое главное, Москва не делит континент на тех, с кем можно дружить, а с кем — нет. Макрорегион воспринимается как целостный союз, к чему стремится большинство стран континента, а отношения предполагают равноправное партнерство, Россия не пытается сыграть на сложностях взаимоотношений внутри региона и не развязывает конфликт между «севером» и «югом» континента.
Выгоды для российского бизнеса
Во-первых, Африка, безусловно, один из самых перспективных рынков для российского экспорта. Здесь нужно все: товары, услуги, продукты питания, высокие технологии, фармацевтика.
Более 30% российского экспорта зерновых поставляется именно в Африку. На втором месте различные жиры и масла. Далее идет продукция автопрома и оптики автомобильного транспорта, оптических аппаратов, печатной продукции.
Во-вторых, по данным социологических прогнозов, Африка — самый быстрорастущий макрорегион Земли, и к середине текущего века перегонит по численности населения Китай и Индию.
Проблемным для бизнеса, конечно, является низкая профессиональная подготовка кадров, однако и это можно расценивать, как окно возможностей, например, если вы оказываете образовательные услуги. Или если поставляете сельхозтехнику, то можете дополнительно организовать курсы по обучению работе с ней.
Актуально для континента наращивание темпов в развитии инфраструктуры, энергетики, цифровизации (в том числе на государственном уровне) и развитие сельского хозяйства, которое сейчас централизуется вокруг скотоводства и выращивания какао. И в каждом из этих направлений ждут российский бизнес и российские инвестиции.
Саммит Россия — Африка — 2022
В преддверии второго саммита между Россией и Африкой перед Москвой стоят достаточно серьезные задачи. Аналогичный саммит между ЕС и АС, который состоялся в начале февраля этого года, наглядно показал, что Запад продолжит попытки наращивания влияния в регионе. Нашей стране сейчас необходимо разработать и согласовать с Африканским союзом стратегию развития отношений.
Причем стратегический план должен включить в себя сразу три направления:
- Позиционирование сотрудничества с регионом как с единым центром Африканского союза, в том числе в части выработки механизмов взаимодействия между государственными органами власти.
- Разработку проектов стимулирования торгово-экономических отношений, включающую в себя государственную поддержку российскому бизнесу при выходе на африканский рынок.
- Наращивание присутствия российского бизнеса в большинстве стран континента.
В долгосрочной перспективе, отмечают эксперты, России выгодно фокусироваться на экспорте сельхозтоваров и сельхозтехнике, продукции отрасли машиностроения и угля. Важно наращивать сотрудничество в сфере образования и медицины, выгодно задуматься на выход африканского рынка и отечественным производителям, которые относятся к малому и среднему бизнесу. Увеличение торгового оборота, автоматически повлечет за собой и развитие даже небольшого производства. Но если крупные холдинги и компании с долей государственного капитала сами могут наладить сотрудничество, то небольшим игрокам существенную помощь на этапе выхода на новый рынок могут оказать, например, торговые представительства. В Нигерии скоро откроется сервисный центр российской компании «Металворк», который будет оказывать отечественным предпринимателям содействие в экспорте станков и оборудования на континент.
Справка
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