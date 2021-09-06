Парковка по квартплате: жители «Салават купере» добились бесплатной стоянки

Соципотечники нашли способ избавиться от штрафов — паркинг у домов им оборудуют за счет платежей за ЖКХ услуги

Фото: Максим Платонов

«Приезжают ночью и устраивают облавы по эвакуации автомобилей. Тот, кто не спит, бежит и забирает», — рассказали «Реальному времени» о ночных «набегах» эвакуаторщиков жители «Салават купере», которые в условиях нехватки машино-мест во дворах вынуждены парковать автомобили где придется. Но проблему дефицита парковок жителям наконец разрешили устранить нестандартным способом: часть платежей за услуги ЖКХ решено направить на обустройство бесплатной автостоянки на 200 мест с возможностью расширения. Это первый такой случай — отмечают эксперты.

«Врожденный» дефицит парковочных мест

Припарковать автомобиль недалеко от дома казанцам становится все сложнее — исторически в микрорайонах с многоэтажной жилой застройкой не были заложены парковочные карманы. А оставлять машину во дворе дома, согласно санитарным нормам, разрешается лишь в специальных парковочных карманах, иначе — штраф. Но с учетом того, что почти каждая семья владеет минимум одной, а то и двумя автомобилями, машино-мест катастрофически не хватает.

Не избежал градостроительных недочетов и современный ЖК «Салават купере». Этот просторный жилой микрорайон, похоже, появился с «врожденным» дефицитом парковочных мест. Согласно генплану, в каждом из двух запроектированных очередей должны быть построены как минимум по одному многоуровневому паркингу примерно на 600-700 авто-мест. В дополнение к этому непосредственно возле каждого высотного дома на 200—250 квартир запроектировали еще 30 машино-мест.

Однако вместо многоэтажных бетонных конструкций были построены частные плоскостные паркинги — на 200—250 мест. Они полностью загружены.

— Частные многоуровневые паркинги не хочет строить ни один инвестор, — рассказывают жители «Салават купере». — И получился замкнутый круг: в проекте застройки нашего жилого комплекса на бумаге достаточно парковочных мест, а в реальности их нет. Приезжаем домой, а ставить машину некуда. Чтобы не быть оштрафованным за стоянку в неположенном месте, приходится «прятаться» за домами. — Так автолюбители ухитрялись парковаться несколько лет, пока в августе этого года на территории ЖК не ввели одностороннее движение в связи с запуском общественного транспорта. Практически возле каждого дорожного пролета были выставлены знаки — остановка и парковка запрещена.

Жители выступили с инициативой направить на обустройство автостоянки часть платежей, идущих на оплату ЖКХ услуг. Фото: Ринат Назметдинов

Платежи за ЖКХ услуги пустили на обустройство стоянки

Подзабытые недочеты проектантов урегулировали нестандартным способом. Представитель управляющей компании УК «РСК» Айдар Аминов рассказал «Реальному времени», что жители выступили с инициативой направить на обустройство автостоянки часть платежей, идущих на оплату ЖКХ-услуг. По его словам, на эти цели предполагается направить средства, которые аккумулируются по статье «техническое обслуживание и производственный ремонт» (ТО ПР) (входит в стоимость жилищной услуги «управление домом»). В среднем ежемесячный платеж по этой графе составляет от 104 до 200 рублей с человека в зависимости от площади квартиры (тариф на содержание и ремонт жилых помещений для жителей Казани в прошлом году составлял 2,69 рубля с человека).

Местом стоянки выбран пустырь возле жилого дома по адресу ул. Зилантовская, 20, который находится внутри микрорайона. По предварительным подсчетам УК РСК, на его благоустройство потребуется всего 4,5 млн рублей, но зато жители окрестных домов смогут парковаться легально и бесплатно.

УК РСК: «Парковки мы не делаем»

— В настоящее время жители готовят обращение в адрес управляющей компании о необходимости благоустройства территории, на которой они смогут ставить машины, — сообщил Айдар Аминов.

Чтобы избежать путаницы, он уточнил, что УК будет производить работы только по благоустройству территории для автостоянки, а не строить саму парковку. «Парковки мы не делаем», — подчеркнул он. Это значит, что сооружение не будет иметь заказчика строительства и останется частью придомовой территории.

