День в истории: в Женеве обязали соблюдать копирайт, в Казани открыли парк

Чем примечательна дата 6 сентября?

Фото: Роман Хасаев

Сегодня, 6 сентября, была подписана Женевская конвенция об авторском праве, Магеллан закончил кругосветное путешествие, поженились родители Ленина, в Казани открыли памятник Бутлерову, Китай и Россия заключили первый договор, появилось звание «Народный артист СССР». Родились радиофизик Владимир Котельников, драматург Григорий Ягдфельд, кинорежиссер и сценарист Геннадий Шпаликов, певица Мария Макарова. Ушли из жизни музыкант Том Фогерти, кинорежиссер Акира Куросава, оперный певец Лучано Паваротти. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Ульяновы поженились

6 сентября 1863 года в деревне Кокушкино Казанской губернии поженились родители будущего революционера Владимира Ленина — учитель математики и физики Илья Ульянов и Мария Бланк. Церемония бракосочетания пары проходила в имении деда вождя мирового пролетариата, врача Александра Бланка.

Фото wikipedia.org

6 сентября 1937 года в деревне Барское Енорускино Аксубаевского района ТАССР родился основатель и первый ректор Института экономики, управления и права (Казанского инновационного университета) Виталий Тимирясов. Будучи доктором экономики, профессором, он выступил автором и соавтором 34 монографий, 36 учебников и учебно-методических пособий. Ученый опубликовал более 300 статей в России и за границей. Тимирясов неоднократно побеждал в номинации «Ректор года» во Всероссийском конкурсе «Золотая медаль «Европейское качество», а его имя включено в энциклопедию «Лучшие люди России». Память о Тимирясове увековечили в КИУ, присвоив вузу его имя. Умер ученый в мае 2013 года в Казани.

6 сентября 1978 года в центре Казани появился памятник известному российскому химику, ректору Императорского Казанского университета Александру Бутлерову. Открытие монумента, расположившегося недалеко от вуза, приурочили к 150-летию со дня его рождения. На свет он появился 15 сентября 1828 года в Чистополе. Бронзовый памятник сидящего в кресле Бутлерова создали скульптор Юрий Орехов и архитекторы Валентин Петербуржцев и Александр Степанов.

Фото Engelberthumperdink / commons.wikimedia.org

6 сентябрь 1999 года умер Назар Наджми, башкирский и татарский поэт, лауреат премии имени Салават Юлаева. Более всего он известен как автор таких песен, как «Уфа юкәләре», «Мине юллар чакыра» и, конечно, «Кышкы романс» («Син — гомер агышларым»). В селе Миништы Дюртюлинского района работает его дом-музей.

6 сентября 2015 года в Казани открылся парк «Сосновая роща». Новое общественное пространство появилось у ДК химиков. Первый этап его благоустройства обошелся в 120 млн рублей. В процессе работ снесли аварийные деревья и высадили новые, уложили площадку для массовых гуляний. Там же появились и тематические детские площадки, например, в виде таблицы Менделеева.

Фото: Максим Платонов

6 сентября 2021 года «Реальное время» написало, как жители «Салават купере» решили проблему ночных «набегов» эвакуаторщиков, которые в условиях нехватки машино-мест забирали припаркованные автомобили. Часть платежей за услуги ЖКХ было решено направить на обустройство бесплатной автостоянки на 200 мест с возможностью расширения.

Россия и Китай подписали договор

6 сентября 1689 года между Россией и Китаем был подписан первый договор. Его пришлось заключить после осады маньчжурским войском русской крепости Албазин в 1685—1686 годах. По нему российское государство уступало цинской империи почти все земли по верхнему Амуру и избавляло их от русских поселений. Границу государства провели по рекам Горбица и Черная. Полоса земель к северу от Амура признавалась нейтральной. Нерчинский договор подписали русское посольство во главе с Федором Головиным и представители цинского государства во главе с Сонготу.

Карта Иркутской губернии 1808 года. Снизу — граница Китайской империи. Фото wikipedia.org

6 сентября 1936 года в Советском Союзе было учреждено почетное звание «Народный артист СССР», которого впоследствии удостоились более 1 000 человек. Первыми его получили Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Иван Москвин, Василий Качалов и Антонина Нежданова. Последними, в 1991 году, звания удостоились Олег Янковский и Софья Пилявская. Народными артистами СССР становились наиболее выдающиеся деятели искусства, внесшие «особый вклад в развитие советского театра, музыки, кино, цирка, телевидения и радиовещания, в воспитание творческой смены».



Магеллан доплыл

В 1522 году завершилось первое кругосветное путешествие, начатое под руководством португальского и испанского мореплавателя Фернана Магеллана, начатое им 20 сентября 1519-го. Самому организатору экспедиции до этого момента дожить не удалось — он погиб в стычках с туземцами. Завершил ее, прибыв в Севилью, единственный выживший офицер, капитан Хуан Себастьян Элькано. Путешественникам удалось обогнуть американский континент с юга, преодолеть Тихий океан и добраться до Молуккских островов (Острова пряностей).

6 сентября 1952 года в Женеве подписана Всемирная конвенция об авторском праве. Для копирайта достаточно, чтобы на произведении стоял знак ©. СССР присоединился к конвенции 27 мая 1973 года.