— Как такового проекта строительства здесь не нужно формировать, и заказчика не нужно, — указал он и добавил, что, исходя из этого, управляющая компания планирует сделать щебеночное покрытие и все. — Это будет плоскостное сооружение. Предварительно на 200 машино-мест. Если не будет хватать — расширим. Но даже эта стоянка разгрузит наши дворы.

Ограждений и охрану ставить не планируется. «Это же будет бесплатная парковка», — пояснил он.

Местом стоянки выбран пустырь возле жилого дома Зилантовская, 20, который находится внутри микрорайона. Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

А как решился земельный вопрос? По словам Айдара Аминова, целевое назначение выбранного участка обозначено на публичной кадастровой карте как размещение объектов, связанных с удовлетворением повседневных потребностей жителей (код 2.7).

— Здесь есть возможность благоустроить территорию под автостоянку, — рассказывает он. — Здесь можно сделать и большую парковку, вопрос в том, что поручат жители. Госжилфонд и городские власти одобрили проект.

Многоуровневого паркинга в планах нет. «Кто будет строить и кто будет покупать потом?» — рассуждает Аминов. Очевидно, что не каждому жителю по карману платить за парковку от 800 до 2000 тысяч рублей в месяц, но и без машины им в жизни не обойтись. Все-таки «Салават купере» расположен вдали от основных городских магистралей.

Жители: «Бросаем в поле, хотя можно сделать безопасную площадку»

— Парковка нам нужна как можно больше, — подтвердили соципотечники «Реальному времени». — Но пока нам сказали так: проживите эту зиму, посмотрим на заполняемость. Будет необходимость — будем расширять. Ведь вокруг домов — поля, место есть.

Сейчас местные автолюбители вынуждены залезать на тротуары, зеленые зоны и парковаться там, где придется, за что их периодически штрафуют. «Не знаем, сколько штрафов собирают, но эвакуаторы здесь постоянно шуршат. Это видно! Приезжают ночью и устраивают облавы. Вывозят с поля автомобили: тот, кто не спит, по группам кидают (информацию). Жильцы бегут и забирают автомобиль, пока не увезли на штрафстоянку», — рассказывают салаватовцы.

— А ведь больше некуда! Ну куда?! Домой заносить, когда ночью приезжаешь? Бросают в поле. А зачем так, если можно организовать безопасную площадку, — торопят они чиновников с организацией стоянки.

Маршрут автобуса №62 продлили до жилых массивов первой очереди ЖК, поэтому автомобильное движение перешло на одностороннее движение. Фото fotobus.msk.ru

Рейды автоинспекторов по неправильно припаркованным машинам участились после того, как с 25 августа этого года по жилому микрорайону «Салават купере» запустили общественный транспорт. Маршрут автобуса №62 продлили до жилых массивов первой очереди ЖК, поэтому автомобильное движение перешло на одностороннее движение. Если раньше жители могли выезжать по двум окружным дорогам, то теперь весь поток стекается в один. Это событие стало темой номер один в соцсетях «Салават купере», так как жители стали все чаще попадаться на штрафах.

— Недавно попался: выхожу утром — машины нет! Но виноват сам, — говорит один из таких автовладельцев.

Теперь салаватовцы с нетерпением ждут, что в конце сентября новая стоянка появится. «Это наши деньги: на них мы ставим заборы, клумбы, а теперь — и стоянку соорудим», — радуются они.

Дешевле 800 тысяч за одно машино-место не найти

Глава Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев отметил, что практика обустройства автостоянок на придомовых территориях в Казани есть, но обычно жильцы скидываются личными средствами. Такой опыт есть у ТСЖ «Прогресс» на Спартаковской (и еще многих домов в городе). Жильцы дома 21а огородили часть двора для стоянки автомобилей, так как поблизости нет паркингов. По градостроительным нормам стоянка должна быть не далее 800 метров от дома.

— Но есть другой вопрос: а те жители, которые не имеют автомобилей, зачем им вкладываться в стоянку? — рассуждает Андрей Савельев. В целом парковки возле дома, по его словам, становятся все более востребованными у покупателей квартир. — Был случай, когда состоятельная семья отказалась от покупки элитной квартиры в центре города как раз из-за отсутствия парковки.

В настоящее время в центре города и микрорайонах новой застройки стоимость одного машино-места составляет от 800 тысяч до 1,5 млн рублей. Наибольшим спросом в Казани, как в остальных городах, пользуются подземные парковки — у тех, кто может себе их позволить.